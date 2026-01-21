De capos históricos a operadores silenciosos: el perfil de cada uno de los 37 narcos enviados a EEUU

Capos históricos, herederos del narco y operadores de bajo perfil integraron la mayor entrega de criminales a Estados Unidos en años recientes. Este especial perfila, uno a uno, a los 37 narcos enviados en la tercera ola de traslados durante la actual administración. (Infobae)

En la mayor entrega de criminales de alto perfil en la historia reciente de México, el 20 de enero de 2026 el gobierno mexicano trasladó a 37 presuntos integrantes de organizaciones delictivas a Estados Unidos.

La operación, coordinada con autoridades estadounidenses, marcó la tercera ola de expulsiones masivas de este tipo durante la administración de Claudia Sheinbaum y elevó a 92 el número total de narcotraficantes enviados al país vecino para enfrentar cargos federales.

Foto: SSPC

El paquete incluyó a líderes regionales, operadores financieros, jefes de sicarios y familiares de figuras históricas del narcotráfico, pertenecientes a estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Beltrán Leyva, Los Zetas y otras redes criminales.

La acción, que implicó el traslado de los reos en siete aeronaves militares mexicanas a ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, fue presentada por el gabinete de seguridad como una muestra del compromiso bilateral para combatir el crimen organizado transnacional.

Aquí a detalle quiénes son cada uno de los trasladados.

Ricardo González Sauceda, “El Ricky”

‘El Ricky’, segundo al mando del Cártel del Noreste, fue capturado en Nuevo Laredo tras un operativo de inteligencia. (X/@azucenau)

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky” y también conocido como “Mando R”, es uno de los líderes más relevantes del Cártel del Noreste (CDN), organización considerada sucesora de Los Zetas.

Con alrededor de 27 años al momento de su captura, “El Ricky” fue identificado por autoridades mexicanas como jefe regional del CDN, con operaciones directas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

Dentro de la estructura criminal, González Sauceda era el segundo hombre más importante del cártel, solo por debajo de Juan Cisneros Treviño, alias “Juanito Treviño”. Su papel era central en la coordinación de células armadas, en especial “Los Chukys”, grupo señalado por su participación en ataques armados y emboscadas contra fuerzas federales y estatales.

La detención de “El Ricky” ocurrió el 3 de febrero de 2025 en Nuevo Laredo gracias a un operativo conjunto de fuerzas federales. En el ámbito internacional, Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), congelando sus bienes y señalándolo como operador clave de actividades delictivas transnacionales.

Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, “El Sagitario” o “El 120”, es uno de los principales operadores surgidos de la estructura de los Beltrán Leyva, considerado un pilar en la producción y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Inzunza Noriega fue identificado como el segundo al mando dentro de la organización de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, con una influencia central en la logística, producción y rutas de drogas como fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína. La red que integró logra mantener presencia en zonas clave de Sinaloa y se apoya en alianzas con otros líderes como Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”.

La detención de Pedro Inzunza Noriega ocurrió el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa.

En 2025, se convirtió en el primer narco en ser señalado por Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculándolo con una de las redes más activas de producción y tráfico de fentanilo.

En el ámbito personal, era padre de Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, figura clave de la misma organización y abatido por la Marina en noviembre de 2025.

Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”

(Foto: Gabinete de Seguridad)

Juan Pablo Bastidas Erenas, conocido como “Payo Zurita”, es un operador logístico vinculado a la estructura del Cártel de los Beltrán Leyva. Fue detenido el 29 de mayo de 2025 en Los Mochis, Sinaloa.

“Payo Zurita” trabajaba bajo las órdenes directas de “Chapo Isidro” y “El Músico”, líderes de la organización criminal. Se le atribuye un papel clave en la logística, tráfico y distribución de fentanilo y metanfetamina, así como en operaciones de trasiego internacional de cocaína.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como objetivo prioritario desde 2021, tras su participación en una incautación histórica de metanfetamina y fentanilo en el puerto de entrada de Otay Mesa. En abril de 2023, fue mencionado en una acusación prioritaria de la Corte del Distrito Sur de California por conspiración para traficar cocaína, y en diciembre de ese año fue incluido en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Además, “Payo Zurita” ha sido señalado como colaborador de los hermanos Alfonso y René Arzate García, operadores afines a Ismael “El Mayo” Zambada en Baja California.

