Brenda Bezares, esposa de Mayito, sorprende al mostrarse sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?

La aparición sin maquillaje de Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? provocó una ola de reacciones en redes sociales. Crédito: Cuartsocuro

La aparición de Brenda Bezares sin maquillaje en una reciente emisión de ¿Apostarías por mí? generó una fuerte ola de reacciones en redes sociales.

La atención se centró por completo en la imagen natural de la cantante y ex modelo, desatando todo tipo de comentarios sobre su aspect físico.

La viralización de Brenda Bezares sin maquillaje en el reality show 24/7 desplazó otros temas y la convirtió en tendencia nacional. (¿Apostarías por mí? / Televisa)

Brenda Bezares genera controversia al aparecer sin maquillaje en relity show 24/7

En pocas horas, el hecho desplazó otros temas del programa y convirtió el rostro sin maquillaje de la conductora en tendencia. Usuarios y seguidores del reality 24/7 impulsaron una discusión más amplia sobre la percepción de las figuras públicas y la imagen femenina.

La controversia surgió en un momento en que Brenda Bezares y Mario Bezares destacaban como una de las parejas más esperadas dentro del reality a raíz del triunfo de “Mayito” en La Casa de los Famosos México. Aunque la estrategia inicial giraba en torno a la convivencia y la estrategia de los matrimonios, el protagonismo se lo llevó la naturalidad de Brenda.

Todo ocurrió durante una conversación en la que Brenda Bezares aparecía sin maquillaje, la concursante habló sobre el premio que Mario Bezares recibió en La casa de los famosos 2024. De acuerdo con Bezares, tomó una decisión financiera responsable, evitando cualquier gasto excesivo.

Usuarios y seguidores del reality 24/7 debatieron en redes sociales sobre los estándares de belleza impuestos a las mujeres en la televisión. (Captura de pantalla)

Sin embargo, la explicación sobre el premio quedó en segundo plano ante la atención que recibió su imagen, pues miles de usuarios comenzaron a reaccionar con infinidad de comentarios.

Reacción de los internautas a la imagen natural de Brenda Bezares

En medio de la conversación digital surgieron comentarios dispersos, mientras algunos aplaudieron que se mostrara al natural ante las cámaras, otros juzgaron su imagen.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Cada día más convencida de que no me voy a poner botox nunca", “Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”, La gente opina, pero gracias a esa gente su marido ganó la casa y ella tiene sus 4 millones" y “Ni parece a Brenda Bezares. Ya nos la cambiaron por otra”.

Tras la viralización del momento, la atención mediática se mantiene en ella, pero hasta ahora, no hay declaraciones públicas de sus hijos al respecto. Mientras tanto, la competencia sigue y el debate sobre su imagen continúa marcando el rumbo del programa.

Brenda Bezares abordó en cámara el premio de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México pero la atención se centró en su imagen natural. (IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Qué se sabe sobre ¿Apostarías por mí?, reality 24/7 de parejas

El reality estrenó el 18 de enero de 2026, se transmite en Las Estrellas, y cuenta con seguimiento en plataformas como ViX y espacios en Univision/UniMás para audiencias en Estados Unidos.

El programa reúne a 12 parejas reconocidas del medio artístico, que compiten en desafíos físicos y dinámicas semanales bajo la premisa de la competencia por parejas, con eliminaciones constantes.

El premio mayor de ¿Apostarías por mí? es de 300.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 5.3 millones de pesos mexicanos, lo que representa un aliciente considerable para las parejas concursantes.