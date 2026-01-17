Un parásito devoró ojo de influencer extranjera y se quedó ciega: así narró episodio cuando vivió en México

Su experiencia se convirtió en un llamado de atención para viajeros y usuarios de lentes de contacto.

Un testimonio difundido en TikTok encendió las alertas entre usuarios de lentes de contacto, luego de que una joven relatara haber perdido la visión de un ojo tras desarrollar una grave infección ocular causada por un parásito.

La protagonista es Vivian Nosovitsky, creadora de contenido y fitness coach que comparte su estilo de vida viajero en redes sociales. De acuerdo con su relato, los problemas comenzaron tras pasar una temporada prolongada en playas mexicanas, donde empezó a experimentar inflamación, ardor y molestias persistentes en uno de sus ojos.

En un inicio, el diagnóstico médico fue una úlcera corneal; sin embargo, al no presentar mejoría, se realizaron estudios más profundos que revelaron la presencia de Acanthamoeba keratitis, un parásito que se aloja en la córnea y puede provocar daños severos e irreversibles en la vista.

La joven perdió la vista tras contraer Acanthamoeba keratitis.

Con el paso de las semanas, la condición de la joven se agravó hasta ocasionarle la pérdida total de visión en un ojo. La influencer reconoció que el origen del problema estuvo directamente relacionado con el manejo inadecuado de sus lentes de contacto, ya que no mantenía una higiene adecuada ni respetaba las recomendaciones básicas de uso.

“Estuve viviendo intermitentemente en México durante tres años y no fui cuidadosa. No me aseguraba de limpiarlos todos los días y me metía al agua con ellos (...) Honestamente esto es lo más doloroso que he experimentado en mi vida”, declaró en uno de sus videos.

La historia se volvió viral y desató preocupación en redes sociales.

En una actualización posterior, la joven explicó que el dolor se intensifica al exponerse a la luz y que su ojo izquierdo presenta una coloración grisácea. Además, advirtió que esta infección puede desarrollarse al bañarse, nadar o incluso dormir con los lentes de contacto puestos, prácticas que incrementan de forma significativa el riesgo.

El caso generó miles de reacciones y comentarios de usuarios preocupados por las posibles consecuencias del uso inadecuado de este tipo de dispositivos ópticos, así como por la presencia del parásito en entornos comunes.

@vivnoso Replying to @ScarlettSells thank you for all your prayers & kind messages 🙏 i wouldnt wish this kind of pain on anyone ♬ original sound - VIV 🪞

De acuerdo con el Centro de Oftalmología Barraquer, la Acanthamoeba es una infección ocular que afecta la córnea y es causada por un protozoo que se encuentra en el suelo, el agua y el aire. Este microorganismo ataca principalmente a personas que utilizan lentes de contacto y mantienen hábitos de higiene deficientes, provocando dolor intenso, enrojecimiento, visión borrosa y, en casos graves, la pérdida de la vista si no se trata a tiempo.

La experiencia de Vivian Nosovitsky se ha convertido en un llamado de atención sobre la importancia del cuidado ocular y el uso responsable de lentes de contacto, especialmente en ambientes donde el contacto con el agua es frecuente.