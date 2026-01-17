México

Feria San Marcos 2026: Cómo obtener boletos para los conciertos gratuitos en el Foro de las Estrellas

La feria se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo de 2026

La feria se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo de 2026. (@FNSM_Oficial)

Durante la edición 2026 de la Feria Nacional de San Marcos, el público de Aguascalientes y visitantes tendrán acceso a conciertos gratuitos en el Foro de las Estrellas, donde se presentarán figuras de la música internacional y nacional. El programa de este año contará con la participación de artistas como Goo Goo Dolls, Empire Of The Sun, Foreigner, Andrea Bocelli, José Carreras, J Balvin, David Guetta, Paulo Londra, Bryndis y La Sonora Santanera. La variedad de géneros busca atraer a públicos de diferentes generaciones, reforzando el carácter plural de la festividad.

El acceso a los espectáculos en el Foro de las Estrellas NISSAN no requerirá compra de boletos, pero sí de entradas digitales que se liberarán por fases a través de la aplicación oficial de la feria, disponible en Google Play y Apple Store. El sistema funciona mediante códigos QR personales e intransferibles. Esta dinámica se implementó el año pasado y el Patronato decidió mantenerla, tras considerar que permitió un control ordenado del ingreso y ayudó a evitar aglomeraciones.

El cartel de este año contará con la participación de artistas como Goo Goo Dolls, Empire Of The Sun, Foreigner, Andrea Bocelli, José Carreras, J Balvin, David Guetta, Paulo Londra, Bryndis y La Sonora Santanera. (Gobierno del Estado de Aguascalientes)

El proceso para obtener los boletos digitales se realizará en varias etapas. Los asistentes deberán descargar la aplicación, crear una cuenta y estar atentos a los anuncios de liberación de accesos para cada concierto. La plataforma notificará a los usuarios sobre la apertura de cada fase y los boletos se asignarán por orden de solicitud hasta agotar existencias. Durante la edición pasada, algunos conciertos agotaron sus boletos en menos de dos minutos, lo que generó comentarios entre los asistentes. El Patronato reconoció que hubo “un par de fallas en términos de logística”, pero aseguró que los inconvenientes iniciales se resolvieron conforme avanzó la feria.

La Feria Nacional de San Marcos se extiende por tres semanas (del 18 de abril al 10 de mayo) y, además de los conciertos, ofrece actividades culturales, exposiciones de arte, muestras gastronómicas y espacios nocturnos. El evento se considera uno de los principales atractivos turísticos de México, ya que reúne a miles de visitantes cada año. El Foro de las Estrellas se ha consolidado como un recinto central para los espectáculos gratuitos, mientras que el Palenque mantiene su esquema de boletos con costo.

Cartel completo de la edición de 2026 de la Feria de San Marcos. (Feria de San Marcos 2026)

Carte completo de la Feria de San Marcos 2026

Abril 2026

  • 18 de abril: Entre Amigos
  • 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
  • 20 de abril: BXS Brindis X Siempre
  • 21 de abril: Goo Goo Dolls
  • 22 de abril: J Balvin
  • 23 de abril: Lara Campos
  • 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera
  • 25 de abril: Andrea Bocelli
  • 26 de abril: Álex Fernández
  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA
  • 28 de abril: Kany García
  • 29 de abril: El Mimoso
  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Mayo 2026

  • 1 de mayo: Lucha libre (evento)
  • 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli
  • 3 de mayo: Foreigner
  • 4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román
  • 5 de mayo: Grupo Frontera
  • 6 de mayo: Mago de Oz
  • 7 de mayo: Lila Downs
  • 8 de mayo: David Guetta
  • 9 de mayo: Paulo Londra
  • 10 de mayo: Empire Of The Sun