Armando Gómez Núñez, “Delta 1”

Armando "G", alias "Delta 1" y líder de Los Deltas del CJNG. (Especial)

Armando Gómez Núñez, conocido como “Delta 1” o “Máximo”, fue uno de los principales líderes operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fundador del brazo armado conocido como Los Deltas. A lo largo de su trayectoria delictiva, “Delta 1” se consolidó como el tercer hombre en el organigrama del cártel fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Gómez Núñez fue detenido en al menos tres ocasiones, siendo la definitiva el 19 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco. Además de controlar la célula de sicarios “Los Deltas”, se le atribuye influencia directa en el complejo penitenciario de Puente Grande y el manejo de operaciones violentas y logísticas para la expansión del CJNG en Michoacán.

Bajo su liderazgo, “Los Deltas” se convirtieron en uno de los grupos armados más violentos al servicio del CJNG. Al grupo se le relaciona con atentados de alto perfil, como el ataque al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano”

(Gabinete de Seguridad)

Daniel Alfredo Blando Joo, conocido como “El Cubano”, fue identificado por autoridades mexicanas como una figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa, encargado de coordinar la distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Su detención se llevó a cabo el 15 de enero de 2026 en Sinaloa.

“El Cubano” operaba en Sinaloa y Chihuahua. Se le atribuye la logística del tráfico transnacional de drogas, especialmente sustancias sintéticas, así como la coordinación de la producción de estos estupefacientes para su traslado a territorio estadounidense. Además de sus funciones operativas, las investigaciones lo señalan como operador financiero. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo requería por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas.

Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón”

El hombre es requerido por las autoridades de los EEUU. Foto: Sedena

Ricardo Cortez Mateos, conocido como “El Billetón”, es un operador financiero y logístico vinculado al Cártel del Golfo, específicamente a la facción conocida como “Los Escorpiones”. Su papel dentro de la organización criminal fue facilitar el movimiento de recursos ilícitos y coordinar operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero entre México y Estados Unidos.

“El Billetón” fue detenido el 14 de abril de 2023 en el municipio turístico de Xilitla, San Luis Potosí, durante un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Interpol México y otras corporaciones. Al momento de su arresto, se desempeñaba como operador financiero y distribuidor de drogas en la región.

Fidel Félix Ochoa, “Don Fido”

Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”, es un presunto operador del crimen organizado acusado de tráfico internacional de drogas y posiblemente lavado de dinero. Algunos reportes lo vinculan con redes relacionadas al Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Mayos”.

Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez”

(OFAC)

Luis Alonso Navarro Quezada, alias “El Pez”, es un operador del crimen organizado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y colaborador de la red conocida como Los Hermanos Bonques. Esta estructura, originaria de Nayarit y sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es reconocida por su papel en la producción y tráfico de fentanilo, heroína y otras sustancias ilícitas, así como por actividades de lavado de dinero y tráfico de personas.

La función de “El Pez” dentro de Los Hermanos Bonques lo posiciona como un eslabón clave en la cadena de suministro de estupefacientes, conectando a proveedores de fentanilo en Sinaloa con rutas de distribución hacia EEUU.

Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro”

Eliezer David Seas Centeño, conocido como “El Picho” y “El Cerebro”, es señalado como integrante de una banda dedicada al secuestro y al tráfico de drogas.

Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón”

El Z-27

Juan Pedro Saldívar Farías, conocido como “El Z-27” o “El Orejón”, es un presunto líder de Los Zetas, organización criminal originalmente surgida como brazo armado del Cártel del Golfo y posteriormente independizada. Fue considerado uno de los principales mandos de la estructura, señalado como el tercero al mando detrás de los hermanos Treviño Morales (“Z-40” y “Z-42”).

Saldívar Farías fue implicado en ataques violentos contra agentes del ICE en Estados Unidos, incluido el asesinato del agente Jaime Zapata en 2011, y en la desaparición de un ciudadano estadounidense en Tamaulipas en 2010. Su historial criminal incluye múltiples delitos de alto impacto como tráfico de armas, drogas y homicidios.

