México

Aleks Syntek reaparece tras meses de ausencia y aclara si estuvo en rehabilitación

El cantante explicó que su retiro fue por exceso de trabajo y descartó cualquier problema de adicciones o crisis matrimonial

Guardar
Aleks Syntek reaparece en público
Aleks Syntek reaparece en público tras varios meses de ausencia y explica las verdaderas razones de su retiro temporal. (Aleks Syntek)

Después de varios meses alejado de los medios y redes sociales, Aleks Syntek reapareció de manera pública durante un evento. La aparición marca el regreso del cantante tras su retiro temporal por razones de salud.

De acuerdo con información compartida por el mismo Syntek, estuvo internado en un centro especializado para evaluar sus niveles de bienestar físico y mental, tras un periodo de descanso necesario por exceso de trabajo.

Durante su regreso, el artista aprovechó para hablar sobre su estado actual, asegurando que se encuentra bien, tanto a nivel personal como familiar, y aclaró las versiones que lo vinculaban con una supuesta crisis de drogas o matrimonial.

La verdad sobre su retiro y su salud

El cantante Aleks Syntek desmiente
El cantante Aleks Syntek desmiente rumores sobre crisis de drogas y asegura que su pausa se debió a agotamiento laboral. - EFE/Live Nation

Aleks Syntek explicó que su pausa no tuvo relación con adicciones, sino con un desgaste físico y mental ocasionado por jornadas de trabajo superiores a 48 horas continuas. “Me metí en una clínica wellness donde te ayudan a subir tus niveles… Te revisan todo tu organismo. Estuve en una rehabilitación de salud, no de drogas”, aclaró el cantante.

El artista señaló que los rumores sobre su estado de salud se malinterpretaron debido a audios filtrados y especulaciones en redes sociales.

Además, destacó que su familia está bien y que la relación con su esposa permanece estable. Su mensaje busca despejar dudas y reafirmar que su retiro temporal fue una medida de cuidado personal ante el agotamiento laboral.

Reflexiones sobre la industria y su vida personal

Syntek asegura mantener una vida
Syntek asegura mantener una vida sana y disciplina al no consumir alcohol, tabaco ni drogas, enfatizando la búsqueda del equilibrio personal. - (Aleks Syntek)

Durante la entrevista, Syntek reflexionó sobre la exigencia del trabajo artístico y la importancia de cuidar la salud física y mental. Comentó que este tipo de revisiones deberían ser consideradas por todos los artistas, ya que las largas jornadas y el ritmo intenso pueden afectar a cualquiera.

En cuanto a polémicas pasadas, relacionadas con sus comentarios sobre reggaetón y memes en redes sociales, el cantante aseguró que mantiene amistad con artistas del género y que esas situaciones ya se han aclarado.

Asimismo, Syntek habló sobre su estilo de vida sano, calificándose como un “chavo fresa” por no beber, fumar ni consumir drogas, y destacó que su enfoque es trabajar con disciplina y mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.

Temas Relacionados

Aleks SyntekRetiromexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Actor asiático muestra a “abuelito” de 88 años que no falta al gimnasio y descubre a Jorge Rivero, el Adonis del cine mexicano

A más de cuatro décadas de dar un giro de 180 grados a su carrera y vida, los reflectores vuelven a estar sobre Jorge Rivero

Actor asiático muestra a “abuelito”

Una mujer muerta fue encontrada dentro de una maleta en el parque Los Dinamos en CDMX, autoridades ya investigan

Un hombre que transitaba por el área reportó el descubrimiento, lo que llevó a la intervención de cuerpos de seguridad y al inicio de las primeras diligencias en el sitio

Una mujer muerta fue encontrada

El ex presidente Vicente Fox asegura que México entregaría a EEUU a un “narcopolítico” para asegurar soberanía

Fox recuerda incursiones previas como la operación tras el asesinato de Kiki Camarena, para ejemplificar acciones militares estadounidenses en el país

El ex presidente Vicente Fox

Sheinbaum presenta el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato y Querétaro, desde San Miguel de Allende

Fueron presentados los principales avances del plan enfocado en garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

Sheinbaum presenta el Plan de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Técpan

El sismo sucedió a las 10:54 horas, a una distancia de 24 km de Técpan y tuvo una profundidad de 37.7 km

Temblor en Guerrero hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a hombre asesinado en

Identifican a hombre asesinado en Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa

Reclutamiento forzado de menores: infancias de hasta 8 años son víctimas del crimen organizado

Qué son los Jammers, los dispositivos que ponen en juego la aviación y las operaciones militares

Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

¿Quién es “El Compa Omar”, el expolicía ligado a El Mayo Zambada que hoy es buscado por ICE?

ENTRETENIMIENTO

Actor asiático muestra a “abuelito”

Actor asiático muestra a “abuelito” de 88 años que no falta al gimnasio y descubre a Jorge Rivero, el Adonis del cine mexicano

“De los cucarachos infieles”: María León y Julia Medina explican de qué va su nueva canción “Las Damas y el Vagabundo”

Vadhir Derbez cantó con su hemana Aitana canción de Las guerreras K-pop y conquistó a los fans

Jorge Zarza anuncia muerte de icónica reportera de TV Azteca: “Mi abrazo fuerte a su familia”

Lucero anuncia concierto en el Auditorio Nacional para celebrar sus 46 años de carrera

DEPORTES

México se impone a las

México se impone a las estrellas internacionales en el Juego de Leyendas

Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

Jorge Sánchez suena para llegar al Paok de Grecia

Renata Zarazúa vs Marie Bouzková: cuándo y dónde ver el debut de la tenista mexicana en el Australian Open

Humberto Nájera brilla con medalla de bronce en los 200 m dorso de la TYR Pro Swim Series en Austin