Senadora de Morena niega que le retiraran la visa y poblador la reta a viajar a Disneylandia juntos para probarlo

Julieta Ramírez, un perfil fuerte para contender por la gubernatura de Baja California en 2027, protagonizó un tenso encuentro durante un recorrido por Tijuana. (@julietaramirezp, Instagram)

La senadora morenista Julieta Ramírez Padilla negó que el gobierno de Estados Unidos le retirara su vida, como indicaron versiones periodísticas en días pasados.

Durante un encuentro con habitantes del fraccionamiento Lomas de San Martín, en Tijuana, la legisladora se dijo blanco de una guerra sucia.

Ramírez Padilla, uno de los perfiles más fuertes de su partido de cara a las elecciones gubernamentales de 2027, dijo, en tono irónico, que los rumores eran el inicio de la temporada de aves carroñeras: “Las aves de mal agüero se reúnen seguido a mentir y difamar… lo que sí es verdad es que ya inició la temporada de zopilotes”, señaló.

La senadora Julieta Ramírez fue increpada por una poblador en Tijuana en medio de rumores de que le fue retirada la visa. Crédito: @EdgarX2024, X

Residente de Tijuana la reta a viajar a Disneylandia

En X —antes Twitter— ha sido ampliamente difundido un fragmento de una transmisión en vivo del encuentro entre la legisladora con los colonos. Mientras hace referencia a las especulaciones, un poblador alza la voz para lanzar un reto: “Vamos mañana a Disney. A ver si es cierto que tienes visa”.

En un principio, Julieta Ramírez interpreta el comentario como una broma; sin embargo, ante la insistencia, opta por ignorarlo mientras personas presentan increpan al hombre que hace los cuestionamientos.

Este episodio se da meses después de a actores políticos clave en el estado les fuera retirado su visado. En mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la revocación de su permiso. Semana antes, la misma situación ocurrió con su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

Julieta Ramírez Padilla es una política originaria de Mexicali, Baja California, cuya trayectoria se ha consolidado dentro de Morena a partir de cargos técnicos, legislativos y de coordinación política. (Foto: Twitter / JulietaRamirezP)

¿Quién es Julieta Ramírez Padilla?

Julieta Ramírez Padilla es una política originaria de Mexicali, Baja California, cuya trayectoria se ha consolidado dentro de Morena a partir de cargos técnicos, legislativos y de coordinación política. Su carrera inició en 2014 en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Mexicali, donde comenzó a vincularse con proyectos de gestión pública a nivel local.

En 2018 fue coordinadora de Proyectos Estratégicos del gobierno municipal de Mexicali y participó activamente en la agrupación Mujeres Morena. Un año después, en 2019, se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados y como coordinadora de la campaña juvenil de Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien posteriormente trabajó como secretaria particular.

Su salto al ámbito legislativo federal ocurrió en 2021, cuando fue electa “diputada federal por el Distrito 2 de Baja California”, cargo que ocupó en la LXV Legislatura representando a Morena. Durante ese periodo, fungió como secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Radio y Televisión, además de integrarse a otras comisiones de trabajo parlamentario.

En 2022 fue ratificada como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente asumió como consejera titular, fortaleciendo su perfil en temas electorales e institucionales. Para 2024, Julieta Ramírez Padilla fue electa senadora por Baja California, consolidando su presencia en el Congreso de la Unión.

En el ámbito académico, cuenta con licenciatura en Derecho y maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, realizó estudios en Derecho y Política Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Actualmente reside en la Ciudad de México.