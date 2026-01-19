México

¿Cambiaron las fechas para los conciertos de BTS en México? Esto es lo que se sabe

El sitio oficial del tour de BTS mostró fechas adelantadas para los conciertos en México, lo que generó confusión entre los fans

La banda de K-pop lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

La expectativa por los conciertos de BTS en México en 2026 ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores del grupo, luego de que el sitio web oficial del tour mostrara un ajuste inesperado en el calendario de presentaciones.

De acuerdo con la información disponible en su sitio web, las fechas en la Ciudad de México aparecieron adelantadas un día respecto a los anuncios originales, lo que ha provocado confusión y numerosas dudas sobre la programación real de la gira.

¿Qué se sabe?

Así lucen los cambios en la página web oficial del tour. (Captura de pantalla)

En las últimas horas, múltiples cuentas de fans y usuarios reportaron que el sitio web oficial del BTS World Tour ‘Arirang’ reflejaba nuevas fechas para los conciertos en el Estadio GNP Seguros: 6, 8 y 9 de mayo de 2026, en lugar de las previamente anunciadas 7, 9 y 10 de mayo.

El mismo fenómeno se observa para otras ciudades y países incluidos todos los países de Latinoamérica contemplados en la gira, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, fanbases y comunidades de ARMY llamaron a la calma, señalando que hasta el momento no existe ningún comunicado oficial por parte de BigHit, HYBE, Ticketmaster, OCESA Kpop ni de las plataformas de venta que confirme un cambio definitivo en el calendario.

En las plataformas oficiales de venta de boletos, como Ticketmaster, las fechas para México continúan apareciendo como se anunció originalmente.

BTS confirma tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial en mayo de 2026. (@ocesa_kpop)

Entre las posibles explicaciones a lo que está pasando con las fechas, se menciona que podría tratarse de un error asociado a la zona horaria coreana, un bug del sistema o una actualización temporal en el sitio web del tour. No obstante, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Ante la incertidumbre, las principales cuentas de fans y grupos de organización de eventos musicales han reiterado que, mientras no exista un comunicado oficial de BigHit o de los promotores del concierto, las fechas que deben considerarse válidas son las publicadas por Ticketmaster y los organizadores locales.

Las reacciones de ARMY

Mientras muchos expresaron sorpresa y preocupación, otros llamaron a la calma y especularon sobre posibles causas. Estas son algunas de las reacciones de fans tras la confusión generada:

  • “Socorro ¿por qué cambiaron las fechas de México para BTS? Incluso en la página web”
  • “Probablemente es un error de la página nada más, todas las fechas cambiaron”
  • “Mi esperanza: que sea para agregar más fechas”
  • “Estoy por entrar en crisis con lo de las fechas cambiadas por el tour de BTS”
  • “Lo más seguro es que agreguen fechas”
  • “Realmente no me importa si mueven las fechas, yo decidí que me tomaré la semana libre. Nadie me impedirá ver a BTS”.
  • “Esperemos que Bighit dé un comunicado pronto o arregle esto”

Cierra registro de la ARMY Membership

La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

Este domingo cerró oficialmente el registro para la preventa ARMY Membership, requisito indispensable para acceder a la compra anticipada de boletos para los conciertos de BTS en México.

Quienes no completaron su solicitud antes del 18 de enero a las 17:00 horas (hora local) ya no podrán participar en la preventa, aunque tengan la membresía activa.

El sistema de Ticketmaster solo permitirá el acceso a quienes hayan finalizado el proceso correctamente y tengan sus cuentas de Weverse y Ticketmaster asociadas al mismo correo electrónico.

A partir de ahora, los fans que se registraron deberán estar atentos a los próximos pasos. El número de membresía ARMY (BA + 9 dígitos) será el código clave para desbloquear la compra de boletos y solo será válido para quienes hayan cumplido con todos los requisitos.

Las fechas para la preventa en México se mantienen sin cambios al momento:

  • Preventa ARMY Membership para los conciertos del 7 y 9 de mayo: 22 de enero, a las 9:00 horas
  • Preventa ARMY Membership para el concierto del 10 de mayo: 23 de enero, a las 9:00 horas
  • Venta general: 24 de enero, a las 9:00 horas

El proceso será exclusivamente en línea a través de Ticketmaster y el límite es de cuatro boletos por membresía y por show.

