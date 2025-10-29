Del collar de 200 mil pesos a conciertos millonarios: los escándalos de Abelina López, la alcaldesa de Acapulco

Alcaldesa de Acapulco y militante de Morena, ha estado marcada por una serie de controversias durante su mandato Crédito: Fb: Abelina López

Desde gastos millonarios en espectáculos hasta señalamientos por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, la gestión de Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco y militante de Morena, ha estado marcada por una serie de controversias que la han colocado reiteradamente en el centro de la opinión pública.

A continuación, se presentan los seis escándalos más notorios de su administración.

1. El collar de 227 mil pesos

El episodio más reciente que desató críticas hacia la alcaldesa fue su aparición en un evento público portando un lujoso collar valuado en 227 mil pesos, en medio de la crisis económica y social que enfrenta Acapulco tras el huracán Otis.

Alcaldesa de Acapulco posando con su collar de 200 mil pesos. Crédito: Fb: Abelina López

Cuestionada por el origen de la joya, López respondió que fue un regalo del pueblo: “¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y me regale cosas?”.

Su declaración fue duramente criticada, pues la legislación prohíbe a los servidores públicos aceptar obsequios de alto valor. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver usando la costosa pieza.

2. Recursos sin comprobar por casi 900 millones de pesos

En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) denunció ante la Fiscalía estatal presuntas irregularidades por 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) correspondientes a 2023.

Abelina López ejecutando el plan de reconstrucción de Acapulco. Crédito: Fb: Abelina López

Dichos recursos estaban destinados a obras públicas y programas sociales, pero no fueron debidamente comprobados.

La alcaldesa respondió que el caso debía ser revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no por la estatal, aunque las observaciones aún no se han aclarado completamente.

3. Los conciertos millonarios

La organización de eventos musicales ha sido otro foco de críticas, durante su gestión, Abelina López ha autorizado conciertos y espectáculos con costos de hasta 20 millones de pesos, entre ellos presentaciones de artistas como Los Ángeles Azules, Grupo Firme y Kenia Os.

Abelina López ofreció concierto en el puerto de Acapulco durante la celebración del 15 de septiembre. Crédito: Fb: Abelina López

Aunque la alcaldesa ha defendido estos gastos argumentando que promueven el turismo, diversos sectores la acusan de priorizar el entretenimiento sobre la reconstrucción y los servicios públicos en un municipio con serios problemas de infraestructura.

4. Polémica por la recolección de basura

El manejo de los desechos sólidos en Acapulco también ha sido motivo de conflicto. En varias ocasiones, la ciudad ha amanecido con montones de basura acumulada, provocando quejas ciudadanas y cuestionamientos sobre la falta de eficiencia en el servicio.

La alcaldesa ha atribuido el problema a “herencias de gobiernos anteriores”, pero los habitantes la señalan por falta de planeación y mantenimiento del sistema.

5. Tensión con el Cabildo y conflictos internos

Abelina López ha protagonizado enfrentamientos con regidores y funcionarios municipales, quienes la acusan de autoritarismo y opacidad en la toma de decisiones, algunos excolaboradores han denunciado presiones políticas y despidos injustificados.

Pese a los cuestionamientos, Abelina López fue reelecta en 2024 y permanecerá al frente del Ayuntamiento hasta 2027.