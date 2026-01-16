México

Profepa busca frenar tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre

La demanda de animales de compañía exóticos a nivel nacional e internacional pone en peligro la biodiversidad en México

Guardar
La Profepa firmó un convenio
La Profepa firmó un convenio de colaboración con una organización de protección animal para proteger a la fauna silvestre. (Fotos: Profepa)

La reciente alianza entre Humane World for Animals Mexico y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) marca un nuevo capítulo en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en México.

Este acuerdo, que pone en el centro la colaboración institucional y el fortalecimiento de capacidades, busca frenar una de las amenazas más graves al patrimonio natural del país.

México: epicentro de biodiversidad y desafíos

El territorio mexicano alberga una riqueza biológica que lo sitúa entre los países más diversos del planeta. En las selvas habitan jaguares, mientras que en las costas anidan tortugas marinas; ambos son ejemplos emblemáticos de especies únicas en el mundo. Sin embargo, esta diversidad enfrenta peligros crecientes debido a la demanda, tanto nacional como internacional, de animales exóticos, medicinas derivadas de fauna silvestre y artículos de lujo.

Según la Profepa, el tráfico ilegal de animales no solo representa una amenaza directa para las especies, sino que también impacta negativamente en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. La extracción ilegal, especialmente de crías, causa sufrimiento y pone en riesgo la supervivencia de poblaciones enteras.

Alianza para combatir el tráfico de vida silvestre

Con el convenio firmado, Humane World for Animals Mexico y la Profepa intensificarán los operativos contra el tráfico de fauna, además de implementar campañas de sensibilización y capacitación para los equipos encargados de aplicar la ley.

Profepa busca frenan el tráfico
Profepa busca frenan el tráfico ilegal de animales en México. (Fotos: Profepa)

La procuradora Mariana Boy Tamborrell subrayó la importancia de estas colaboraciones, al declarar que “combatir este delito es una prioridad para la Profepa” y destacar que sumar esfuerzos con organizaciones especializadas fortalece las acciones e incrementa el alcance social.

Por su parte, Antón Aguilar, director ejecutivo de Humane World for Animals Mexico, remarcó el compromiso de la organización con la protección de la biodiversidad.

“Nos entusiasma aportar nuestra experiencia y conocimiento en apoyo a la labor eficaz de la Profepa en la identificación, respuesta y atención de los animales silvestres atrapados en la mira del comercio ilegal en México”, expresó Aguilar al reconocer el compromiso institucional con la educación y la protección animal.

La formación adecuada y el respaldo institucional serán ejes fundamentales de este acuerdo, que persigue una aplicación más efectiva de la normativa vigente y un mayor involucramiento de la sociedad en la defensa de la vida silvestre.

La información oficial precisa que Humane World for Animals se ha consolidado como una voz líder en la erradicación de la crueldad animal en más de 50 países. La organización trabaja para terminar con prácticas nocivas, brindar asistencia en situaciones de crisis y promover un movimiento internacional de protección animal.

Puntos clave del acuerdo

  • El convenio formaliza la colaboración entre Profepa y Humane World for Animals Mexico para enfrentar el tráfico de fauna silvestre.
  • Se priorizan operativos, campañas de concienciación y capacitación dirigida a autoridades encargadas de proteger la fauna.
  • La alianza fortalece la aplicación de la ley y busca mejorar la respuesta ante delitos contra la biodiversidad.
  • Ambas instituciones reconocen la urgencia de proteger especies en riesgo y de involucrar activamente a la sociedad mexicana en la defensa de su patrimonio natural.

Temas Relacionados

ProfepaVida SilvestreMéxicoAnimales ExóticosTráfico Ilegalmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Suprema Corte determina que la cédula profesional digital es un documento válido

El máximo tribunal determinó que esa versión de la certificación es suficiente para ejercer una profesión en el país

Suprema Corte determina que la

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario en predio de Refugio Franciscano

Diversas versiones aseguraban que las autoridades habían autorizado construcciones en Cuajimalpa

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Los funcionarios reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales

Marco Rubio y Juan Ramón

¿Por qué se recomienda usar vaselina en los pómulos durante la temporada de frío?

El uso de una fina capa ayuda a conservar la humedad y previene la descamación durante el invierno

¿Por qué se recomienda usar

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje