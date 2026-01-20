México

Hackean cuenta en X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel: publican información de criptomonedas

La dependencia advierte que los contenidos publicados recientemente en la cuenta no representan su postura oficial

En la cuenta intervenida de la secretaria de Cultura se difundieron mensajes relacionados con la empresa financiera Solana. | Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

La Secretaría de Cultura alertó sobre accesos no autorizados a la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia. La institución advirtió: “Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular”.

A través de un mensaje en la red social X, la Secretaría de Cultura señaló que identificó actividades ajenas a su control en la cuenta de la titular, cuya identificación oficial es @ccurieldeicaza.

En consecuencia, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación desestimar las publicaciones emitidas desde ese perfil durante el periodo comprometido.

En esta captura de pantalla se muestra publicidad de la empresa financiera Solana reposteada por la cuenta de Claudia Curiel.| Crédito: X(@ccurieldeicaza)

En la cuenta oficial de la secretaria de Cultura, repostearon publicaciones de la empresa Solana, una plataforma financiera que, de acuerdo a la información de su página, “es la principal red de alto rendimiento que impulsa los mercados de capitales de internet, pagos y aplicaciones criptográficas”.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación nacionales, señalan que las publicaciones sin consentimiento han aparecido desde hace más de 6 horas; los mensajes han sido variados. La Secretaría de Cultura confirmó a Infobae México que la cuenta personal de la titular fue la única a la que accedieron sin autorización.

Los posteos se han dado desde hace más de 6 horas, donde los mensajes van desde mensajes encriptados hasta promoción a plataformas financieras. | Crédito: X(@ccurieldeicaza)

Información en proceso...

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Qué alimentos son saludables y

Gomitas de colágeno sabor sandía

Se integrarán 30 unidades modernas

Primer año de Trump: 4
