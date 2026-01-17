Exponen la verdadera edad de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, y nadie esperaba que fuera tan joven

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La confirmación del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desató una ola de especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos, especialmente respecto a la edad real del nuevo novio de la conductora.

Aunque la pareja se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento mexicano, la verdadera edad de Luis Carlos Origel sorprendió a muchos, pues durante días se manejó una cifra que no correspondía con la realidad.

Rumores sobre la edad tras la confirmación del romance

Desde que Andrea Legarreta hizo pública su relación con Luis Carlos Origel, en el matutino Hoy y durante entrevistas para Televisa Espectáculos, se multiplicaron los rumores sobre la diferencia de edad entre ambos.

En redes sociales y portales de noticias, usuarios y comentaristas aseguraron que Origel tendría 41 años, lo que lo ubicaba aproximadamente trece años menor que la presentadora, pues ella tiene 54 años.

¿Cuántos años tiene realmente Luis Carlos Origel?

La información sobre la verdadera edad de Luis Carlos Origel surgió durante una transmisión en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, quien entrevistó a Juan José “Pepillo” Origel el 15 de enero.

Fue en ese espacio donde el reconocido periodista de espectáculos desmintió los rumores y aclaró el dato real.

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante mencionó la relación entre Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta, lo que dio pie a una respuesta de Pepillo Origel:

“Aparte le están poniendo que tiene cuarenta y tantos años. Acaba de cumplir 33 años. Que no lo jodan, ¿eh? Y está como a mí, también... Me ponen de más siempre”.

Así, la cifra replicada por diversos medios quedó descartada por el propio tío del entrenador y conductor, quien añadió:

“Es mi sobrino, es hijo de mi hermano Luis Carlos, el único hermano que tengo, y es mi ahijado. Lo quiero muchísimo y es un muchacho que ha trabajado... Es muy bueno”.

¿Cuántos años se llevan Andrea Legarreta y su novio?

Ahora que se conoce que Luis Carlos Origel tiene 33 años y Andrea Legarreta 54, la diferencia entre ambos es de 21 años.

¿Qué se sabe del romance de Legarreta y Luis Carlos?

La relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se confirmó el 14 de enero, tras semanas de especulaciones mediáticas.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, declaró la conductora a cámaras de Televisa Espectáculos.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín.

Además, describió a Origel como “una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”.

Legarreta relató que la relación surgió tras una larga amistad y que ambos se conocían desde hace varios años.

“De pronto, pues... como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí, estoy muy feliz”, comentó en entrevista. Respecto a la reacción de su entorno, la conductora aseguró que tanto su ex esposo, Erik Rubín, como sus hijas, han mostrado apoyo y alegría por su nueva pareja.

“La verdad te puedo decir que a Erik le dio mucho gusto”, señaló, y añadió que sus hijas sienten un cariño importante por Origel.

En el programa Hoy, la pareja apareció junta, generando comentarios positivos entre los conductores y la audiencia.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran en el programa Hoy.

Horas después, Legarreta profundizó sobre su nueva oportunidad en el amor y explicó que durante un tiempo se negó a iniciar una nueva relación tras su separación, pero que actualmente se siente “feliz e ilusionada”.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel es un entrenador personal, creador de contenido fitness y presentador de televisión, con una presencia activa en redes sociales y colaboraciones en programas como Hoy y noticieros de Foro TV.

Originario de León, Guanajuato, cuenta con más de 47 mil seguidores en Instagram y ha trabajado con marcas deportivas y en modelaje.

El propio Luis Carlos Origel no ha realizado declaraciones públicas sobre su edad ni sobre su relación con Legarreta.

Sin embargo, la aclaración de Pepillo Origel cerró la discusión sobre cuántos años tiene realmente el nuevo novio de la conductora, modificando la percepción inicial que circuló en redes y medios.