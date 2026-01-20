México

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

La participación de la cantante en “¿Apostarías por mí?“ ya está dando de qué hablar

Brenda Bezares dio detalles de lo que pasó con el premio de Mario (Captura de pantalla)

La reacción pública ante la transferencia de 4 millones de pesos de Mario Bezares a su esposa Brenda marcó uno de los temas más comentados tras la final de la segunda temporada de La casa de los famosos México.

En pleno desenlace televisado, Mario Bezares decidió entregarle el monto íntegro del premio a Brenda, gesto que, lejos de recibir solo elogios, detonó una ola de cuestionamientos y especulaciones en redes sociales sobre las intenciones y el destino del dinero.

Brenda Bezares confiesa

Brenda Bezares ha administrado el premio (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante uno de los primeros episodios del reality “¿Apostarías por mí?”, que debutó el 18 de enero en ViX, Univision, UniMás y Las Estrellas, Brenda Bezares abordó este episodio mediático mientras conversaba con Lorenzo Méndez.

La artista compartió el impacto que tuvieron las sospechas y críticas sobre sus motivaciones tras la inesperada donación de Mario. Según relató, gran parte de las preguntas giraban en torno a la posibilidad de que estuviera aprovechando la fama o los recursos de su esposo.

La viralización del momento en el que Brenda Bezares relató su experiencia confirmó la magnitud del fenómeno. Los fragmentos difundidos en plataformas de video generaron miles de comentarios en pocas horas, ilustrando la fuerte presión social que acompañó la decisión familiar.

La propia Brenda explicó: “Cuando me dio los 4 millones de pesos, me vino toda la funa… que si le voy a quitar su dinero, que si me aprovecho, que si quiero subirme a su fama. Yo no pelo. Y cuando me preguntan qué hice con el dinero, pues nada, está en inversión”.

La actriz fue tajante al señalar que no ha tocado el dinero y optó por invertir la suma con vistas a obtener rendimientos a largo plazo. Para ella, la entrega del premio fue un acto de generosidad y amor en el contexto de su relación.

Brenda y Mario en ¿Apostarías por mí?

“Los haters son nuestros fans”: Mario y Brenda Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez de Tello)

La pareja fue confirmada como la última dupla que se suma al elenco de ¿Apostarías por mí?, reality de competencia de parejas que comenzará transmisiones el 18 de enero.

Brenda Bezares detalló la postura de la pareja ante eventuales conflictos derivados de la convivencia bajo el escrutinio de las cámaras durante un enlace con con Arath de la Torre y Andrea Legarreta:

Subrayó: “Lo principal es que ya tenemos nuestros códigos y cuando nosotros veamos que de plano ya no podemos, porque ante todo es nuestra relación, nuestro matrimonio y nosotros como personas, si ya de plano no podemos, yo voy a aplicar la de Arath”, respuesta acompañada de un tono relajado.

Brenda también compartió que esta será una experiencia completamente diferente para ella, ya que anteriormente descartaba la idea de participar en realities. Aclaró: “Entro sin expectativas, rompiendo todos mis miedos, saliendo totalmente de mi zona de confort, pero este hombre siempre me agarra y me lleva por lugares y cosas que yo jamás pensé vivir”, en alusión al estímulo constante que representa Mario en su vida.

