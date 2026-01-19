Revelan mapa oficial para conciertos de BTS en México: habrá escenario 360 y divisiones diferentes

Ya fue revelado el mapa oficial para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros. (X/HYBE)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México en 2026 suma un nuevo capítulo de expectativa con la publicación del mapa oficial del Estadio GNP Seguros. El diseño confirma una de las apuestas más innovadoras de la gira: un escenario central de 360 grados, rodeado por una distribución de zonas y asientos distinta a lo que habitualmente se ve en el Foro GNP Seguros.

Así será el escenario y la distribución del estadio

El mapa revela que el escenario estará ubicado en el centro del campo, con cuatro pasarelas en forma de cruz que se extienden hacia el público. Esta configuración permitirá que los asistentes rodeen por completo a la banda, creando una experiencia inmersiva y mayor cercanía con los integrantes de BTS desde cualquier ángulo del recinto.

Mapa oficial de los conciertos de BTS en México. (Captura de pantalla)

Las zonas Platino rodean directamente el escenario con un total de 49 bloques numerados, lo que las convierte en el área más extensa y cercana al espectáculo. El resto de la cancha y las gradas se distribuyen en una variedad de secciones que incluyen:

GNP: 30 bloques ubicados en las esquinas y costados bajos del estadio.

NA: Más de 50 bloques cubriendo las gradas laterales y superiores

VE: 16 zonas intermedias entre las gradas altas y la cancha

PCD: Una sección especial, destinada para personas con discapacidad.

100s: Ocho bloques (101 a 108) en la parte baja y central, justo enfrente de una de las principales pasarelas del escenario.

Toda la disposición será con asiento asignado, tanto en cancha como en gradas, garantizando orden y control en el acceso a cada zona.

Cabe destacar que el sistema de nomenclatura y división es diferente a otros conciertos realizados en el Estadio GNP Seguros, por lo que resulta fundamental revisar el mapa antes de comprar.

La configuración circular de 360 grados permitiría un mayor aforo en el estadio, lo que podría impactar la oferta y variedad de precios disponibles.

Paquetes VIP, preventa y dudas sobre precios

BTS confirma tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial en mayo de 2026. (@ocesa_kpop)

El regreso de BTS a la CDMX estará acompañado de la opción de adquirir paquetes VIP Soundcheck, que incluyen un boleto premium, acceso al ensayo previo, artículos exclusivos, credencial y cordón VIP, entrada anticipada y registro especial en el evento, además de la posibilidad de comprar mercancía oficial antes del show.

La preventa para ARMY Membership se realizará el 22 y 23 de enero a las 9:00 horas, según el concierto, mientras que la venta general tendrá lugar el 24 de enero a las 9:00 horas.

Quienes deseen participar en la preventa debieron haber adquirido y registrado su membresía US o Global antes de este domingo 18 de enero, asociando el mismo correo electrónico en Weverse y Ticketmaster y utilizando su número de membresía (BA + 9 dígitos) como código de acceso.

El límite de compra es de cuatro boletos por show y cada titular de membresía solo puede registrar hasta tres ciudades de Norteamérica para la preventa.

No hay preventas bancarias ni acceso anticipado con programas de Citibanamex como Beyond, Prestige, Priority o Banamex.

En la venta general se aceptan tarjetas de débito y crédito de cualquier banco.

Para la preventa, el acceso se realiza directamente con el número de membresía; no se enviará ningún código adicional.

Los precios y la disponibilidad de zonas serán visibles únicamente al ingresar a la fila virtual de compra; Ticketmaster no publicará precios anticipadamente.

Todas las áreas del estadio son con asiento asignado, no hay zonas de pie ni acceso general en cancha.

ARMY exige precios a Ocesa y Ticketmaster

ARMY exige precios a Ticketmaster antes de la venta de boletos. (Jovani Pérez/Infobae)

La publicación del mapa oficial sin revelar previamente los precios sigue generando inconformidad entre la comunidad ARMY, quienes exigen a OCESA y Ticketmaster la publicación anticipada de tarifas, cargos y detalles de cada zona antes de la venta.

El reclamo escaló al ámbito institucional, cuando el político Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud a Profeco para exigir información clara y verificable sobre el proceso de venta de boletos, buscando evitar confusión y posibles abusos.

Ticketmaster aclaró en sus redes que el rango de precios se darán a conocer únicamente durante la venta, y que los fans deberán tomar decisiones en tiempo real una vez que accedan a la fila virtual. Esta decisión ha generado debates en redes sociales y ha motivado comparativos internacionales, ya que en otros países donde se presentará BTS los precios fueron publicados con anticipación.

El tour mundial de BTS, que contempla 79 conciertos en 34 ciudades, llegará a la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de un regreso esperado tras la pausa por el servicio militar de los integrantes.