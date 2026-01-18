Sheinbaum descarta vuelos militares de EEUU en territorio mexicano tras alerta de la FAA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este domingo que el gobierno federal tenga registro de sobrevuelos militares estadunidenses en espacio aéreo mexicano, pese a la alerta que emitió el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) sobre eventuales “operaciones militares” en el Pacífico mexicano.

La advertencia de la FAA fue dirigida a las aerolíneas que operan vuelos sobre México, Centroamérica y partes de Sudamérica, pues señaló que dichas operaciones militares pudieran causar interferencias en sistemas GPS.

EEUU alerta actividad militar sobre Golfo de California y Pacífico

El pasado viernes 16 de enero, la FAA alertó a las aerolíneas sobre posibles interferencias en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) debido a “actividad militar en curso” en áreas especificas de países de Latinoamérica, incluido México.

Dichas interferencias se presentarían en las zonas sobre el agua de las Regiones de Información de Vuelo, conocidas como FIR, por sus siglas en inglés.

“La FAA recomienda a la aviación civil estadounidense que tenga precaución al volar en las áreas afectadas debido a la actividad militar en curso y a la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)“, se lee en el documento.

Más adelante, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la alerta realizada por la Administración Federal de Avión de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) no constituye un riesgo ni prohibición para las aerolíneas mexicanas.

“No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicano (…) fue emitido exclusivamente para operadores civiles de los Estados Unidos, incluyendo sus aerolíneas y pilotos", aseguró un comunicado.

Además, detalló que las posibles condiciones de interferencia que podrían presentar las aerolíneas estadounidenses ya han sido identificadas.