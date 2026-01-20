Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Las autoridades han enviado a narcotraficantes a EEUU en múltiples ocasiones.

La mañana del 20 de enero de 2026 fueron trasladados 37 narcotraficantes a Estados Unidos, quienes eran requeridos por las autoridades del país vecino por contar con procesos jurídicos en su contra, así como por ser un riesgo para la seguridad pública.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, hasta el momento han sido enviadas un total de 92 personas de alto impacto.

En su cuenta oficial de X, aseguró que se trató de una acción que va conforme a la Ley de Seguridad Nacional y que se actuó “bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”.

Las acciones se llevaron a cabo bajo acuerdo bilateral y con respeto a la soberanía nacional. (Gobierno de México)

Traslado de narcotraficantes de alto impacto

Según Harfuch, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte, apuntando que dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Entre los individuos trasladados se encuentran Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch aseguró que en lo que va del mandato de la presidenta Sheinbaum, se han entregado 92 individuos al gobierno estadounidense. (Imagen de Archivo)

Entregas anteriores de delincuentes de alto impacto

Anteriormente, las autoridades mexicanas ya habían realizado traslados de narcotraficantes a EEUU, uno de esos casos ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando 29 presos, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fueron trasladados al país vecino.

Entre los detenidos también figuraron José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito o El 90; José Bibiano Cabrera Cabrera, también conocido como El Durango, quienes eran integrantes del Cártel de Sinaloa, así como José Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe Tapia, operador financiero de Ismael El Mayo Zambada.

Para el mes de agosto de 2025 ocurrió la segunda entrega, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron el traslado de 26 integrantes de grupos delictivos, quienes estaban relacionados con tráfico de drogas, entre otros delitos, y que “representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”.