México

Alcaldesa de Acapulco asegura que “no tiene problemas con las leyes” tras acusaciones por desvío de recursos

Claudia Sheinbaum señaló que cualquier señalamiento contra Abelina López debe formalizarse ante las instancias correspondientes

Guardar
Abelina López afirma que su
Abelina López afirma que su administración ha cumplido la ley y rendido cuentas, mientras Claudia Sheinbaum subraya que cualquier denuncia debe seguir el debido proceso legal.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, enfrenta diversos señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos y una investigación por presunto cohecho, mientras sostiene que su administración ha cumplido con las disposiciones legales y los procesos de fiscalización correspondientes.

Las acusaciones han derivado en revisiones administrativas, resoluciones judiciales y procedimientos en curso ante instancias estatales y federales.

Postura de la alcaldesa sobre auditorías y recursos federales

En declaraciones a medios de comunicación, Abelina López aseguró que no tiene problemas con las leyes y que los recursos señalados corresponden a fondos federales ya revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Explicó que el órgano fiscalizador auditó más de mil 122 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y que las observaciones realizadas fueron solventadas conforme a la normatividad.

Abelina López aseguró frente a
Abelina López aseguró frente a los medios que su administración ha cumplido con la ley y que jamás se ha negado a rendir cuentas. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa indicó que su administración ha estado sujeta a los mecanismos de rendición de cuentas y que ha atendido los requerimientos de las autoridades competentes.

Al referirse a los señalamientos, afirmó de manera breve: “Yo jamás me he negado a rendir cuentas”.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum y marco legal aplicable

El tema fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina del 21 de enero.

La mandataria federal señaló que cualquier señalamiento contra autoridades municipales debe formalizarse mediante una denuncia para que las instancias correspondientes realicen las investigaciones necesarias.

Claudia Sheinbaum recordó que cualquier
Claudia Sheinbaum recordó que cualquier señalamiento contra autoridades municipales debe formalizarse mediante denuncia para que se investigue conforme a la ley. EFE/ Mario Guzmán

Sheinbaum recordó que la ASF cuenta con atribuciones para revisar el uso de recursos federales y subrayó que todas las autoridades están obligadas a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Añadió que, de existir irregularidades, estas deben ser investigadas conforme al debido proceso legal.

Resolución de la Suprema Corte y auditorías estatales

En el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no proceder con la revocación de mandato solicitada contra la presidenta municipal.

Asimismo, determinó frenar las investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero relacionadas con el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.

La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no proceder con la revocación de mandato solicitada contra la presidenta municipal de Acapulco. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La resolución se dio luego de que la Corte declarara infundados los recursos de reclamación presentados por autoridades estatales y legislativas, que buscaban reactivar las indagatorias sobre el destino de dichos fondos.

Con ello, las auditorías estatales quedaron suspendidas, sin que ello implique el cierre de investigaciones federales.

Investigación por presunto cohecho en Guerrero

De forma paralela, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero mantiene abierta una carpeta de investigación por el presunto delito de cohecho, derivado de la recepción y exhibición pública de un collar de lujo valuado en más de 200 mil pesos.

De acuerdo con la información disponible, la indagatoria busca determinar si la aceptación del objeto constituye una ventaja indebida relacionada con el ejercicio del cargo.

La presidenta municipal de Acapulco
La presidenta municipal de Acapulco es investigada por presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales y por la recepción de un collar de lujo que podría constituir cohecho. (Fb: Abelina López Rodríguez )

La alcaldesa ha señalado que el collar fue un obsequio de simpatizantes, versión que será analizada por las autoridades.

Como parte del procedimiento, se prevé su comparecencia para rendir declaración sobre la procedencia del bien.

Cómo ha sido la administración de Abelina López en Acapulco

Abelina López Rodríguez encabeza el gobierno municipal de Acapulco en un periodo que ha incluido programas de reconstrucción e inversión pública con participación federal, con recursos destinados a infraestructura, rehabilitación urbana y servicios públicos.

Mientras continúan los procedimientos legales y administrativos, las instancias competentes mantienen abiertas las vías de revisión conforme a sus atribuciones.

Abelina López encabeza la administración
Abelina López encabeza la administración de Acapulco impulsando programas de infraestructura, rehabilitación urbana y servicios públicos con apoyo de recursos federales. (especial)

Principales señalamientos contra Abelina López:

  • Presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.
  • Observaciones administrativas de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, actualmente suspendidas por resolución de la SCJN.
  • Investigación por presunto delito de cohecho, relacionada con un collar de alto valor económico.
  • Cuestionamientos sobre la procedencia de bienes recibidos en su calidad de servidora pública.

Las autoridades federales y estatales continúan con los procedimientos que se encuentran en curso, conforme a sus atribuciones legales, mientras la presidenta municipal ha reiterado que atenderá cualquier requerimiento de las instancias competentes.

Temas Relacionados

Abelina LópezClaudia SheinbaumAcapulcoCorrupciónAlacaldesaDesvío de RecursosPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 27 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Se le relaciona con delitos de alto impacto en tres entidades del país

Cae “El Seven” en Edomex,

“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

El informe reportó 13 hechos de extrema violencia y 18 víctimas diarias en promedio, con la mayor incidencia en los estados de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero

“Galería del horror”: estudio registra

INEGI reporta aumento en práctica de actividad física en México, pero continúa brecha de género

El instituto indicó que seis de cada 10 mexicanos realizan al menos un tipo de actividad física

INEGI reporta aumento en práctica

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inician las inscripciones?

El apoyo educativo para familias con hijas e hijos en educación básica ya tiene calendario, requisitos y esquema de pagos definidos

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Seven” en Edomex,

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Esto opinó Kalimba sobre los

Esto opinó Kalimba sobre los “poperos” y el tipo de show que ofrecen en vivo

Edén Muñoz, Yuridia y Belinda encabezan cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026

Luis Carlos Origel reacciona a críticas por su romance con Andrea Legarreta y revela cómo es su relación con Erik Rubín

Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

Señora reacciona a su actuación en ‘Acércate a Rocío’ y revela cuánto le pagaron por aparecer en el show

DEPORTES

Cadillac lanza nueva playera de

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana

Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo