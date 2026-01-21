México

Brenda Bezares, esposa de Mayito, sorprende al mostrarse sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?

El rostro natural de la cantante y ex modelo captó la atención del público y desató un intenso debate sobre imagen femenina en la televisión

Guardar
La aparición sin maquillaje de
La aparición sin maquillaje de Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? provocó una ola de reacciones en redes sociales. Crédito: Cuartsocuro

La aparición de Brenda Bezares sin maquillaje en una reciente emisión de ¿Apostarías por mí? generó una fuerte ola de reacciones en redes sociales.

La atención se centró por completo en la imagen natural de la cantante y ex modelo, desatando todo tipo de comentarios sobre su aspect físico.

La viralización de Brenda Bezares
La viralización de Brenda Bezares sin maquillaje en el reality show 24/7 desplazó otros temas y la convirtió en tendencia nacional. (¿Apostarías por mí? / Televisa)

Brenda Bezares genera controversia al aparecer sin maquillaje en relity show 24/7

En pocas horas, el hecho desplazó otros temas del programa y convirtió el rostro sin maquillaje de la conductora en tendencia. Usuarios y seguidores del reality 24/7 impulsaron una discusión más amplia sobre la percepción de las figuras públicas y la imagen femenina.

La controversia surgió en un momento en que Brenda Bezares y Mario Bezares destacaban como una de las parejas más esperadas dentro del reality a raíz del triunfo de “Mayito” en La Casa de los Famosos México. Aunque la estrategia inicial giraba en torno a la convivencia y la estrategia de los matrimonios, el protagonismo se lo llevó la naturalidad de Brenda.

Todo ocurrió durante una conversación en la que Brenda Bezares aparecía sin maquillaje, la concursante habló sobre el premio que Mario Bezares recibió en La casa de los famosos 2024. De acuerdo con Bezares, tomó una decisión financiera responsable, evitando cualquier gasto excesivo.

Usuarios y seguidores del reality
Usuarios y seguidores del reality 24/7 debatieron en redes sociales sobre los estándares de belleza impuestos a las mujeres en la televisión. (Captura de pantalla)

Sin embargo, la explicación sobre el premio quedó en segundo plano ante la atención que recibió su imagen, pues miles de usuarios comenzaron a reaccionar con infinidad de comentarios.

Reacción de los internautas a la imagen natural de Brenda Bezares

En medio de la conversación digital surgieron comentarios dispersos, mientras algunos aplaudieron que se mostrara al natural ante las cámaras, otros juzgaron su imagen.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Cada día más convencida de que no me voy a poner botox nunca", “Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”, La gente opina, pero gracias a esa gente su marido ganó la casa y ella tiene sus 4 millones" y “Ni parece a Brenda Bezares. Ya nos la cambiaron por otra”.

Tras la viralización del momento, la atención mediática se mantiene en ella, pero hasta ahora, no hay declaraciones públicas de sus hijos al respecto. Mientras tanto, la competencia sigue y el debate sobre su imagen continúa marcando el rumbo del programa.

Brenda Bezares abordó en cámara
Brenda Bezares abordó en cámara el premio de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México pero la atención se centró en su imagen natural. (IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Qué se sabe sobre ¿Apostarías por mí?, reality 24/7 de parejas

El reality estrenó el 18 de enero de 2026, se transmite en Las Estrellas, y cuenta con seguimiento en plataformas como ViX y espacios en Univision/UniMás para audiencias en Estados Unidos.

El programa reúne a 12 parejas reconocidas del medio artístico, que compiten en desafíos físicos y dinámicas semanales bajo la premisa de la competencia por parejas, con eliminaciones constantes.

El premio mayor de ¿Apostarías por mí? es de 300.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 5.3 millones de pesos mexicanos, lo que representa un aliciente considerable para las parejas concursantes.

Temas Relacionados

Brenda BezaresSin maquillaje¿Apostarías por mí?Mario BezaresImagen femeninaRedes socialesImagen al naturalmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 20 de enero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Metro CDMX concluye labores de mantenimiento en accesos de estación Ferrería/Arena Ciudad de México de la Línea 6

De acuerdo con datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC), más de 22 mil usuarios utilizan dicha estación

Metro CDMX concluye labores de

Desmantelan banda de extorsionadores que operaban en Tecámac: hay 3 mujeres y 6 hombres detenidos

El operativo fue realizado por la Fiscalía del Edomex en coordinación con fuerzas federales

Desmantelan banda de extorsionadores que

EEUU podría aumentar presión a México para combatir a los cárteles tras tercera entrega de narcos: exagente de la DEA

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil afirmó que las solicitudes del gobierno estadounidense para debilitar a los grupos criminales continuarán

EEUU podría aumentar presión a

Sergio Bueno regresa a la Liga MX: dirigirá a Mazatlán en su última etapa antes de desaparecer de la Primera División

El entrenador mexicano volverá al futbol mexicano tras un largo periodo de ausencia; dirigirá a los cañoneros en su torneo de despedida

Sergio Bueno regresa a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan banda de extorsionadores que

Desmantelan banda de extorsionadores que operaban en Tecámac: hay 3 mujeres y 6 hombres detenidos

EEUU podría aumentar presión a México para combatir a los cárteles tras tercera entrega de narcos: exagente de la DEA

Quiénes son Los Hermanos Bonques y cómo apoyan al CJNG para el trasiego de fentanilo

Reportan secuestro de tiktoker “La Nicholette” en Culiacán, Sinaloa

Cuál fue el cártel más golpeado en la tercera entrega de narcos a EEUU

ENTRETENIMIENTO

“Sigo con la lucha”: Alicia

“Sigo con la lucha”: Alicia Villarreal molesta tras acudir a ratificar su denuncia contra Cruz “N” y Francisco “N”

Entre corridos y autos de lujo: quién es La Nicholette, tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán

Shanik Berman se defiende las críticas por hacer video desde el hotel donde murió Liam Payne

Jay de la Cueva confiesa estar triste porque no lo consideraron para reencuentro de Fobia: “No fui convocado”

Alicia Villarreal cambia de abogado en su caso contra Cruz Martínez y se dice decepcionada de la justicia: “No se vale”

DEPORTES

Sergio Bueno regresa a la

Sergio Bueno regresa a la Liga MX: dirigirá a Mazatlán en su última etapa antes de desaparecer de la Primera División

Esto piensa Ivar Sisniega sobre los abucheos de la afición a la Selección Mexicana en sus partidos de preparación mundialista

América blinda su plantilla con la renovación de Scarlett Camberos y 4 más de sus figuras

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club