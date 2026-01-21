México

Autoridades montan operativo para buscar a la Nicholette, asegura gobernador de Sinaloa

Nicole Pardo Molina fue vista por última vez la tarde del martes 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala

El gobernador Rubén Rocha Moya
El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que el caso de Nicholette se analiza en la Mesa de Seguridad del Estado de Sinaloa. (IG)

Nicole Pardo Molina, conocida como “Nicholette”, fue vista por última vez la tarde del 20 de enero en Culiacán, Sinaloa, aproximadamente a las 17:00 horas en el fraccionamiento Isla Musala.

Desde su desaparición, ya transcurrida más de una semana, el caso ha sido atendido en la Mesa de Seguridad del Estado, según informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario detalló que el personal militar implementó medidas para verificar la naturaleza del acto delictivo. Además, expresó su sorpresa tras observar un video en el que se aprecia cómo la joven fue privada de su libertad por dos personas, quienes la obligaron a abordar un vehículo blanco.

Nicole Pardo Molina, conocida como
Nicole Pardo Molina, conocida como 'Nicholette', desapareció en Culiacán el 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala. (Captura de pantalla)

El operativo de búsqueda permanece activo, con la participación de personal militar, motivado en parte porque la joven conducía un Cybertruck, vehículo que cuenta con la capacidad de grabación de imágenes.

Ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado

Tras su desaparición, la ciudad activó el Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General del Estado. En la ficha de búsqueda, se destacan detalles clave para su identificación, tales como:

  • Estatura de 1,62 metros
  • Complexión regular
  • Cabello largo lacio y castaño
  • Tez clara

Además, de acuerdo con el reporte oficial, la última vez que alguien vio a la joven fue durante la tarde del martes pasado. En ese momento, vestía un pantalón negro, blusa morada y huaraches negros.

Autoridades mantienen activo un operativo
Autoridades mantienen activo un operativo de búsqueda con apoyo del personal militar y el uso de un Cybertruck con grabación de imágenes. (Infobae México / Jovani Pérez)

¿Quién es La Nicholette, tiktoker secuestrada en Culiacán?

La Nicholette se consolidó rápidamente entre seguidores de Culiacán y Phoenix, dos ciudades que marcaron el pulso de su vida y negocios.

La joven alternaba su residencia y promocionaba productos, como gorras, mientras tejía una red de presencia en plataformas como Instagram, OnlyFans, Twitch y YouTube.

La última actividad registrada en su cuenta de Instagram fue una historia breve donde aparece bebiendo de un termo, acompañada de la frase “Wake tf up”. La publicación ocurrió menos de veinticuatro horas antes de reportarse su desaparición, según se observa en el perfil, donde acumula 168 mil seguidores.

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y difundió una ficha de búsqueda con características físicas detalladas de Nicholette.(Instagram/@nicholette_0521)

Popularmente, era conocida como “La Muchacha del Salado”, aunque un elemento que se volvió inseparable de su marca personal fue una camioneta Tesla Cybertruck personalizada en color lila, la cual figuraba en la mayoría de sus videos y publicaciones.

El relato de su vida y personalidad trascendió las redes y llegó a la música regional. En 2023, el Grupo Arriesgado lanzó un corrido dedicado a ella, también titulado “La Muchacha del Salado”, que superó 23 millones de vistas en YouTube.

