México

Senadora de Morena niega que le retiraran la visa y poblador la reta a viajar a Disneylandia juntos para probarlo

Julieta Ramírez, un perfil fuerte para contender por la gubernatura de Baja California en 2027, protagonizó un tenso encuentro durante un recorrido por Tijuana

Guardar
Julieta Ramírez, un perfil fuerte
Julieta Ramírez, un perfil fuerte para contender por la gubernatura de Baja California en 2027, protagonizó un tenso encuentro durante un recorrido por Tijuana. (@julietaramirezp, Instagram)

La senadora morenista Julieta Ramírez Padilla negó que el gobierno de Estados Unidos le retirara su vida, como indicaron versiones periodísticas en días pasados.

Durante un encuentro con habitantes del fraccionamiento Lomas de San Martín, en Tijuana, la legisladora se dijo blanco de una guerra sucia.

Ramírez Padilla, uno de los perfiles más fuertes de su partido de cara a las elecciones gubernamentales de 2027, dijo, en tono irónico, que los rumores eran el inicio de la temporada de aves carroñeras: “Las aves de mal agüero se reúnen seguido a mentir y difamar… lo que sí es verdad es que ya inició la temporada de zopilotes”, señaló.

La senadora Julieta Ramírez fue increpada por una poblador en Tijuana en medio de rumores de que le fue retirada la visa. Crédito: @EdgarX2024, X

Residente de Tijuana la reta a viajar a Disneylandia

En X —antes Twitter— ha sido ampliamente difundido un fragmento de una transmisión en vivo del encuentro entre la legisladora con los colonos. Mientras hace referencia a las especulaciones, un poblador alza la voz para lanzar un reto: “Vamos mañana a Disney. A ver si es cierto que tienes visa”.

En un principio, Julieta Ramírez interpreta el comentario como una broma; sin embargo, ante la insistencia, opta por ignorarlo mientras personas presentan increpan al hombre que hace los cuestionamientos.

Este episodio se da meses después de a actores políticos clave en el estado les fuera retirado su visado. En mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la revocación de su permiso. Semana antes, la misma situación ocurrió con su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

Julieta Ramírez Padilla es una
Julieta Ramírez Padilla es una política originaria de Mexicali, Baja California, cuya trayectoria se ha consolidado dentro de Morena a partir de cargos técnicos, legislativos y de coordinación política. (Foto: Twitter / JulietaRamirezP)

¿Quién es Julieta Ramírez Padilla?

Julieta Ramírez Padilla es una política originaria de Mexicali, Baja California, cuya trayectoria se ha consolidado dentro de Morena a partir de cargos técnicos, legislativos y de coordinación política. Su carrera inició en 2014 en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Mexicali, donde comenzó a vincularse con proyectos de gestión pública a nivel local.

En 2018 fue coordinadora de Proyectos Estratégicos del gobierno municipal de Mexicali y participó activamente en la agrupación Mujeres Morena. Un año después, en 2019, se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados y como coordinadora de la campaña juvenil de Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien posteriormente trabajó como secretaria particular.

Su salto al ámbito legislativo federal ocurrió en 2021, cuando fue electa “diputada federal por el Distrito 2 de Baja California”, cargo que ocupó en la LXV Legislatura representando a Morena. Durante ese periodo, fungió como secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Radio y Televisión, además de integrarse a otras comisiones de trabajo parlamentario.

En 2022 fue ratificada como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente asumió como consejera titular, fortaleciendo su perfil en temas electorales e institucionales. Para 2024, Julieta Ramírez Padilla fue electa senadora por Baja California, consolidando su presencia en el Congreso de la Unión.

En el ámbito académico, cuenta con licenciatura en Derecho y maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, realizó estudios en Derecho y Política Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Actualmente reside en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Julieta RamírezBaja CaliforniaMorenaViralPolíticaVisaGobierno de EEUUEEUUmexico-noticias

Más Noticias

Speedy González regresa a la pantalla grande con Jorge R. Gutiérrez

El ratón más rápido de Looney Tunes tendrá una historia renovada que combina aventura, humor y raíces mexicanas

Speedy González regresa a la

Mujer y hombre son asesinados en el Centro de Culiacán, Sinaloa

Las autoridades investigan el asesinato de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados con señales de violencia en una intersección de la colonia Centro

Mujer y hombre son asesinados

Intento de robo en Moyotzingo, Puebla, concluyó con agresión colectiva de vecinos a presunto delincuente

En otros hechos, las autoridades detuvieron a dos personas tras una persecución por cometer el mismo delito

Intento de robo en Moyotzingo,

“No podemos recibir a dictaduras”, Tabe pide reubicar embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de Miguel Hidalgo

El alcalde argumenta que los gobiernos de estas naciones vulneran derechos humanos y libertades civiles, por lo que no son bienvenidos en su demarcación

“No podemos recibir a dictaduras”,

Popocatépetl registró 4 exhalaciones este 18 de enero

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 4 exhalaciones este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer y hombre son asesinados

Mujer y hombre son asesinados en el Centro de Culiacán, Sinaloa

Identifican a hombre asesinado en Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa

Reclutamiento forzado de menores: infancias de hasta 8 años son víctimas del crimen organizado

Qué son los Jammers, los dispositivos que ponen en juego la aviación y las operaciones militares

Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

ENTRETENIMIENTO

Speedy González regresa a la

Speedy González regresa a la pantalla grande con Jorge R. Gutiérrez

Actor asiático muestra a “abuelito” de 88 años que no falta al gimnasio y descubre a Jorge Rivero, el Adonis del cine mexicano

Aleks Syntek reaparece tras meses de ausencia y aclara si estuvo en rehabilitación

“De los cucarachos infieles”: María León y Julia Medina explican de qué va su nueva canción “Las Damas y el Vagabundo”

Vadhir Derbez cantó con su hemana Aitana canción de Las guerreras K-pop y conquistó a los fans

DEPORTES

Nina Cervantes se despide del

Nina Cervantes se despide del América entre lágrimas, apunta a la Selección Mexicana: “Mi voz es americanista, ahora mi meta es México”

Helmut Marko declara que Red Bull se equivocó al contratar a Checo Pérez

México se impone a las estrellas internacionales en el Juego de Leyendas

Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

Jorge Sánchez suena para llegar al Paok de Grecia