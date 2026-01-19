Profesor de la Ibero acusa a la Guardia Nacional de golpearlo: “Me fracturaron las costillas durante la detención”

Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida tres días después de la detención. CRÉDITO: Conferencia Universidad Iberoamericana Puebla

En sus primeras declaraciones el docente Leonardo Ariel Escobar Barrios señaló haber sido presuntamente violentado por elementos de la Guardia Nacional.

El docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla mencionó lo siguiente:

“Fui golpeado por la Guardia Nacional y eso me generó una fractura de 3 costillas. Estuve tres días y luego fui liberado. Se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí seguía muy desorientado y tardé en acercarme al aeropuerto de Monterrey para tratar de terminar mi escala, pero esto no fue posible”.

Cabe señalar que hasta el momento, se desconoce cuál fue la presunta falta administrativa por la que el investigador habría sido detenido en primera instancia.

Qué dijo el profesor de la Ibero Puebla

El relato comienza con su llegada al aeropuerto internacional de Monterrey.

Allí, esperaba una breve escala de tres horas antes de continuar su viaje hacia la Ciudad de México.

Sin embargo, esa escala se transformó en el inicio de una cadena de hechos que, según el testimonio del investigador, todavía no tienen explicación lógica.

El docente Leonardo Ariel Escobar Barrios acusa de violencia a la Guardia Nacional. Crédito: Conferencia Universidad Iberoamericana Puebla

En vez de abordar su siguiente vuelo, fue interceptado por la Guardia Nacional.

El propio afectado asegura que los agentes lo golpearon, lo que le provocó una fractura en tres costillas, hecho ya certificado médicamente, detalló ante los medios institucionales de la Universidad Iberoamericana.

Tras esa agresión, relata que pasó tres días en una celda del municipio de Apodaca.

Durante ese periodo, su identidad quedó registrada en cámaras y videos, y parte de lo sucedido puede reconstruirse también gracias a registros médicos y otras pruebas objetivas.

El 3 de enero, fue liberado y le devolvieron sus pertenencias. Sin embargo, la desorientación que sentía le impidió retomar su plan original.

Intentó regresar al aeropuerto, pero entonces, según su testimonio, fue despojado de sus objetos personales y quedó completamente imposibilitado para continuar su viaje.

El aeropuerto de Monterrey le negó el acceso por razones que aún desconoce.

Sólo pudo dormir una noche en las instalaciones, antes de que la policía lo alejase definitivamente del lugar.

La falta de documentos y dinero lo dejó en una situación de vulnerabilidad extrema.

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana y docente de la Ibero Puebla, desapareció tras ser detenido en el aeropuerto de Monterrey. (Redes sociales)

“Estuve totalmente cuatro días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil”, dijo.

Para sobrevivir, recurrió a ocultarse en la maleza y buscar protección ante la exposición extrema:

“Me vi obligado a refugiarme en la maleza para tratar de evadir el sol, de evadir una deshidratación crónica y esto ocurrió por varios días y noches”.

El desenlace provisorio llegó sólo tras la intervención inesperada de una patrulla operada por una clínica de rehabilitación del municipio de Juárez.

Los agentes lo confundieron con un indigente y lo trasladaron a la institución, donde permaneció bajo cuidado:

“Fui rescatado, porque debo decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación. Ellos me confunden con un habitante de calle y afortunadamente me llevan a las instalaciones de esta clínica en el municipio de Juárez”, mencionó en su testmonio.