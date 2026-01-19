Reportan muerte del padre de Jimena Gallego, conductora de La Casa de los Famosos Telemundo

Jimena Gallego se alista para el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo. (@jimenagallegotv, Instagram)

Jimena Gallego, conductora de La Casa de los Famosos en Telemundo, atraviesa la pérdida de su padre. Tras conocerse la noticia, colegas y seguidores manifestaron su apoyo a la presentadora con mensajes de solidaridad.

Hasta ahora, Jimena Gallego no ha informado públicamente la causa de la muerte de su padre. Diversos medios de espectáculos y periodistas retomaron un mensaje publicado por la presentadora en redes sociales.

La publicación fue una imagen de su padre, Miguel Gallego Ochoa, acompañada de un mensaje breve y emotivo: “Por siempre y para siempre te súper amo”, junto a los emojis de un corazón y una paloma en vuelo.

En ese contexto, seguidores y compañeros del medio han optado por enviar palabras de aliento, cariño y fortaleza, evitando especulaciones sobre las circunstancias del deceso.

En diciembre de 2025, la presentadora compartió en redes sociales fotografías junto a toda su familia. (@jimenagallegotv, Instagram)

La conductora, quien se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de los realities de Telemundo, no ha emitido un comunicado adicional ni ha realizado declaraciones posteriores. Su mensaje se mantiene como la única expresión pública sobre la pérdida, marcada por la discreción y el tono íntimo.

Una carrera en televisión y música

Jimena Alejandra Gallego Spíndola nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1980. Es presentadora de televisión, actriz, periodista y cantante, con una trayectoria que abarca más de dos décadas en el medio artístico. Desde 2021 forma parte del elenco principal de La Casa de los Famosos, uno de los realities más vistos de Telemundo.

Jimena Gállego y Javier Pöza fueron los conductores de La Casa de los Famosos All Stars - Foto: Telemundo

Además de su faceta como conductora, Jimena Gallego ha desarrollado una sólida carrera musical. Ha lanzado cinco discos de estudio y se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales. Su talento la llevó a ser telonera de artistas como Juan Gabriel, Jennifer Lopez, Marc Anthony y Marco Antonio Solís.

En 2004 fue nominada a Premios Lo Nuestro como Artista Revelación y, en 2006, compitió en la categoría Cantante del Año junto a figuras como Paulina Rubio, Laura Pausini y Julieta Venegas. También participó en la cuarta temporada de La Voz México y ha tenido experiencia como jueza y conductora en diversos formatos de entretenimiento.

Hoy, su nombre vuelve a ser tendencia no por su trabajo, sino por una pérdida personal que ha unido al público en muestras de respeto y acompañamiento.