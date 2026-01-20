México

Concierto de BTS en México: Profeco manda exhorto a empresa de boletos para que respete los precios

El organismo federal solicitó a las organizaciones involucradas garantizar procesos claros y proteger los derechos del público ante la alta demanda y las quejas registradas por falta de transparencia

Profeco exige a Ticketmaster y organizadores de BTS garantizar transparencia en la venta de boletos para los conciertos en México. (Jovani Pérez/Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha iniciado una acción directa para evitar irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

El titular de la Profeco, dirigido por Iván Escalante, envió un exhorto formal a Ticketmaster y a la empresa organizadora para garantizar la transparencia y el respeto a los precios establecidos.

Escalante explicó en un video en su cuenta de X que el documento exige que tanto Ticketmaster como la organizadora brinden información clara sobre los precios, la disponibilidad de zonas y los cargos adicionales antes de la preventa. Según el funcionario, este exhorto busca “que el proveedor respete todo lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

Durante la semana previa, Profeco recibió 4 mil 746 quejas de consumidores que solicitaron la intervención de la dependencia para asegurar la publicación oportuna de precios y mapas, así como la claridad en los paquetes y el resguardo de datos personales, detalló Escalante en la conferencia matutina de este 19 de noviembre.

Profeco también incorporó a Ocesa, empresa organizadora, al sistema ConciliaExprés. Este mecanismo consta de un mecanismo de respuesta inmediata de controversias a través del Teléfono del Consumidor. Así se podrán atender de manera ágil las reclamaciones relacionadas con los conciertos y el proceso de compra.

La reacción del gobierno y el contexto social

El gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, reconoce la relevancia social del movimiento ARMY y apoya la vigilancia sobre Ticketmaster. (Claudia Sheinbaum / Facebook)

La presión ejercida por el ARMY —el grupo de seguidores de BTS— llegó hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en la conferencia matutina de este 19 de enero, reconociendo la relevancia social y cultural del movimiento.

Sheinbaum describió el fenómeno como una petición histórica” de la juventud mexicana y celebró la llegada del grupo surcoreano al país.

La mandataria también subrayó el peso generacional de BTS y la movilización inédita de sus seguidores. BTS es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes. Viene a México y hubo todo un problema relacionado con BTS y trae la aclaración Iván”, declaró Sheinbaum.

Fechas, preventa y detalles del tour

Las fechas oficiales para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros son el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. (Jovani Pérez/Infobae)

La expectativa por la gira mundial BTS World Tour ‘Arirang’ en México alcanzó niveles inéditos. El Estadio GNP Seguros será sede de tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, según el sitio oficial de la banda.

En días recientes, surgió confusión entre los fans debido a un aparente cambio de fechas en el sitio web del tour, donde se mostraban 6, 8 y 9 de mayo. Sin embargo, las principales comunidades de seguidores aclararon que solo las fechas publicadas por Ticketmaster y los organizadores locales deben considerarse válidas.

El sistema de preventa para miembros ARMY cerró el 18 de enero a las 17:00 horas. Solo quienes completaron el registro y asociaron correctamente sus cuentas de Weverse y Ticketmaster pueden acceder a la preventa anticipada. El código de membresía será indispensable para desbloquear la compra.

Calendario de venta en línea:

  • Preventa para ARMY Membership (conciertos del 7 y 9 de mayo): 22 de enero, 9:00 horas
  • Preventa para ARMY Membership (concierto del 10 de mayo): 23 de enero, 9:00 horas
  • Venta general: 24 de enero, 9:00 horas

Cada persona podrá comprar hasta cuatro boletos por membresía y por show, únicamente en línea.

