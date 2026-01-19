México

Ángela Aguilar presume su figura en vestido rojo y Nodal reacciona con románticos mensajes

Durante una escapada a Puerto Vallarta, Ángela Aguilar compartió postales de su descanso junto a Christian Nodal

Las publicaciones de Ángela Aguilar
Las publicaciones de Ángela Aguilar en Puerto Vallarta, donde luce un vestido rojo, provocaron debate en redes sociales y una reacción pública de Christian Nodal. (Instagram: Ángela Aguilar)

Luego de las celebraciones decembrinas y la fiesta de cumpleaños de tres días para Christian Nodal, el sonorense y su esposa Ángela Aguilar se encuentran de vacaciones en Puerto Vallarta.

Durante este tiempo, Ángela Aguilar ha compartido algunas imágenes y videos en sus redes sociales, dejando ver un poco del tiempo que la pareja está disfrutando antes de retomar sus agendas por sus carreras musicales.

En ese contexto, recientemente la menor de los Aguilar hizo un par de publicaciones para presumir su figura mientras lucía un minivestido rojo, lo que no sólo generó debate en redes sociales, sino que también ocasionó que Christian Nodal reaccionara con mensajes románticos.

Un look veraniego y una reacción viral

Las imágenes difundidas por Ángela Aguilar la muestran en el balcón de un resort en Puerto Vallarta, con un vestido rojo ajustado, zapatillas blancas y el cabello recogido en una coleta.

El fondo de vegetación y montañas aporta un contexto natural al atuendo, que ha recibido en general comentarios positivos en su post.

El impacto de la publicación llegó a su esposo, Christian Nodal, quien respondió directamente en la sección de comentarios de Instagram con mensajes como “Mía”, “Te amo” y una serie de emojis de corazones y rosas. Cada uno de estos comentarios superó los 10 mil “me gusta”.

Las críticas a su físico

La cantante ha recibido críticas e insultos sobre su cuerpo en redes sociales, llegando algunos usuarios a especular sobre cambios físicos o el uso de rellenos o esponjas para realzar su figura.

En entrevistas, Aguilar ha respondido que no sigue regímenes estrictos y que le incomodan las preguntas sobre su físico.

Cuánto cuesta el polémico relleno
Cuánto cuesta el polémico relleno que aseguran Ángela Aguilar usa y que la convirtieron en blanco de burlas (Fotos: Instagram/@angelaagular/RS)

“No hago dietas ni ejercicios especiales para mi cuerpo y muchas veces me siento incómoda con preguntas sobre mi físico”, ha declarado la artista con Adela Micha. Además, la cantante ha defendido públicamente que los cuerpos de otras personas no deberían ser objeto de comentarios, y explicó que su pérdida de peso fue natural debido al estrés y la ansiedad que ha vivido en los últimos meses.

Luego de esas críticas, en el 2025 Ángela Aguilar compartió imágenes y videos donde se le veía entrenando en el gimnasio y realizando pilates con su hermana Aneliz Aguilar.

Ángela Aguilar ha reconocido que las críticas en redes sociales sí le afectan emocionalmente. “Intento no dejar que los comentarios me definan, aunque a veces es complicado”, compartió la cantante.

Recientemente, la artista publicó en sus historias de Instagram un video de ella con la canción “Día de enero” de Shakira, en el que resaltó la estrofa “ya vas a ver cómo van sanando tus heridas poco a poco”. Este gesto fue interpretado por seguidores como una referencia a los ataques y comentarios que ha enfrentado desde que hizo pública su relación con Nodal.

Ángela Aguilar Christian Nodal

