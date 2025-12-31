México

“Quiero ganar un Oscar”: la ambiciosa meta de Bárbara de Regil divide opiniones

La actriz de Rosario Tijeras detalló qué más desea de su futuro profesional

Fernando Schoenwald reaccionó a una postura pública del abogado de Vica Andrade, viuda del fallecido productor televisivo. (Foto: @barbaraderegil, Instagram)

Bárbara de Regil sorprendió al público al declarar su deseo de obtener un premio Oscar durante una entrevista con el programa Sale el Sol.

“Quiero ganar un Oscar”: lo que dijo Bárbara de Regil en Sale el Sol

En una conversación transmitida por Sale el Sol, Bárbara de Regil compartió abiertamente sus aspiraciones más ambiciosas.

“Yo quiero todo en la vida, así como tú y como todos queremos todo y queremos hacer mucho. Y yo me quiero ganar un Oscar o por lo menos quiero estar nominada, pero pues estoy trabajando o para llegar a eso”, comenzó a decir.

De igual manera, mencionó que en caso de lograrlo se sentiría plenamente satisfecha.

(REUTERS/Gary Hershorn)

“Tener un Óscar en la mano o para acercarme lo más que pueda a sentirme realizada, porque éxito ya tengo y no lo hablo laboralmente, lo hablo en mi vida. Yo me siento bien con mi vida y para mí eso es el éxito en la vida”, expresó la actriz durante su entrevista, tal como reportó Sale el Sol.

Respecto a la dedicación detrás de cada proyecto, De Regil fue tajante y subrayó que su esfuerzo y logros son algo muy personal.

“A mí, pues yo soy la que trabaja, yo soy la que lo hace y me lo dedico a mí. No tiene dedicatoria para nadie, ni para mi hija, ni para mi esposo, ni para mi mamá, ni para nadie. Este trabajo es para mí, es algo muy mío y después de ser mío, es de todo el público”, dijo la actriz, quien también destacó su compromiso al sumergirse en cada personaje.

Bárbara de Regil reveló en el reality Secretos de Pareja que fue abusada sexualmente cundo tenía 12 años de edad. (Vix, YouTube)

Durante la charla, Bárbara de Regil recordó los inicios de su carrera y el impacto que tuvo su primer protagónico.

“Afortunadamente, yo empecé con la bendición de tener mi primer personaje, que era un protagónico y fue algo muy bonito en mi vida. Y a partir de eso, afortunadamente, me ha ido bien", comentó y añadió:

Yo creo que he sabido conectar con el público y conmigo en mi trabajo. Lo que tal vez los tropiezos que he tenido son con mi vida, más con cómo lidiar con las cosas, con la vida, con la gente”.

Una nueva etapa en Madrid: razones y contexto detrás del cambio

La decisión de Bárbara de Regil de dejar México generó especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que la actriz busca escapar de la presión mediática y las críticas constantes.

Sin embargo, la también empresaria aclaró que su mudanza responde principalmente a motivos profesionales.

(Faceboook Bárbara de Regil)

Durante el aniversario 15 de la revista EstiloDF, De Regil confirmó a varios medios, entre ellos el programa Hoy, que el traslado a Madrid es estrictamente laboral.

Me voy a ir a Madrid... me voy a ir de México para trabajar allá... tengo muchas cosas buenas y bonitas”, detalló la actriz, quien remarcó que su hogar y su vida siguen en México, pero que el nuevo proyecto requiere presencia en Europa por un tiempo prolongado.

