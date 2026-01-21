México

Canasta básica México enero 2026, supermercados más baratos y más caros del país

La Profeco monitorea el precio de los 24 productos que integran la canasta básica

La Profeco monitorea el
La Profeco monitorea el precio de los 24 productos que integran la canasta básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela que el precio de la canasta básica en México presenta diferencias notables según la región y el supermercado. El reporte, correspondiente a la semana de enero de 2026, establece que el costo no debe superar los 910 pesos para una familia de cuatro personas durante siete días, de acuerdo con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

La Profeco divide el país en cuatro regiones para su análisis: centro, centro-norte, norte y sur.

Zona centro

Que incluye Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

  • Se identificó el precio más bajo en Chedraui Flores Magón de Cuernavaca, Morelos, con 772.70 pesos.
  • El más alto corresponde a Walmart Interlomas de Huixquilucan, Estado de México, con 947.70 pesos.
Como parte del acuerdo entre
Como parte del acuerdo entre el Gobierno Federal y empresarios, la canasta básica no debe exceder de 910 pesos.

Centro-norte

Integrada por estados como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

  • El costo mínimo para la canasta se detectó en Chedraui de Durango, Durango, con 779.61 pesos.
  • Mientras que el precio más elevado se encuentra en Bodega Aurrera Salero 4042 de Zacatecas, Zacatecas, con un monto de 918.60 pesos.

Norte

Que abarca Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

  • El costo más accesible se localizó en Bodega Aurrera Emiliano Carranza de Saltillo, Coahuila, con 789.50 pesos.
  • Y el registro más alto aparece en Bodega Aurrera Santo Domingo de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, con 901.00 pesos.

Zona sur

Conformado por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

  • El precio más bajo se halló en Soriana Híper Boca del Río de Veracruz, Veracruz, con 773.40 pesos.
  • El más alto corresponde a Chedraui Selecto Reforma de Oaxaca, Oaxaca, con 927.80 pesos.
Entre los productos que integran
Entre los productos que integran la canasta básica se encuentra el aceite, arroz y más. (Graciela López Herrera @Cuartoscuro),

Supermercados más baratos y más caros en el país

Los establecimientos con los precios más bajos para la canasta básica en enero de 2026 son:

  • Chedraui Flores Magón (Cuernavaca, Morelos): 772.70 pesos
  • Soriana Híper Boca del Río (Veracruz, Veracruz): 773.40 pesos
  • Chedraui Durango (Durango, Durango): 779.61 pesos
  • Bodega Aurrera Emiliano Carranza (Saltillo, Coahuila): 789.50 pesos

En contraste, los supermercados con los precios más altos reportados son:

  • Walmart Interlomas (Huixquilucan, Estado de México): 947.70 pesos
  • Chedraui Selecto Reforma (Oaxaca, Oaxaca): 927.80 pesos
  • Bodega Aurrera Salero 4042 (Zacatecas, Zacatecas): 918.60 pesos
  • Bodega Aurrera Santo Domingo (San Nicolás de Los Garza, Nuevo León): 901.00 pesos

La Profeco exhortó a los consumidores a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde pueden acceder a los precios de más de 3 mil productos y también pueden revisar los monitoreos semanales de Profeco.

