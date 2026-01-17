México

Un parásito devoró ojo de influencer extranjera y se quedó ciega: así narró episodio cuando vivió en México

La joven relató cómo una infección ocular irreversible cambió su vida durante su estancia en nuestro país

Guardar
Su experiencia se convirtió en
Su experiencia se convirtió en un llamado de atención para viajeros y usuarios de lentes de contacto.

Un testimonio difundido en TikTok encendió las alertas entre usuarios de lentes de contacto, luego de que una joven relatara haber perdido la visión de un ojo tras desarrollar una grave infección ocular causada por un parásito.

La protagonista es Vivian Nosovitsky, creadora de contenido y fitness coach que comparte su estilo de vida viajero en redes sociales. De acuerdo con su relato, los problemas comenzaron tras pasar una temporada prolongada en playas mexicanas, donde empezó a experimentar inflamación, ardor y molestias persistentes en uno de sus ojos.

En un inicio, el diagnóstico médico fue una úlcera corneal; sin embargo, al no presentar mejoría, se realizaron estudios más profundos que revelaron la presencia de Acanthamoeba keratitis, un parásito que se aloja en la córnea y puede provocar daños severos e irreversibles en la vista.

La joven perdió la vista
La joven perdió la vista tras contraer Acanthamoeba keratitis.

Con el paso de las semanas, la condición de la joven se agravó hasta ocasionarle la pérdida total de visión en un ojo. La influencer reconoció que el origen del problema estuvo directamente relacionado con el manejo inadecuado de sus lentes de contacto, ya que no mantenía una higiene adecuada ni respetaba las recomendaciones básicas de uso.

“Estuve viviendo intermitentemente en México durante tres años y no fui cuidadosa. No me aseguraba de limpiarlos todos los días y me metía al agua con ellos (...) Honestamente esto es lo más doloroso que he experimentado en mi vida”, declaró en uno de sus videos.
La historia se volvió viral
La historia se volvió viral y desató preocupación en redes sociales.

En una actualización posterior, la joven explicó que el dolor se intensifica al exponerse a la luz y que su ojo izquierdo presenta una coloración grisácea. Además, advirtió que esta infección puede desarrollarse al bañarse, nadar o incluso dormir con los lentes de contacto puestos, prácticas que incrementan de forma significativa el riesgo.

El caso generó miles de reacciones y comentarios de usuarios preocupados por las posibles consecuencias del uso inadecuado de este tipo de dispositivos ópticos, así como por la presencia del parásito en entornos comunes.

@vivnoso

Replying to @ScarlettSells thank you for all your prayers & kind messages 🙏 i wouldnt wish this kind of pain on anyone

♬ original sound - VIV 🪞

De acuerdo con el Centro de Oftalmología Barraquer, la Acanthamoeba es una infección ocular que afecta la córnea y es causada por un protozoo que se encuentra en el suelo, el agua y el aire. Este microorganismo ataca principalmente a personas que utilizan lentes de contacto y mantienen hábitos de higiene deficientes, provocando dolor intenso, enrojecimiento, visión borrosa y, en casos graves, la pérdida de la vista si no se trata a tiempo.

La experiencia de Vivian Nosovitsky se ha convertido en un llamado de atención sobre la importancia del cuidado ocular y el uso responsable de lentes de contacto, especialmente en ambientes donde el contacto con el agua es frecuente.

Temas Relacionados

ExtranjerainfluencerparasitoojocorneaciegaMéxicoviralmexico-virales

Más Noticias

Chivas vs Querétato: el Rebaño lo gana con un cabezazo de Armando González antes del medio tiempo

Sigue el desarrollo del partido entre Chivas y Querétaro en el Estadio Akron: goles, cambios, tarjetas y las mejores jugadas

Chivas vs Querétato: el Rebaño

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 17 de enero

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en

CDMX: retiran más de 50 mil vapeadores en el Centro Histórico tras entrada en vigor de la reforma impulsada por AMLO

El operativo se llevó a cabo el pasado 9 de enero donde también se incautó mercancía ilegal

CDMX: retiran más de 50

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

El club, con Lionel Messi y Luis Suárez en sus filas, busca sumar al mexicano para fortalecer su ataque

Propietario del Inter de Miami

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Los fanáticos mexicanos ya pueden elegir a sus artistas favoritos entre figuras como Carín León, Yuridia y Fuerza Regida

Así puedes votar en Premios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Civiles armados a bordo de

Civiles armados a bordo de vehículos “monstruo” atacaron a balazos a militares en Sinaloa: cuatro fueron detenidos

Capturan en Guerrero a Omar “N”, relacionado con el tráfico de drogas hacia EEUU

Acribillaron a pareja con su beba de un año en Colima: 12 asesinados en menos de 48 hrs

Marina capturó a “El Ray”, actual líder de La Chokiza en Ecatepec

Aprueban leyes contra la extorsión en Edomex: policías ya podrán hacer labor de investigación

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar en Premios

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Cuántos miles de pesos gastó Wendy Guevara en su polémica cirugía de costillas

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no sería nuevo, revelan fecha exacta en que comenzaron a salir

DEPORTES

Chivas vs Querétato: el Rebaño

Chivas vs Querétato: el Rebaño lo gana con un cabezazo de Armando González antes del medio tiempo

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cruz Azul vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 3 del Clausura 2026

Jorge Campos rompe el debate y elige a los porteros mexicanos que deben jugar el Mundial 2026