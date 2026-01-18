México

Golpe a La Barredora en Tabasco: detienen a “El Balú”, jefe de plaza y generador de violencia en Villahermosa

Al detenido se le aseguraron un arma larga, drogas, dinero en efectivo y un vehículo sin matrícula

Guardar
Luis Antonio “N”, alias “El
Luis Antonio “N”, alias “El Balú”, fue detenido en un retén de seguridad en la carretera Teapa–Villahermosa. (SSP Tabasco)

Autoridades de Tabasco detuvieron a Luis Antonio “N”, alias “El Balú”, identificado como presunto jefe de plaza del grupo criminal La Barredora, durante un operativo en la carretera Teapa–Villahermosa, en el municipio de Centro.

Dispositivo de captura y aseguramiento

La aprehensión de Luis Antonio “N”, realizada la noche del 16 de enero, fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPCT), la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, el grupo táctico “Tiburones” y la Secretaría de Marina.

El retén se instaló a la altura de la colonia Plutarco Elías Calles. El detenido, de 34 años, viajaba a bordo de un vehículo Kia Rio modelo 2018 sin matrícula.

En el operativo participaron la
En el operativo participaron la SSPC de Tabasco, la FIRT Olmeca, el grupo táctico “Tiburones” y la Secretaría de Marina. (SSP Tabasco)

Durante la revisión del automóvil, los agentes localizaron un arma larga color negra con la leyenda “BMSMIL”, sin marca ni número de serie, un cargador y diez cartuchos útiles. En la unidad se hallaron dos paquetes de hierba verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 1.340 y 1.365 kilogramos cada uno. También fueron aseguradas 62 bolsas con presunta marihuana, 23 bolsas con una sustancia granulosa similar a la droga conocida como cristal, y 4,600 pesos en efectivo.

Todo lo decomisado y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de la situación jurídica de Luis Antonio “N”.

Parte de lo decomisado. (SSP
Parte de lo decomisado. (SSP Tabasco)

Jefe de plaza de La Barredora

Luis Antonio “N” es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el corredor de Playas del Rosario y Parrilla, zonas consideradas prioritarias por su ubicación cercana a la capital de Villahermosa.

La detención forma parte de una estrategia para debilitar las operaciones de La Barredora y contener los delitos de alto impacto en el estado.

La Barredora tiene presencia en varios puntos de Tabasco y mantiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización ha sido relacionada con delitos como extorsión, secuestro y homicidio.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera
Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

La estructura del grupo ha sufrido golpes recientes, sobre todo desde la detención y extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado como líder de la organización y actualmente recluido en el penal de El Altiplano.

En octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco reportó la detención de seis agentes estatales presuntamente vinculados con La Barredora y señalados por su participación en secuestros. Estos hechos evidenciaron la penetración de la organización en instituciones locales y motivaron el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

La SSPCT y las fuerzas participantes destacaron que el operativo se enmarca en una serie de acciones para desarticular células delictivas y garantizar la seguridad en zonas de alta incidencia delictiva.

Temas Relacionados

La BarredoraTabascoVillahermosaEl BalúNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la ficha de ICE, “El Compa Omar” es buscado por supervisar envíos de tráfico de cocaína de México a EEUU

ICE busca a Omar Guillermo

Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

En el podcast de Aldo de Nigris, el boxeador explicó que su consumo comenzó con medicamentos para bajar de peso y terminó arrastrándolo a una crisis que marcó su carrera y su vida personal

Julio César Chávez Jr. revela

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 18 de enero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy en México: noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 17 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Viralizan video de la fiesta de Christian Nodal donde ignora a Ángela Aguilar y le niega un shot

El episodio ocurrió durante uno de los tres días de festejos privados en Zacatecas, donde Nodal y Ángela Aguilar convivieron con amigos y familiares

Viralizan video de la fiesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE busca a Omar Guillermo

ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en operativos sorpresa en Michoacán

Quién es Alejandro Rosales, uno de los “10 más buscados” de FBI capturado en Hidalgo, y los delitos que le imputan

Cae en Coahuila Luis “N”, uno de los 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Viralizan video de la fiesta

Viralizan video de la fiesta de Christian Nodal donde ignora a Ángela Aguilar y le niega un shot

Los secretos del hueso de aguacate: así puedes usarlos para fortalecer y embellecer tu cabello

Colágeno para las famosas: las mexicanas que se enamoraron de un hombre menor que ellas

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela

Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

La IA predice al ganador entre Pachuca y América en la jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Querétato: Chivas gana el encuentro 2-1 gracias a los goles de Armando González y Roberto Alvarado

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026