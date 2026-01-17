TikToker colombiana causa polémica en México por tratar bonito a la gente: “Les decía mi amor y pensaban que los quería ligar”

La creadora de contenido habló de los malentendidos por su forma de tratar a los demás.

La experiencia de una influencer colombiana que actualmente reside en México abrió un debate en redes sociales sobre las diferencias culturales en la forma de comunicarse y relacionarse entre ambos países.

Nathalia, creadora de contenido originaria de Colombia, compartió con sus seguidores que, desde su llegada al país, enfrentó constantes malentendidos por su manera de expresarse, ya que muchas personas interpretaron su trato amable como una forma de coqueteo.

Según relató, en varias ocasiones le hicieron saber que su comportamiento era percibido como inapropiado, especialmente cuando interactuaba con parejas de amigos.

La tiktoker colombiana pone en evidencia la falta de conocimiento histórico entre los mexicanos. (TIkTok / nathaliare23)

“Por ser colombiana, las mexicanas pensaban que yo les estaba coqueteando a sus novios”, explicó.

La creadora de contenido explicó por qué esas expresiones son normales en Colombia.

La influencer detalló que, en su cultura, es común ser expresivo y afectuoso, sin que ello implique una intención romántica.

“El colombiano, por naturaleza, hombre o mujer, es coqueto, pero no porque estemos coqueteando, sino porque es la manera en que nos enseñaron a ser amables”, afirmó.

Ante la confusión generada, Nathalia buscó aclarar su postura y señalar que su actitud no tenía dobles intenciones.

“Tratamos de ser muy complacientes, pero mucha gente confunde nuestra amabilidad con coqueteo”, manifestó.

La influencer tuvo que cambiar su forma de ser para evitar conflictos.

También subrayó que reconoce la cortesía del pueblo mexicano, aunque considera que se expresa de forma distinta.

“No quiero decir que los mexicanos no sean amables; de hecho, creo que México está en el top de países más amables del mundo, sino que la amabilidad del mexicano es muy diferente a la amabilidad del colombiano. La amabilidad del colombiano, por naturaleza, es coqueta, pero repito, no porque intencionalmente estemos siendo coquetos”, agregó.

Incluso, comentó que algunos llegaron a sacar conclusiones erróneas sobre su orientación.

“Yo era amable tanto con hombres como con mujeres e inclusive llegaron a pensar que yo estaba coqueteando con las mujeres. Y cabe aclarar que yo nunca he sido lesbiana ni bisexual”, dijo.

Con el tiempo, comenzó a notar incomodidad en su entorno, por lo que decidió preguntar directamente qué estaba ocurriendo.

“Yo empecé a notar que ciertas personas estaban incómodas por el trato que yo les daba tanto a ellas como a ellos en general. Entonces, yo pregunté: ¿Qué pasa? O ¿por qué están raros?”, explicó.

Las respuestas la sorprendieron. “Me decían: ‘No, es que haces esto’. Y yo: ‘Para mí eso es normal’. ‘No, es que dices esto también’. Y yo: ‘Para mí eso también es normal’. O: ‘No, es que eres muy complaciente, muy atenta, más cariñosa, más acogedora, no sé qué’. Y yo: ‘Pues es normal, ¿no?’”, comentó.

La amabilidad característica de la región es considerada como una invitación más allá en otros países - crédito Instagram

Finalmente, la influencer decidió modificar su comportamiento para evitar conflictos. “Yo no estoy coqueteando... Inclusive tomas un taxi, seas hombre o mujer, y el del taxi te puede decir como: ‘Eh, mi rey, ¿a dónde quiere que lo lleve?’ O: ‘Mi amor, ¿a dónde la acerco?”, explicó, y concluyó: “El punto es que a mí me tocó aprender a dejar de ser amable en la manera colombiana, porque me di cuenta de que en México las personas estaban confundiendo mi manera de ser con coqueteo o con algo que no era”.