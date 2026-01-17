México

Este es el aumento de la pensión del IMSS 2026 tras ajuste de la UMA

El INEGI dio a conocer los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización

El reajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en México trajo novedades relevantes para quienes reciben una pensión del IMSS bajo la llamada Modalidad 40.

Este indicador económico, cuyo valor determina diversos pagos y multas oficiales, impacta de manera directa en el cálculo de las pensiones, según detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

UMA y su valor en 2026

El dato central para 2026 es el siguiente: la UMA se establece ahora en 117.31 pesos diarios, lo que equivale a 3,356.22 pesos al mes y un total de 42,794.64 pesos al año. Cada inicio de año, el INEGI actualiza su valor, ajustándolo a la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Ee monto es crucial para quienes aspiran a una pensión garantizada que supere los 60 mil pesos mensuales. Para lograrlo, la persona debe haber cotizado, en sus últimos cinco años laborales, un ingreso equivalente a por lo menos 25 UMAS.

La Modalidad 40 ofrece la posibilidad de continuar cotizando en el IMSS después de dejar un empleo formal. Esto permite fortalecer el historial laboral y mejorar el monto de la pensión, siempre que se cumplan ciertos requisitos: estar bajo el Régimen 73, haber acumulado 500 semanas cotizadas, no contar con aseguramiento vigente como empleado subordinado y haber cotizado al menos 53 semanas en los cinco años previos.

El pago bajo esta modalidad debe basarse en el último salario registrado o en uno superior, sin exceder el tope de 25 UMAS. De esta manera, la actualización de la UMA impacta de inmediato en el cálculo del pago mensual.

¿Y de cuánto será el monto tras el ajuste?

De acuerdo con la Ley 73 del IMSS, el incremento en las pensiones debe reflejarse en el próximo pago, previsto para los primeros días de febrero. Los montos estimados para este ajuste se sitúan entre 10,637.54 y 11,040.73 pesos al mes, ya que el alza principal corresponde a un incremento del 13% sobre el monto base, sumado al ajuste por inflación.

Para quienes ya reciben una pensión del IMSS, conviene revisar cuidadosamente el nuevo pago. El valor actualizado de la UMA puede marcar la diferencia entre mantener o mejorar el poder adquisitivo durante 2026.

