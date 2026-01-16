Profepa busca frenar tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre

La Profepa firmó un convenio de colaboración con una organización de protección animal para proteger a la fauna silvestre. (Fotos: Profepa)

La reciente alianza entre Humane World for Animals Mexico y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) marca un nuevo capítulo en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en México.

Este acuerdo, que pone en el centro la colaboración institucional y el fortalecimiento de capacidades, busca frenar una de las amenazas más graves al patrimonio natural del país.

México: epicentro de biodiversidad y desafíos

El territorio mexicano alberga una riqueza biológica que lo sitúa entre los países más diversos del planeta. En las selvas habitan jaguares, mientras que en las costas anidan tortugas marinas; ambos son ejemplos emblemáticos de especies únicas en el mundo. Sin embargo, esta diversidad enfrenta peligros crecientes debido a la demanda, tanto nacional como internacional, de animales exóticos, medicinas derivadas de fauna silvestre y artículos de lujo.

Según la Profepa, el tráfico ilegal de animales no solo representa una amenaza directa para las especies, sino que también impacta negativamente en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. La extracción ilegal, especialmente de crías, causa sufrimiento y pone en riesgo la supervivencia de poblaciones enteras.

Alianza para combatir el tráfico de vida silvestre

Con el convenio firmado, Humane World for Animals Mexico y la Profepa intensificarán los operativos contra el tráfico de fauna, además de implementar campañas de sensibilización y capacitación para los equipos encargados de aplicar la ley.

Profepa busca frenan el tráfico ilegal de animales en México. (Fotos: Profepa)

La procuradora Mariana Boy Tamborrell subrayó la importancia de estas colaboraciones, al declarar que “combatir este delito es una prioridad para la Profepa” y destacar que sumar esfuerzos con organizaciones especializadas fortalece las acciones e incrementa el alcance social.

Por su parte, Antón Aguilar, director ejecutivo de Humane World for Animals Mexico, remarcó el compromiso de la organización con la protección de la biodiversidad.

“Nos entusiasma aportar nuestra experiencia y conocimiento en apoyo a la labor eficaz de la Profepa en la identificación, respuesta y atención de los animales silvestres atrapados en la mira del comercio ilegal en México”, expresó Aguilar al reconocer el compromiso institucional con la educación y la protección animal.

La formación adecuada y el respaldo institucional serán ejes fundamentales de este acuerdo, que persigue una aplicación más efectiva de la normativa vigente y un mayor involucramiento de la sociedad en la defensa de la vida silvestre.

La información oficial precisa que Humane World for Animals se ha consolidado como una voz líder en la erradicación de la crueldad animal en más de 50 países. La organización trabaja para terminar con prácticas nocivas, brindar asistencia en situaciones de crisis y promover un movimiento internacional de protección animal.

Puntos clave del acuerdo

El convenio formaliza la colaboración entre Profepa y Humane World for Animals Mexico para enfrentar el tráfico de fauna silvestre.

Se priorizan operativos , campañas de concienciación y capacitación dirigida a autoridades encargadas de proteger la fauna.

La alianza fortalece la aplicación de la ley y busca mejorar la respuesta ante delitos contra la biodiversidad.

Ambas instituciones reconocen la urgencia de proteger especies en riesgo y de involucrar activamente a la sociedad mexicana en la defensa de su patrimonio natural.