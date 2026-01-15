México

Edad de Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel: ¿cuántos años se llevan?

La relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel surgió después de varios años de amistad. La conductora destacó el respaldo de sus hijas y la buena relación entre Origel y Erik Rubín

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se hizo público luego de meses de rumores. (Instagram: Andrea Legarreta)

La conductora de televisión, Andrea Legarreta, hizo pública su relación con Luis Carlos Origel tras meses de especulaciones y rumores sobre su posible romance tras la ruptura con Erick Rubín.

La noticia la dio a conocer en el programa Hoy, donde la conductora compartió que atraviesa una etapa de ilusión junto a Origel. La pareja inició su vínculo a partir de una amistad de años y se mostró abierta sobre el proceso que los llevó a consolidarse como pareja.

La relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel surgió de una larga amistad y colaboración profesional. Los rumores sobre un posible romance cobraron fuerza en octubre de 2025, cuando ambos asistieron juntos a la boda de Andrea González Carrillo en Tepoztlán. Desde ese momento, la presencia de Origel junto a Legarreta se hizo más notoria, tanto en eventos públicos como en publicaciones en redes sociales.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

La conductora confirmó que fue a raíz de esa cercanía y confianza que la amistad se transformó, señalando: “Somos muy amigos, pero de pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz”.

La diferencia de edad: ¿cuántos años se llevan?

Uno de los aspectos que ha despertado mayor interés es la diferencia de edad entre ambos. Andrea Legarreta nació el 12 de julio de 1971 y tiene actualmente 54 años, mientras que Luis Carlos Origel tendría 41 años según estimaciones, pues no hay información oficial ni del día de su cumpleaños, lo que representa una distancia de 13 años.

La conductora cumplirá 55 años en julio de 2026, mientras que Origel permanece en la cuarta década de vida.

Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'. (@andrealegarreta, Instagram)

En contraste, Andrea Legarreta y su expareja, Erik Rubín, prácticamente no tenían diferencia de edad, ya que ambos nacieron en 1971 y celebran sus cumpleaños con solo unos meses de diferencia, pues el exTimbiriche cumplirá 55 el 30 de enero.

Legarreta confesó que tras el fin de su matrimonio con el también actor no se animaba a volver a salir con alguien, sin embargo: “No me animaba hasta que de pronto… no pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende y estoy bien, feliz, ilusionada”, declaró la conductora.

¿Cómo reaccionó la familia de Andrea Legarreta?

Así se la pasó Andrea Legarreta en Navidad (@andrealegarreta)

La confirmación del romance llega casi tres años después de la separación de Erik Rubín. Ambos mantuvieron 22 años de matrimonio y son padres de Mía y Nina. Aunque su relación como pareja concluyó en 2023, han decidido posponer el trámite formal de divorcio y priorizar el bienestar familiar.

El entorno familiar ha recibido la noticia con apertura y apoyo. Andrea Legarreta compartió que sus hijas “están felices, lo adoran” y que Erik Rubín le expresó: “no sabes el gusto que me da… Yo lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro”.

Origel y Rubín ya mantenían una relación cordial antes del romance, lo que facilitó la integración del entrenador a la dinámica familiar.

En redes sociales, Legarreta ha publicado imágenes en las que aparece junto a Origel, sus hijas y su expareja, reflejando una convivencia armónica y una vida familiar que prioriza el respeto y la colaboración.

Quién es Luis Carlos Origel

Luis Carlos Origel es originario de León, Guanajuato, sobrino del periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel.

(IG: @lcorigel)

Inició su carrera en el futbol antes de enfocarse en el acondicionamiento físico y la generación de contenido digital de bienestar y estilo de vida.

Es colaborador en programas de Televisa y cuenta con una comunidad activa en redes sociales, donde comparte rutinas de ejercicio y mensajes relacionados con la vida saludable.

En entrevistas, Origel ha señalado que su pasión por el deporte lo llevó a encontrar un propósito profesional y personal en el mundo del fitness, siendo protagonista de diversas portadas de revistas como Chic Magazine o Men’s Health.

Andrea Legarreta ha descrito a Origel como “una de las mejores personas que he conocido, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”.

La pareja ha optado por mantener los detalles del vínculo en privado, aunque se muestran abiertos sobre el bienestar emocional que experimentan y sobre la armonía que han logrado en su entorno.

