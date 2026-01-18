Aleks Syntek reaparece tras meses de ausencia y aclara si estuvo en rehabilitación

Aleks Syntek reaparece en público tras varios meses de ausencia y explica las verdaderas razones de su retiro temporal. (Aleks Syntek)

Después de varios meses alejado de los medios y redes sociales, Aleks Syntek reapareció de manera pública durante un evento. La aparición marca el regreso del cantante tras su retiro temporal por razones de salud.

De acuerdo con información compartida por el mismo Syntek, estuvo internado en un centro especializado para evaluar sus niveles de bienestar físico y mental, tras un periodo de descanso necesario por exceso de trabajo.

Durante su regreso, el artista aprovechó para hablar sobre su estado actual, asegurando que se encuentra bien, tanto a nivel personal como familiar, y aclaró las versiones que lo vinculaban con una supuesta crisis de drogas o matrimonial.

La verdad sobre su retiro y su salud

El cantante Aleks Syntek desmiente rumores sobre crisis de drogas y asegura que su pausa se debió a agotamiento laboral. - EFE/Live Nation

Aleks Syntek explicó que su pausa no tuvo relación con adicciones, sino con un desgaste físico y mental ocasionado por jornadas de trabajo superiores a 48 horas continuas. “Me metí en una clínica wellness donde te ayudan a subir tus niveles… Te revisan todo tu organismo. Estuve en una rehabilitación de salud, no de drogas”, aclaró el cantante.

El artista señaló que los rumores sobre su estado de salud se malinterpretaron debido a audios filtrados y especulaciones en redes sociales.

Además, destacó que su familia está bien y que la relación con su esposa permanece estable. Su mensaje busca despejar dudas y reafirmar que su retiro temporal fue una medida de cuidado personal ante el agotamiento laboral.

Reflexiones sobre la industria y su vida personal

Syntek asegura mantener una vida sana y disciplina al no consumir alcohol, tabaco ni drogas, enfatizando la búsqueda del equilibrio personal. - (Aleks Syntek)

Durante la entrevista, Syntek reflexionó sobre la exigencia del trabajo artístico y la importancia de cuidar la salud física y mental. Comentó que este tipo de revisiones deberían ser consideradas por todos los artistas, ya que las largas jornadas y el ritmo intenso pueden afectar a cualquiera.

En cuanto a polémicas pasadas, relacionadas con sus comentarios sobre reggaetón y memes en redes sociales, el cantante aseguró que mantiene amistad con artistas del género y que esas situaciones ya se han aclarado.

Asimismo, Syntek habló sobre su estilo de vida sano, calificándose como un “chavo fresa” por no beber, fumar ni consumir drogas, y destacó que su enfoque es trabajar con disciplina y mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.