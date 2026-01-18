Golpe a La Barredora en Tabasco: detienen a “El Balú”, jefe de plaza y generador de violencia en Villahermosa

Luis Antonio “N”, alias “El Balú”, fue detenido en un retén de seguridad en la carretera Teapa–Villahermosa. (SSP Tabasco)

Autoridades de Tabasco detuvieron a Luis Antonio “N”, alias “El Balú”, identificado como presunto jefe de plaza del grupo criminal La Barredora, durante un operativo en la carretera Teapa–Villahermosa, en el municipio de Centro.

Dispositivo de captura y aseguramiento

La aprehensión de Luis Antonio “N”, realizada la noche del 16 de enero, fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPCT), la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, el grupo táctico “Tiburones” y la Secretaría de Marina.

El retén se instaló a la altura de la colonia Plutarco Elías Calles. El detenido, de 34 años, viajaba a bordo de un vehículo Kia Rio modelo 2018 sin matrícula.

En el operativo participaron la SSPC de Tabasco, la FIRT Olmeca, el grupo táctico “Tiburones” y la Secretaría de Marina. (SSP Tabasco)

Durante la revisión del automóvil, los agentes localizaron un arma larga color negra con la leyenda “BMSMIL”, sin marca ni número de serie, un cargador y diez cartuchos útiles. En la unidad se hallaron dos paquetes de hierba verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 1.340 y 1.365 kilogramos cada uno. También fueron aseguradas 62 bolsas con presunta marihuana, 23 bolsas con una sustancia granulosa similar a la droga conocida como cristal, y 4,600 pesos en efectivo.

Todo lo decomisado y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de la situación jurídica de Luis Antonio “N”.

Parte de lo decomisado. (SSP Tabasco)

Jefe de plaza de La Barredora

Luis Antonio “N” es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el corredor de Playas del Rosario y Parrilla, zonas consideradas prioritarias por su ubicación cercana a la capital de Villahermosa.

La detención forma parte de una estrategia para debilitar las operaciones de La Barredora y contener los delitos de alto impacto en el estado.

La Barredora tiene presencia en varios puntos de Tabasco y mantiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización ha sido relacionada con delitos como extorsión, secuestro y homicidio.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

La estructura del grupo ha sufrido golpes recientes, sobre todo desde la detención y extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado como líder de la organización y actualmente recluido en el penal de El Altiplano.

En octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco reportó la detención de seis agentes estatales presuntamente vinculados con La Barredora y señalados por su participación en secuestros. Estos hechos evidenciaron la penetración de la organización en instituciones locales y motivaron el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

La SSPCT y las fuerzas participantes destacaron que el operativo se enmarca en una serie de acciones para desarticular células delictivas y garantizar la seguridad en zonas de alta incidencia delictiva.