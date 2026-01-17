México

Ticketmaster no revelará precios de BTS antes de la venta y responde a fans: “Mientras estés en la fila”

Tras una serie de preguntas y respuestas en Instagram, la empresa hizo una aclaración a las Armys

La banda vendrá a México
La banda vendrá a México este 2026 (Jovani Pérez/Infobae)

La expectativa por los conciertos de BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ha crecido junto con la demanda por mayor transparencia en la venta de boletos.

Tras los recientes anuncios de preventa, la comunidad ARMY ha intensificado sus solicitudes para conocer el costo de las entradas y las condiciones antes del inicio del proceso.

Las redes sociales de Ticketmaster se convirtieron en espacio de debate, donde los fans exigieron respuestas claras y anticipadas sobre la dinámica de compra.

¿Qué dijo Ticketmaster?

El pasado 16 de enero, la cuenta oficial de Ticketmaster en Instagram compartió un post dirigido a los seguidores de BTS: “BTS Army membership FAQs, respondiendo tus preguntas para que estes listo para la preventa y venta general”.

Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

En la publicación, la boletera respondió dudas frecuentes a través de una serie de imágenes, invitando al final a los seguidores a dejar nuevas preguntas en los comentarios.

No pasó mucho tiempo para que la usuaria @sara_garcv preguntara directamente: “Publica el mapa oficial y precios para México”.

La respuesta de Ticketmaster fue: “Los mapas individuales estarán disponibles cuando las ventas inicien, pero la gira ha compartido que contará con un diseño de 360 grados, en el redondo. ¡La configuración inmersiva coloca a la audiencia en el centro de la experiencia!”.

La cuenta oficial de la empresa respondió el comentario de una fan (Instagram ticketmaster/Captura de pantalla)

Además, cuando otro usuario preguntó por los precios, la empresa detalló: “¡La gama de precios del tour se compartirá mientras estés en la fila (y también daremos actualizaciones como la disponibilidad de entradas)!“.

La boletera aclaró dudas de fans (Instagram/Captura de pantalla)

Comentarios de la ARMY y la exigencia por transparencia

La comunidad ARMY no tardó en mostrar su postura, llenando el post de comentarios que exigían condiciones claras y precios definidos desde antes de la preventa.

Entre los mensajes más destacados sobresalió uno dirigido a OCESA, OCESA K-pop y Ticketmaster México, citando la Ley Federal de Protección al Consumidor y recordando el derecho a información veraz y transparente:

“Solicitamos que la venta de boletos para BTS se realice con precios claros y condiciones transparentes desde antes de la preventa. La comunidad ARMY está atenta, informada y organizada. Queremos una experiencia justa, no sorpresas ni precios inflados. La transparencia no es un favor, es un derecho”.

