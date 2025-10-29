México

Quién es y en qué partido político milita Abelina López, la alcaldesa de Acapulco que lució un collar de más de 200 mil pesos

“Me lo regaló el pueblo”, dijo la edil de Guerrero para defenderse ante los cuestionamientos sobre la procedencia de su joya

Por Alexa Cirel

Abelina López, alcaldesa de Acapulco,
Abelina López, alcaldesa de Acapulco, está envuelta en un nuevo escándalo. (Captura de pantalla).

Abelina López Rodríguez, nacida el 23 de septiembre de 1965 en Santa María Tonameca, Oaxaca, es una política y activista social mexicana con una larga trayectoria en la vida pública y política del estado de Guerrero.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y con una maestría en Derecho Penal.

En 1989, Abelina López fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el que militó hasta 2017, año en que se integró a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido por el cual ha consolidado su carrera política en cargos de elección popular.

Durante su paso por el PRD, desempeñó funciones como consejera nacional entre 2015 y 2017.

Abelina López pasa del PRD
Abelina López pasa del PRD a Morena en el año 2017.

Su trayectoria legislativa incluye dos periodos como diputada local en el Congreso de Guerrero: de 2005 a 2008 representando al distrito 17, y de 2012 a 2015 en el distrito 3 de Acapulco, en la LX Legislatura, donde presidió la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

A nivel federal, fue diputada por el Distrito 4 de Guerrero en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de 2018 a 2021, integrándose a la bancada de Morena y participando en las comisiones de Turismo y Defensa Nacional.

Desde octubre de 2021, Abelina López ocupa la presidencia municipal de Acapulco, habiendo sido reelegida en 2024 para un periodo que concluirá en 2027.

Su administración fue marcada por uno de los desastres naturales más grandes que han pasado en el puerto el huracán Otis, debido a la falta de pericia en su administración para manejar los estragos que dejó el desastre natural la pusieron en el ojo público.

Escándalo más reciente de la alcaldesa

En agosto de 2025, Abelina López se vio envuelta en una nueva controversia luego de que se difundiera información sobre un presunto caso de corrupción relacionado con su gestión.

Abelina López posando son su
Abelina López posando son su collar con valor de 224 mil pesos. (Fb: Abelina López Rodríguez )

Además, fue captada usando un collar valorado en 227 mil pesos durante varios eventos públicos, lo que generó críticas por el alto valor de la prenda en medio de la situación económica del municipio.

Ante los señalamientos, López, integrante de Morena, defendió que se trataba de un regalo de simpatizantes, afirmando que no podía rechazarlo debido al afecto mostrado por la ciudadanía.

El huracán Otis dejó incontables
El huracán Otis dejó incontables daños en Acapulco. REUTERS/Javier Verdin

A lo largo de su carrera, la alcaldesa ha sido acusada en distintas ocasiones de actos irregulares relacionados con el manejo de recursos públicos, lo que ha alimentado la percepción de que su gestión no ha estado exenta de cuestionamientos.

