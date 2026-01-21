Alcaldesa de Acapulco asegura que “no tiene problemas con las leyes” tras acusaciones por desvío de recursos

Abelina López afirma que su administración ha cumplido la ley y rendido cuentas, mientras Claudia Sheinbaum subraya que cualquier denuncia debe seguir el debido proceso legal.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, enfrenta diversos señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos y una investigación por presunto cohecho, mientras sostiene que su administración ha cumplido con las disposiciones legales y los procesos de fiscalización correspondientes.

Las acusaciones han derivado en revisiones administrativas, resoluciones judiciales y procedimientos en curso ante instancias estatales y federales.

Postura de la alcaldesa sobre auditorías y recursos federales

En declaraciones a medios de comunicación, Abelina López aseguró que no tiene problemas con las leyes y que los recursos señalados corresponden a fondos federales ya revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Explicó que el órgano fiscalizador auditó más de mil 122 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y que las observaciones realizadas fueron solventadas conforme a la normatividad.

Abelina López aseguró frente a los medios que su administración ha cumplido con la ley y que jamás se ha negado a rendir cuentas. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa indicó que su administración ha estado sujeta a los mecanismos de rendición de cuentas y que ha atendido los requerimientos de las autoridades competentes.

Al referirse a los señalamientos, afirmó de manera breve: “Yo jamás me he negado a rendir cuentas”.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum y marco legal aplicable

El tema fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina del 21 de enero.

La mandataria federal señaló que cualquier señalamiento contra autoridades municipales debe formalizarse mediante una denuncia para que las instancias correspondientes realicen las investigaciones necesarias.

Claudia Sheinbaum recordó que cualquier señalamiento contra autoridades municipales debe formalizarse mediante denuncia para que se investigue conforme a la ley. EFE/ Mario Guzmán

Sheinbaum recordó que la ASF cuenta con atribuciones para revisar el uso de recursos federales y subrayó que todas las autoridades están obligadas a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Añadió que, de existir irregularidades, estas deben ser investigadas conforme al debido proceso legal.

Resolución de la Suprema Corte y auditorías estatales

En el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no proceder con la revocación de mandato solicitada contra la presidenta municipal.

Asimismo, determinó frenar las investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero relacionadas con el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no proceder con la revocación de mandato solicitada contra la presidenta municipal de Acapulco. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La resolución se dio luego de que la Corte declarara infundados los recursos de reclamación presentados por autoridades estatales y legislativas, que buscaban reactivar las indagatorias sobre el destino de dichos fondos.

Con ello, las auditorías estatales quedaron suspendidas, sin que ello implique el cierre de investigaciones federales.

Investigación por presunto cohecho en Guerrero

De forma paralela, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero mantiene abierta una carpeta de investigación por el presunto delito de cohecho, derivado de la recepción y exhibición pública de un collar de lujo valuado en más de 200 mil pesos.

De acuerdo con la información disponible, la indagatoria busca determinar si la aceptación del objeto constituye una ventaja indebida relacionada con el ejercicio del cargo.

La presidenta municipal de Acapulco es investigada por presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales y por la recepción de un collar de lujo que podría constituir cohecho. (Fb: Abelina López Rodríguez )

La alcaldesa ha señalado que el collar fue un obsequio de simpatizantes, versión que será analizada por las autoridades.

Como parte del procedimiento, se prevé su comparecencia para rendir declaración sobre la procedencia del bien.

Cómo ha sido la administración de Abelina López en Acapulco

Abelina López Rodríguez encabeza el gobierno municipal de Acapulco en un periodo que ha incluido programas de reconstrucción e inversión pública con participación federal, con recursos destinados a infraestructura, rehabilitación urbana y servicios públicos.

Mientras continúan los procedimientos legales y administrativos, las instancias competentes mantienen abiertas las vías de revisión conforme a sus atribuciones.

Abelina López encabeza la administración de Acapulco impulsando programas de infraestructura, rehabilitación urbana y servicios públicos con apoyo de recursos federales. (especial)

Principales señalamientos contra Abelina López:

Presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales .

Observaciones administrativas de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero , actualmente suspendidas por resolución de la SCJN .

Investigación por presunto delito de cohecho , relacionada con un collar de alto valor económico .

Cuestionamientos sobre la procedencia de bienes recibidos en su calidad de servidora pública.

Las autoridades federales y estatales continúan con los procedimientos que se encuentran en curso, conforme a sus atribuciones legales, mientras la presidenta municipal ha reiterado que atenderá cualquier requerimiento de las instancias competentes.