Fue detenido en octubre de 2013 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuando operaba como jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas. Durante su reclusión, estuvo involucrado en el motín del penal de Topo Chico en 2016, uno de los más sangrientos en la historia carcelaria mexicana.

Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4”

Foto: Gabinete de Seguridad

Jair Francisco Patrón Tobías, conocido como “El H4” o “El Crixus”, es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, quien fuera uno de los principales jefes de plaza de Los Beltrán Leyva en Tepic, Nayarit.

“El H4” fue detenido a mediados de octubre de 2025 en el Estado de México, durante un operativo en la autopista México–Querétaro. Desde su captura, fue ingresado al penal federal del Altiplano, donde permaneció hasta su traslado a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo”

María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como “La Señora” o “La Chayo”, es una presunta operadora de alto nivel del CJNG y la única mujer entre los 37 criminales entregados por México a Estados Unidos en la tercera entrega masiva de enero de 2026.

Navarro Sánchez nació en Jalisco y fue arrestada en mayo de 2025 en el municipio de Magdalena por fuerzas federales mexicanas. Según las investigaciones, “La Señora” se desempeñaba como operadora logística del CJNG, encargada de coordinar el tráfico de armas de alto poder, explosivos y recursos financieros, así como de facilitar rutas para el contrabando de personas, drogas y dinero. Además, se le señala como proveedora de armas y apoyo logístico para la organización, y se le atribuye la coordinación de túneles utilizados para el tráfico de migrantes y estupefacientes hacia Estados Unidos.

Roberto González Hernández, “El 04”

Roberto González Hernández, conocido como “El 04”, es identificado como uno de los jefes de Los Cabrera Sarabia, una célula criminal afín al Cártel de Sinaloa con fuerte presencia en el estado de Durango y operaciones extendidas a Chihuahua.

La trayectoria criminal de “El 04” está marcada por su implicación en disputas territoriales, especialmente en la frontera entre Chihuahua y Texas. El 20 de septiembre de 2024, su nombre apareció vinculado a un hallazgo de 11 cadáveres en las afueras de Ojinaga, Chihuahua, en un contexto de lucha por el control de la plaza entre Los Cabrera Sarabia y La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

El 2 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad Federal confirmó la detención de “El 04” en Aldama, Chihuahua, junto con 10 de sus hombres, integrantes de una agrupación conocida como Los Fariseos. Era considerado uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, y responsable de múltiples enfrentamientos armados en la región.

Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo”

(FGR/Sedena)

Heriberto Hernández Rodríguez, conocido como “El Negrolo”, es identificado como uno de los principales líderes del Cártel del Noreste (CDN) y jefe de plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue considerado cabecilla de “La Tropa del Infierno”, el brazo armado más violento del CDN, y objetivo prioritario de las autoridades federales mexicanas por su papel como generador de violencia en la región.

“El Negrolo” asumió el liderazgo de la plaza tras la captura de otros jefes del cártel y fue vinculado a delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión, cobro de piso y delitos contra la salud. Además, se le implicó en la privación ilegal de la libertad de militares y sus familias, así como en ataques a instalaciones militares y al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo en marzo de 2022.

Hernández Rodríguez fue capturado el 28 de noviembre de 2022 por la Guardia Nacional en la colonia Hidalgo de Nuevo Laredo, tras un operativo en el que se le encontró en posesión de un rifle. Posteriormente, fue recluido en el penal federal del Altiplano y, en mayo de 2024, sentenciado a nueve años, siete meses y 15 días de prisión por delitos contra la salud y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Humberto Rivera Rivera, “El Viejón”

El periodista Luis Chaparro aseguró que será extraditado a EEUU. |Crédito: @Piedenota

Humberto Rivera Rivera, conocido como “El Viejón”, “El Chato” o “El Don”, es un operador del Cártel de Sinaloa considerado objetivo prioritario del FBI. Nacido el 25 de marzo de 1974, Rivera Rivera fue detenido en febrero de 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“El Viejón” operaba principalmente en el valle de Juárez, donde era señalado como brazo derecho de Gabino Salas Valenciano, alias “El Ingeniero”, quien controlaba el trasiego de drogas en la región hasta su muerte en 2015.

José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio” / “El Chayanne” / “El Inge”

Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio” y/o “El Chayan” presunto responsable de controlar la actividad del narcotráfico en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan en Estado de México, así como regiones de la Costa Grande y de Acapulco y Guerrero, fue detenido junto con 14 personas más después de un enfrentamiento con elementos del Ejército y el cual fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

José Gerardo Álvarez Vásquez, conocido como “El Indio”, “El Chayanne” o “El Inge”, era un operador del Cártel de los Beltrán Leyva. Su ascenso dentro de la estructura se produjo tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, lo que lo posicionó como uno de los principales operadores, disputando el control interno con figuras como “La Barbie” y “El Grande”.

A lo largo de su trayectoria criminal, Álvarez Vásquez fue responsable de la coordinación y supervisión del trasiego de drogas, así como de la operación de células delictivas en estados clave como Guerrero, Morelos y Ciudad de México. También se le ha relacionado con episodios de violencia extrema, como una masacre en la Marquesa, enfrentamientos armados con fuerzas federales y la gestión de alianzas entre grupos regionales del crimen organizado.

El 21 de abril de 2010, fue capturado por fuerzas federales mexicanas en Huixquilucan, Estado de México, tras un enfrentamiento armado. En 2022, fue condenado en México a 20 años de prisión por delincuencia organizada con fines de narcotráfico.

Además de su carrera criminal, José Gerardo Álvarez Vásquez fue pareja de la ex Miss Universo Alicia Machado, relación que generó notoriedad mediática y contribuyó a su perfil público.

José Luis Sánchez Valencia, “El Chalamán”

Foto: SSPC

José Luis Sánchez Valencia, conocido como “El Chalamán”, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores del CJNG y familiar directo de El Mencho, líder de la organización.

“El Chalamán” fue detenido en Colima en 2025, acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa, específicamente por su participación en el trasiego internacional de narcóticos. Además de enfrentar cargos en México, contaba con una orden de extradición pendiente en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir sustancias controladas.

Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga”

Los detenidos por la Guardia Nacional fueron identificados como Jorge Luis Manjarrez Rodríguez; Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga, y Ernesto Enrique Cazares Ramos. Foto: FGR

Julio César Mancera Dozal, conocido como “La Tortuga”, es un presunto operador del Cártel de Sinaloa, con vínculos directos con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada. Es sobrino de Guadalupe “Lupe” Tapia, uno de los principales tenientes de Zambada dentro de la organización.

Aunque había mantenido un perfil bajo dentro del cártel, su reciente involucramiento en amenazas directas contra agentes estadounidenses lo convirtió en una prioridad para las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Mancera Dozal fue detenido en Hermosillo, Sonora, a inicios de noviembre de 2025, luego de una persecución en la vía pública. En el operativo se aseguraron armas cortas, más de mil tabletas de fentanilo y clorhidrato de cocaína.

Bajos perfiles

De los siguientes personajes, no se tiene mayor información pública sobre sus antecedentes, estructuras criminales específicas o trayectorias detalladas; sin embargo, todos ellos fueron considerados prioritarios para Estados Unidos debido a su presunta participación en actividades graves de narcotráfico, lavado de dinero y delitos asociados al crimen organizado transnacional:

Guillermo Isaías Pérez Parra

Manuel Ignacio Correa , “El Argentino”

Yahir Alejandro Luján Rojo , “El Rojo”

Carlos Alberto Guerrero Mercado , “El Químico”

Óscar Eduardo Hernández , “El O”

Lucas Anthony Mendoza , “T”

Eliomar Segura Torres , “Helio”

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón

Francisco Arredondo Colmenero , “Pancho”

Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina

Luis Carlos Dávalos López

Daniel Manera (o Menera) Macías , “El Danny” / “El Michoacano”

Juan Carlos Alonso Reyes

Abraham Macías Mendoza , “Don Abraham”

Rodrigo Pérez Mezquite , “Don Rodrigo”

Jorge Damián Román Figueroa , “El Soldado”

Hernán Geovani Ojeda Elenes , “El Inge”

José Pineda Pérez , “Pretty Boy” / “JP”

José Torres Espinosa, “Big Joe”