CDMX: retiran más de 50 mil vapeadores en el Centro Histórico tras entrada en vigor de la reforma impulsada por AMLO

Clara Brugada destacó el decomiso de más de 50 mil vapeadores en el Centro Histórico en CDMX. (Fotos: Gobierno de la Ciudad de México)

En el corazón de la Ciudad de México, un operativo reciente marcó un punto de inflexión en la lucha contra la venta de vapeadores y cigarros electrónicos. Con la incautación de más de 50 mil dispositivos ilegales, el informe oficial indica que las autoridades locales intensificaron la vigilancia para proteger la salud pública y garantizar la legalidad en el Centro Histórico.

A partir del 16 de enero de 2026, la prohibición absoluta de la venta, importación y comercialización de los dispositivos mencionados en México entró en vigor, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e impulsada por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica la Ley General de Salud para impedir el acceso a todos los dispositivos electrónicos para fumar, incluyendo los desechables, los de un solo uso y aquellos que no contienen nicotina.

Megaoperativo en el Centro Histórico

El pasado 9 de enero, equipos del Gobierno capitalino realizaron un operativo dirigido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que culminó en el decomiso de 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos de un puesto semifijo y una bodega en la zona de Peña y Peña.

Estos artículos, valorados en aproximadamente 10 millones de pesos mexicanos, fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria federal para su destrucción, informó César Cravioto Romero, secretario de Gobierno. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a un hombre de 26 años que portaba armas y marihuana, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En CDMX buscan implementar medidas en contra de la mercancía ilegal que se vende en el Centro Histórico. (Fotos: Gobierno de la Ciudad de México)

Estas acciones no son aisladas. Según indicó la Jefa de Gobierno, “el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal”. La funcionaria destacó la importancia de mantener la legalidad en la vía pública y recordó que este operativo se suma al retiro previo de 24 mil 572 productos ilícitos de las calles.

Reforma legal y advertencia a comerciantes

La reciente modificación a la Ley General de Salud otorga un marco jurídico claro para actuar contra la comercialización de estos dispositivos. La secretaria de Salud Pública local, Nadine Gasman Zylbermann, aclaró que la ley define los vapeadores y afines como productos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, dañinas para quienes los consumen.

Gasman Zylbermann alertó: “No se trata de vapor inocuo, se trata de sustancias dañinas que entran al organismo”, y subrayó que estos productos pueden generar adicción, especialmente en menores, debido a su presentación y sabores atractivos. La funcionaria enfatizó que no existe prueba científica que respalde que sean una alternativa segura al tabaco convencional.

Por su parte, la fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, puntualizó que la reforma no criminaliza a los consumidores, pero sí prohíbe el negocio y la comercialización de dispositivos que afectan la salud, en particular la de niñas, niños y adolescentes. La funcionaria argumentó: “Retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad”.

La Ley Antivapeadores entró en vigor el pasado 16 de enero de 2026. (Fotos: Gobierno de la Ciudad de México)

Impacto sanitario y compromiso institucional

Los riesgos para la salud derivados del consumo de tabaco y dispositivos electrónicos preocupan a las autoridades. Gasman Zylbermann señaló que más de 14 millones de personas en México fuman y otras 14 millones están expuestas involuntariamente al humo; además, 12 millones han probado cigarrillos electrónicos alguna vez.

Cada año, el tabaco causa 63 mil muertes prematuras en el país y las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales cargas sanitarias, con más de 12 millones de registros en 2025. Entre ellas destaca la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y el cáncer de pulmón como causas relevantes de mortalidad.

Van contra la comercialización de mercancía ilegal en la CDMX

El operativo del 9 de enero permitió decomisar 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos en el Centro Histórico.

Las autoridades han retirado, en total, más de 74 mil productos ilegales de la vía pública, según datos oficiales.

La reforma a la Ley General de Salud prohíbe la venta y comercialización de estos dispositivos en la Ciudad de México.

Las autoridades sanitarias advierten que no existe prueba científica sobre la seguridad de los vapeadores como alternativa al tabaco.

La acción gubernamental busca proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes de los riesgos asociados al consumo y exposición a estos productos.