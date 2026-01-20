El 2016 en el narco: quiénes eran los capos mexicanos más buscados hace una década

'El Mayo' Zambada, 'El Chapo', 'El Mencho' y 'El narco de narcos', cuatro de los narcotraficantes más poderosos de México. (Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

Hace una década, la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera marcaba un antes y un después en el mapa criminal de México y su relación con Estados Unidos. Aquella operación puso fin a la fuga más sonada del narcotráfico contemporáneo, pero expuso que, lejos de terminar, la persecución internacional contra los líderes del crimen organizado mexicano apenas tomaba un nuevo impulso.

La caída del cofundador del Cártel de Sinaloa dejó en la mira de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) a un grupo de capos que, durante ese año, encabezaban la lista de los fugitivos más buscados.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

La lista negra de la DEA en 2016

En el 2016, la DEA tenía como máximos objetivos a personajes ligados a los mayores cárteles del país. Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, figuraba en la cima de la lista.

El expediente judicial de Zambada García lo señalaba como responsable de importar grandes cantidades de cocaína y marihuana a Estados Unidos, además de ser considerado “armado y peligroso”. La recompensa por información que condujera a su captura ascendía a cinco millones de dólares.

Ismael El Mayo Zambada, uno de los más buscados en el 2016. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

Junto a él, Rafael Caro Quintero regresó al centro de la atención pública tras su excarcelación en 2013. Señalado como autor intelectual del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, enfrentaba cargos por tráfico de marihuana y cocaína. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por datos que permitieran su detención.

Una década después, tanto el Mayo Zambada como Rafael Caro Quintero se encuentran detenidos en EEUU. El primero luego de ser traicionado, secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, en julio de 2025; y el segundo tras haber sido entregado por el gobierno de México en febrero de 2025.

Rafael Caro Quintero hoy se encuentra detenido en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

Por otro lado, en el 2016 el auge del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) posicionó a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como uno de los fugitivos prioritarios.

La DEA lo colocó en su lista por delitos de narcotráfico, homicidio y uso de armas de fuego, y para ese año la recompensa por su captura era de cinco millones, misma que hoy asciende a los 15 millones de dólares.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el líder del CJNG.

Ese escenario ya venía marcado por los hechos del 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, cuando fuerzas federales desplegaron un operativo para capturar al capo y fueron atacadas por sicarios del CJNG, quienes derribaron un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional con armamento de alto poder. El ataque, que dejó militares muertos y heridos, evidenció la capacidad bélica y de coordinación del cártel, colocó a “El Mencho” en la mira de agencias de seguridad internacionales, y marcó un punto de quiebre en la percepción del CJNG como una organización capaz de desafiar abiertamente al Estado mexicano.

Los cárteles y sus operaciones en el 2016

La recaptura de Guzmán Loera no debilitó la estructura internacional del Cártel de Sinaloa. En el 2016 la organización ya funcionaba como una red trasnacional presente en al menos 54 países, con operaciones en América, Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía.

El liderazgo, compartido por Ismael “El Mayo” Zambada y, en menor medida, por Juan Esparragoza Moreno “El Azul” y Dámaso López Núñez, permitió que continuaran los envíos de cocaína, heroína y metanfetaminas a través de alianzas con grupos locales en Europa y África.

MÉXICO, D.F., 11ENERO2016.- Imagen de la ficha de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que fue publicada en su última detención. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Mientras tanto, el auge del CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, marcó el inicio de una etapa de violencia y expansión. La organización extendió su control sobre rutas clave en el occidente y centro del país, disputando territorios a los remanentes de los cárteles históricos y obteniendo acceso a rutas internacionales de tráfico.

El periodo también estuvo marcado por la presencia de mujeres en la estructura criminal, como fue el caso de Diana Espinoza Aguilar, pareja de Caro Quintero, agregada a la “lista negra” por presunto lavado de activos y administración de bienes a nombre del capo.

En el plano local, especialmente en Baja California, las autoridades mexicanas enfocaron esfuerzos en nuevas dinámicas criminales. En Tijuana, durante 2016, la mayoría de los homicidas más buscados eran identificados como reclutas del CJNG y sus alianzas con remanentes del Cártel Arellano Félix.

El Flaquito apenas surgía en BC. Crédito: SSPC

Nombres como Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50”, Manuel Santiago Navarro “El Mini”, Édgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán”, y Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito” encabezaban los listados de objetivos prioritarios en la región, según reportes del Grupo Coordinación de Baja California.

Una década después: quiénes encabezan la lista de los más buscados hoy

A diez años de esa época, el panorama del narco mexicano muestra continuidades y transformaciones en la lista de los fugitivos más perseguidos por las autoridades de Estados Unidos.

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, es señalado como el principal objetivo de la DEA, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Oseguera Cervantes es considerado uno de los capos más peligrosos por su capacidad de violencia y control sobre el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

Entre los nombres prioritarios también tomaron relevancia los hijos de Joaquín Guzmán Loera: Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificados como líderes de la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa. Ambos enfrentan acusaciones en cortes federales estadounidenses por conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero, y sobre ellos pesan recompensas de 10 millones de dólares cada uno.

La lista también incluye a Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”; así mismo, a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, señalado como heredero de los Beltrán Leyva.

(Foto: FBI)

Los hermanos José y Ruperto Salgueiro Nevárez, aliados de la facción de Aureliano Guzmán, así como Audias Flores Silva, “El Jardinero”, del CJNG, figuran entre los objetivos principales, con recompensas que oscilan entre tres y cinco millones de dólares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado también a organizaciones como La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos como grupos terroristas, por lo que ha incluido a sus líderes —los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, y Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”— en el programa de recompensas por cinco millones de dólares por cada hermano, y 10 millones de dólares por el último.

Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

Además, la persecución internacional se ha extendido a operadores financieros y logísticos.

La estructura de liderazgo criminal en México ha experimentado cambios, pero el fenómeno del narcotráfico mantiene su presencia transnacional y su capacidad de reinventarse ante la presión de las autoridades.