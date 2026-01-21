El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

El momento del presunto secuestro quedó grabado por la cámara de su camioneta. Crédito: Redes sociales

La noche del 20 de enero de 2026, Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, fue víctima de una privación ilegal de la libertad en la colonia Isla Musala, Culiacán, Sinaloa.

La joven de 20 años, creadora de contenido en redes sociales y administradora de un sitio de venta de artículos, fue interceptada por hombres armados cuando circulaba en una camioneta.

Autoridades federales confirmaron que las investigaciones continúan para dar con el paradero de la víctima y detener a los responsables.

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a la creadora digital, privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa. (Infobae México / Jovani Pérez)

Paso a paso del secuestro de “La Nicholette”

De acuerdo con fuentes federales, el secuestro de Nicole Pardo se desarrolló en los siguientes momentos:

El 20 de enero de 2026 se reportó la privación ilegal de la libertad de Nicole Pardo Molina, alias “La Nicholette”, en la colonia Isla Musala, Culiacán, Sinaloa. La víctima, de 20 años, viajaba en una camioneta cuando fue interceptada por tres hombres armados. Los agresores se desplazaban en un vehículo blanco con reporte de robo. Los sujetos lanzaron ponchallantas para obligar a detener la marcha de la camioneta donde iba Nicole Pardo. Una vez detenida, Nicole Pardo fue subida por la fuerza al automóvil de los secuestradores.

La influencer La Nicholette fue levantada la tarde del martes. (Captura de pantalla)

Las autoridades indicaron que en redes sociales, especialmente en TikTok, han circulado versiones que atribuyen el hecho a la facción de “Los Mayos”, aunque este dato forma parte de las indagatorias en curso.

Perfil de la víctima y líneas de investigación

Según esa misma información, Nicole Pardo Molina cuenta con doble nacionalidad y es reconocida por su actividad en plataformas como Snapchat, Instagram y TikTok.

A la par, administraba el sitio “Nicholette Shop”, donde vendía artículos como pulseras, lentes y ropa, incluyendo gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo “Los Chapitos”.

Ella es Nicholette, creadora de contenido con OnlyFans, con negocio en Culiacán y residente de Arizona. (Instagram/@nicholette_0521)

Las autoridades federales mantienen una coordinación permanente con instancias locales de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y localización de la víctima, así como identificar y detener a los responsables.

“Las labores de búsqueda, investigación y localización de la víctima continúan, en coordinación con autoridades locales”, puntualizó la fuente.