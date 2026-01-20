Embajador de EEUU destaca cooperación con México para combatir el crimen y el tráfico de fentanilo

La cooperación entre México y Estados Unidos genera resultados en materia de seguridad.” – Ronald Johnson, embajador de EEUU. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció las acciones de las autoridades mexicanas en materia de seguridad luego de la detención de Iván Valerio “N”, alias Mantecas, identificado como jefe de una facción vinculada al grupo criminal de los Beltrán Leyva.

El pronunciamiento se dio en un contexto de cooperación bilateral y de declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el combate a los cárteles, así como de la respuesta del gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Embajador de EU destaca cooperación bilateral en seguridad

A través de su cuenta en la red social X, el embajador Ronald Johnson señaló que la captura de presuntos integrantes del crimen organizado contribuye a fortalecer la seguridad.

En su comunicado, Johnson reconoció la labor de las autoridades mexicanas en seguridad tras la detención de Iván Valerio “N”.

En su mensaje, afirmó que “cada delincuente que enfrenta la justicia hace que nuestras comunidades sean más seguras” y sostuvo que estas acciones debilitan a las redes violentas y reducen el tráfico de fentanilo.

El diplomático reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos genera resultados en materia de seguridad y refrendó el compromiso de ambos gobiernos para continuar con el trabajo conjunto.

Johnson ya había expresado anteriormente su reconocimiento a las autoridades mexicanas por la captura de otros fugitivos buscados por agencias estadounidenses.

La detención de Iván Valerio “N” representa un golpe importante contra la facción criminal de los Beltrán Leyva.

Harfuch informa detención de presunto jefe criminal en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Iván Valerio “N” fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, durante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la información oficial, junto con el presunto jefe criminal fueron detenidas siete personas más, además del aseguramiento de armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas. Harfuch indicó que las investigaciones continúan como parte de las indagatorias federales.

En su comunicado, Harfuch informó que Iván Valerio “N”, alias Mantecas, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, durante un operativo coordinado.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en el operativo se logró:

La detención de Iván Valerio “N”, alias Mantecas

El aseguramiento de siete presuntos integrantes de su grupo

El decomiso de armas y vehículos

La localización de un centro de producción de drogas sintéticas

Declaraciones de Trump sobre cárteles y seguridad

En días recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró declaraciones sobre la necesidad de actuar contra los cárteles, al señalar que su gobierno ha reducido el tráfico de drogas por mar y que ahora enfocaría acciones en tierra.

Estas expresiones se suman a otros pronunciamientos realizados por el mandatario estadounidense en el marco de su política de seguridad.

Trump ha reiterado la necesidad de actuar de manera firme contra los cárteles de drogas. (AP Foto/Alex Brandon)

De manera paralela, funcionarios de ambos países han sostenido comunicación sobre los desafíos compartidos en esta materia.

La semana pasada, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversaron por teléfono y acordaron mantener el diálogo institucional.

Sheinbaum pide fortalecer coordinación con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó al canciller mexicano buscar contacto directo con su homólogo estadounidense para fortalecer la coordinación bilateral.

Señaló que la relación entre ambos países se mantiene en el marco del respeto a la soberanía y la colaboración institucional.

Sheinbaum pidió fortalecer la coordinación bilateral con Estados Unidos mediante contacto directo entre cancilleres. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Sheinbaum también indicó que el tema ha sido abordado en conversaciones con otros líderes internacionales, en el contexto de la cooperación regional y los desafíos compartidos en materia de seguridad.

La postura del gobierno mexicano, de acuerdo con lo expresado por la mandataria, es continuar el trabajo conjunto sin modificar los principios de coordinación y respeto entre ambas naciones.