“Mi papá es malo”: revelan testimonio de niño que presenció feminicidio de su mamá y abuela en Cuautitlán

El menor de seis años fue testigo del doble crimen. (Cuartoscuro)

El testimonio de un menor de seis años se ha convertido en pieza fundamental para la investigación por el doble feminicidio de su mamá y abuela, Cindy y Teresita de Jesús, ocurrido el pasado 12 de enero de 2026 en Cuautitlán, Estado de México.

Su testimonio, que fue leído este lunes durante la primera audiencia del principal sospechoso, Eric Antonio “N”, padrastro del menor, arroja luz sobre los hechos ocurridos ese día, permitiendo a las autoridades reconstruir la secuencia de los crímenes.

Doble feminicidio en Cuautitlán: esto es lo que se sabe hasta el momento. (Facebook: El Marginal)

“La mató a pisadas”

Según la reconstrucción de hechos, Eric Antonio “N” llegó al domicilio de San Francisco Cascantitla entre las 17:00 y 19:00 horas, bajo el pretexto de dejar ropa para su hija.

Según el testimonio, primero atacó a Teresita de Jesús, quien se encontraba en una silla de ruedas, dentro de su habitación.

“De día amarró a mi abu Tere y la mató a pisadas. De noche amarró a mi mamá Cindy y la mató a pisadas”, declaró en menor ante el Ministerio Público, y además agregó: “Mi papá es malo… mató a mi mamá y a mi abu”, afirmación que quedó asentada en la carpeta de investigación.

El agresor permaneció en la vivienda varias horas, hasta que Cindy regresó del trabajo, alrededor de las 22:00. Al arribar la joven mujer, Eric Antonio “N” también la atacó y le quitó la vida.

Fue capturado en Guerrero y posteriormente llevado al Edomex (FGJEM)

Durante ambos episodios, el niño se escondió en una de las habitaciones. Cuando todo quedó en silencio, salió de su escondite y observó que su hermana de tres años ya no se encontraba en el domicilio tras haber sido raptada por el presunto criminal.

El menor relató que se acostó junto al cuerpo de su abuela hasta que otros familiares arribaron al sitio. En la vivienda también fue hallado el cadáver de una perrita chihuahua llamada Lola, a la que el sujeto habría muerto por golpes.

Qué reveló la necropsia

La necropsia practicada a Cindy y Teresita de Jesús confirmó que ambas murieron por asfixia mecánica por estrangulación.

En la sala, los peritos hallaron manchas de sangre con forma de suela de zapatos y una llave española con marcas hemáticas junto al cuerpo de Cindy.

¿Qué pasó con la menor raptada?

Tras los hechos, Eric Antonio “N” tomó a su hija y acudió a una guardería en Tultepec. Solicitó la baja de la menor y, al día siguiente, intentó reinscribirla.

Las autoridades detuvieron a ambos hombres por cometer delitos en contra de mujeres. (Gabinete de Seguridad)

La directora del plantel notó que el hombre tenía rasguños en rostro y cuello. Ante la ausencia de noticias de los padres, decidió poner a la niña bajo resguardo de las autoridades locales.

Después del doble feminicidio, Eric Antonio “N” buscó la ayuda de un familiar en San Martín de Las Pirámides, donde recibió dinero para trasladarse al estado de Guerrero. Allí fue recibido por Alejandro “N”, quien lo ayudó a ocultarse. El 14 de enero, el acusado llegó a Acapulco, se alojó en un hotel y luego se trasladó a un departamento en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con fuerzas federales, localizó y detuvo a Eric Antonio “N” el 17 de enero en Acapulco. En el operativo también fue capturado Alejandro “N”, investigado por abuso sexual de una menor en 2022. Ambos fueron trasladados a los centros penitenciarios de Cuautitlán y de Tlalnepantla.

El expediente judicial incorporó los antecedentes de violencia familiar de Eric Antonio “N”, incluyendo una denuncia en 2022 por fractura en el fémur del hijo de Cindy, que fue retirada posteriormente. Los familiares de las víctimas aseguraron que la joven madre se había mudado con sus hijos a la casa de Teresita tras separarse del acusado, debido a episodios previos de agresión.

Fue capturado en Guerrero tras la muerte de su pareja y suegra. Crédito: FGJEM

El Ministerio Público incluyó como prueba clave el testimonio del menor, cuya narrativa permitió reconstruir la mecánica del crimen. La jueza de control dictó este lunes prisión preventiva justificada al acusado por el presunto feminicidio de su expareja y su exsuegra.

La pena para Eric Antonio “N” podría alcanzar hasta 140 años de prisión, al sumar las condenas máximas previstas para cada una de las víctimas.

Ambos hijos de Cindy permanecen bajo resguardo institucional, mientras los familiares exigen justicia y acompañamiento. La próxima audiencia para definir la situación jurídica del imputado está programada para el 23 de enero.