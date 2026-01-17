México

“Me dieron ganas de exponerla”: Bárbara de Regil explota contra influencer fitness y asegura que miente en sus videos

La actriz de “Rosario Tijeras” relató una situación que puso en duda la sinceridad de los contenidos de bienestar que circulan en Internet

Guardar
Bárbara de Regil expone manipulación
Bárbara de Regil expone manipulación digital en contenido fitness y desata polémica en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

Bárbara de Regil se volvió tendencia al exponer la manipulación digital de una influencer fitness, lo que ya está generando reacciones divididas en redes sociales.

Durante su participación en un podcast, la actriz y empresaria denunció la alteración de la realidad en contenidos de bienestar, poniendo el foco en el impacto de los mensajes en millones de seguidores.

La actriz y creadora de contenido recordó el episodio que vivió al ver a una influencer fitness en el gym de un hotel.

La revelación de una influencer fitness que miente

Durante un viaje junto a Fer Schoenwald, su esposo, la actriz de Rosario Tijeras presenció una escena que la dejó sorprendida.

Mientras ambos entrenaban, una influencer grababa su rutina solo para las cámaras y luego se retiraba. De acuerdo con la actriz, el episodio tuvo su punto más llamativo semanas después, al ver el video editado por la creadora de contenido.

En palabras de Regil, la influencer acompañó las imágenes con una música solemne y mensajes como “equilibrio y paz mental”, construyendo lo que la actriz identificó como una narrativa artificial.

“Me impactó ver cómo la gente cree en lo que ve en redes, aunque todo sea armado”, planteó.

La actriz Bárbara de Regil
La actriz Bárbara de Regil denuncia la creación de narrativas artificiales en videos de influencers de bienestar.

Aunque omitió el nombre de la influencer porque no desea “exponerla”, las especulaciones no tardaron en desatarse. Algunos usuarios comenzaron a mencionar a figuras como Paola Zurita o Issabela Camil, y los algoritmos de TikTok e Instagram rápidamente asociaron a dichas personalidades con el incidente.

Bárbara de Regil enfrenta acusaciones en su contra tras revelación

La controversia se potenció cuando parte del público acusó a la propia Bárbara de Regil de incurrir en los mismos comportamientos que critica.

Principalmente, sus detractores recordaron los antecedentes de la actriz, quien ha sido señalada por sugerir rutinas de salud sin credenciales profesionales y por comentarios que algunos consideran problemáticos sobre el tono de piel o los estándares de belleza.

“¿No estará hablando de sí misma?”, cuestionaron internautas, lo que alimentó aún más la discusión.

Pese a las críticas, muchos coinciden con la empresaria al advertir que las redes sociales priorizan cada vez más la escenificación y menos la autenticidad, pues actualmente, la imagen pública se construye a través de mensajes estratégicamente editados y momentos fabricados para el consumo digital.

Conflictos públicos de Bárbara de
Conflictos públicos de Bárbara de Regil con celebridades como Yeri Mua aumentan la atención mediática sobre su figura. (Instagram)

Polémicas que ha enfrentado Bárbara de Regil

  • Promoción de productos fitness:

Un foco importante de controversia surgió a raíz de la promoción de productos, especialmente proteína, que ha despertado cuestionamientos sobre la veracidad y ética detrás de las recomendaciones hechas a millones de seguidores.

  • Fuerza y fitness en el trabajo actoral:

Otro de los episodios más recordados ocurrió durante las grabaciones de Rosario Tijeras, donde la actriz vivió un fuerte enfrentamiento con Susana Zabaleta. Según relató, fue objeto de burlas e incluso golpes durante una escena, que se tomaron como “broma pesada”.

  • Conflictos con otras celebridades e influencers:

La figura de Bárbara de Regil también ha estado en medio de disputas públicas, como la polémica con la influencer Yeri Mua. De Regil comentó que la estrella de Hollywood presumida por Yeri no era auténtica, lo que desató críticas y la acusaron de envidiosa.

Bárbara de Regil

