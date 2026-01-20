México

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Las autoridades aseguraron que más de 90 criminales han sido enviados al país vecino

Guardar
Las autoridades han enviado a
Las autoridades han enviado a narcotraficantes a EEUU en múltiples ocasiones.

La mañana del 20 de enero de 2026 fueron trasladados 37 narcotraficantes a Estados Unidos, quienes eran requeridos por las autoridades del país vecino por contar con procesos jurídicos en su contra, así como por ser un riesgo para la seguridad pública.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, hasta el momento han sido enviadas un total de 92 personas de alto impacto.

En su cuenta oficial de X, aseguró que se trató de una acción que va conforme a la Ley de Seguridad Nacional y que se actuó “bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”.

Las acciones se llevaron a
Las acciones se llevaron a cabo bajo acuerdo bilateral y con respeto a la soberanía nacional. (Gobierno de México)

Traslado de narcotraficantes de alto impacto

Según Harfuch, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte, apuntando que dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Entre los individuos trasladados se encuentran Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

El secretario de seguridad, Omar
El secretario de seguridad, Omar García Harfuch aseguró que en lo que va del mandato de la presidenta Sheinbaum, se han entregado 92 individuos al gobierno estadounidense. (Imagen de Archivo)

Entregas anteriores de delincuentes de alto impacto

Anteriormente, las autoridades mexicanas ya habían realizado traslados de narcotraficantes a EEUU, uno de esos casos ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando 29 presos, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fueron trasladados al país vecino.

Entre los detenidos también figuraron José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito o El 90; José Bibiano Cabrera Cabrera, también conocido como El Durango, quienes eran integrantes del Cártel de Sinaloa, así como José Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe Tapia, operador financiero de Ismael El Mayo Zambada.

Para el mes de agosto de 2025 ocurrió la segunda entrega, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron el traslado de 26 integrantes de grupos delictivos, quienes estaban relacionados con tráfico de drogas, entre otros delitos, y que “representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”.

Temas Relacionados

HarfuchSeguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

La FGR aseguró un inmueble en la colonia Malibrán, donde operaba un presunto taller dedicado a la fabricación de uniformes militares apócrifos

Máquinas industriales, chalecos tácticos y

El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Ambos pugilistas se subirán al cuadrilátero el próximo sábado 24 de enero

El deseo de Julio César

Espinaca, el vegetal ligero que fortalece defensas y aporta vitalidad

Un alimento de hoja verde con alto valor nutricional, múltiples usos en la cocina y beneficios respaldados por instituciones especializadas

Espinaca, el vegetal ligero que

Denuncian abusos y extorsiones de presuntos ministeriales de la FGJEM en la carretera México-Pachuca

Hasta el momento no se ha pronunciado el Fiscal José Luis Cervantes sobre estos hechos

Denuncian abusos y extorsiones de

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

En entrevista con Infobae México, los conductores estelares de sinceraron sobre su nueva vida en Brasil

Alejandra Espinoza y Alan Tacher
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son algunos de los

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

México entrega a EEUU a 37 narcotraficantes, acuerdan “no solicitar la pena de muerte”

Jammers, los dispositivos utilizados por el crimen organizado para robar autos y cometer otros delitos en México

Tres policías de Mexicali acusados de desaparición forzada fueron vinculados a proceso

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Espinoza y Alan Tacher

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

Yanet García se sube al Trend de 2016 y presume su radical cambio físico: “La disciplina me lo ha dado todo”

Festival de Café y Chocolate CDMX 2026: horario, lugar y precios de la edición por “Día de San Valentín”

“Los haters son nuestros fans”: Brenda y Mario Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’

Trend 2016: ¿Qué telenovelas se veían ese año en las pantallas mexicanas?

DEPORTES

El deseo de Julio César

El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Olympique de Marsella vs Liverpool: cuándo y dónde ver el juego en México

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League