Embajador estadounidense en México celebra la captura de integrantes del Tren de Aragua en la CDMX

La postura oficial enfatiza que la captura tiene repercusiones para la seguridad de ambos países y consolida la cooperación en materia de combate al crimen organizado

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la detención de miembros del Tren de Aragua fortalece la seguridad regional frente al crimen organizado. Crédito: Diego Alva/Infobae México

La reacción de Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, ante la reciente detención de miembros del Tren de Aragua en la capital mexicana, subraya el alcance internacional de la lucha contra el crimen organizado.

El diplomático estadounidense enfatizó que este tipo de operativos no solo refuerzan la seguridad local, sino que tienen repercusiones directas en la protección de comunidades a ambos lados de la frontera.

Ronald Johnson expresó en su cuenta oficial que “este tipo de acciones trascienden fronteras y contribuyen a que “los responsables rindan cuentas” y a que “nuestras naciones sean más seguras. El reconocimiento de la labor de las autoridades mexicanas, en particular el Gabinete de Seguridad, resalta la importancia de la cooperación entre los dos países.

Detención de integrantes del Tren de Aragua en la CDMX

Lesli Valeri "N" fue identificada
Lesli Valeri “N” fue identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual y enlace con un grupo delictivo local. (Gabinete de Seguridad)

La operación que derivó en la captura de seis integrantes del Tren de Aragua fue resultado de una investigación conjunta. Según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, en sus redes sociales, la acción involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el organismo que él dirige, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Fueron ubicados y capturados:

  • Lesli Valeri “N”, señalada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de drogas y control de víctimas, además de ser enlace con un grupo delictivo local.
  • Bryan “N”, identificado como operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y alojamiento de integrantes, quien tenía una orden de aprehensión pendiente por trata de personas y delincuencia organizada.

En el operativo se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, teléfonos celulares, una arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con una lista de nombres vinculados al cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad. Tras la detención, se leyeron los derechos a los implicados y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Impacto en la lucha contra el crimen organizado

Se cumplieron siete órdenes de
Se cumplieron siete órdenes de aprehensión adicionales en reclusorios de CDMX, Puebla y Nayarit. (Gabinete de Seguridad)

La investigación permitió ejecutar cateos en viviendas de la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, tras establecer vigilancia fija, móvil y discreta.

Además de los arrestos principales, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con trata de personas agravada y delincuencia organizada. Las órdenes se ejecutaron en distintos reclusorios de la CDMX, Puebla y Nayarit.

Relación entre el Tren de Aragua y la Unión Tepito

Autoridades mexicanas desarticulan alianza entre
Autoridades mexicanas desarticulan alianza entre La Unión Tepito y el Tren de Aragua tras operativo en la CDMX. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Esta acción coordinada de las autoridades federales en México puso al descubierto la alianza operativa entre La Unión Tepito y el Tren de Aragua, una de las estructuras criminales más influyentes de Venezuela con presencia transnacional.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, durante el mismo despliegue operativo resultaron arrestados Jorge Donovan “N”, Giancarlo “N”, Valeria “N” y Diana Paola “N”, colaboradores cercanos y familiares de Lesli Valeri.

La figura de Lesli Valeri cobra especial relevancia, ya que, según la información difundida por las autoridades mexicanas, se desempeñaba como negociadora y enlace directo de La Unión Tepito con el Tren de Aragua, coordinando el cobro por delitos de explotación sexual y la venta de drogas. En distintas alcaldías de la capital, ella y sus familiares llevaban a cabo la extorsión a mujeres víctimas de trata, principalmente en las zonas de Sullivan y Revolución.

