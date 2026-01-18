México

Así se veía Christian Nodal a los 17 con su novia de entonces: ella hizo el trend 2016

Lisa Fernanda Macías, sorprendió al publicar imágenes y videos inéditos de su etapa estudiantil, mostrando el lado más tierno y desenfadado del cantante antes de alcanzar la fama

El desafío viral 2016–2026 alcanzó a Christian Nodal luego de que su exnovia de la adolescencia, Lisa Fernanda Macías, publicara en redes sociales fotos y videos inéditos del cantante mexicano durante su etapa escolar en su natal Caborca, Sonora.

Entre las imágenes compartidas, destaca una fotografía en blanco y negro donde ambos llevan el uniforme deportivo de la preparatoria y Lisa le da un beso en la cabeza a un Nodal sin tatuajes, con lentes de aumento y alejando de la apariencia que presenta actualmente.

En un breve video también publicado por Macías, se observa a la pareja dentro del salón de clases; el cantante, sentado detrás de ella, le canta al oído y le pide un beso, aunque su solicitud es rechazada en tono cómplice.

La exnovia ha declarado públicamente que la relación inspiró el tema “Te fallé” tras una infidelidad por parte de Nodal, según ha indicado en publicaciones y entrevistas en línea.

La relación, que ocurrió antes de que el artista alcanzara fama, terminó discretamente y ambos no han vuelto a tener contacto público desde entonces.

Las imágenes difundidas a través de la cuenta de Instagram de Lisa Fernanda Macías han sido recibidas con nostalgia entre los seguidores, quienes ahora pueden ver una faceta juvenil y menos conocida del intérprete, capturada en momentos cotidianos y alejados del mundo mediático.

Nodal y Macías vivieron su noviazgo durante la preparatoria, una etapa que terminó antes del ascenso del cantante en la industria musical.

En días pasados, Nodal generó gran revuelo entre sus seguidores al revelar desde su canal de Instagram la lista de canciones que compondrán su próximo álbum, previsto para 2026, y adelantó a sus fans la posibilidad de participar en la decisión sobre la fecha de lanzamiento.

El propio artista consultó en una encuesta a su audiencia cuándo preferirían la salida del disco y precisó que este será “el primero del año”, lo que llevó a muchos a especular sobre un posible segundo estreno durante 2026.

Entre los títulos desvelados destaca ‘Amor’, una canción que de inmediato suscitó debates en redes sociales acerca de si estará dedicada a Ángela Aguilar, con quien Nodal mantiene una relación ampliamente mediática, o si alude al popular meme que circula en plataformas digitales.

La expectativa por este tema en particular se intensificó a medida que los seguidores compartían interpretaciones sobre el mensaje que podría guardar.

La lista completa de canciones, exhibida por Nodal en un video donde se le observa revisando los tracks del nuevo material, muestra una propuesta que abarca distintas etapas emocionales y estilos musicales.

Este repertorio promete ahondar en la diversidad sonora que ha consolidado a Nodal como uno de los referentes actuales de la música regional mexicana, capaz de conectar tanto con baladas como con relatos de desamor.

