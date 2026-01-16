Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Origel calificó de 'hipócrita' a René Franco tras negar cualquier conflicto con Andrea Legarreta en respuesta a los comentarios en redes sociales (renefrancomx, Con Permiso, YT)

La confirmación del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel —sobrino de Juan José “Pepillo” Origel— ha situado a los tres en el centro de la conversación pública.

Al mismo tiempo, un rumor sobre una supuesta ruptura entre Origel y la conductora de Hoy fue desmentido de forma categórica por el propio periodista, quien calificó de “hipócrita” a René Franco y negó cualquier disputa, según quedó documentado en su cuenta de Instagram.

La ola de especulaciones tomó fuerza después de que la relación amorosa de Legarreta y el sobrino del presentador se hiciera pública y ambos aparecieran juntos en el citado matutino.

Al responder directamente el señalamiento de René Franco, Origel afirmó mediante un mensaje en redes sociales: “¡Ya me tienen harto! ¡René Franco, cuándo me he peleado con Andrea Legarreta! ¡Y eso que dices que eres mi amigo, hipócrita!”.

Esta publicación, situada en el último tramo del intercambio mediático, dejó en claro la ausencia de conflicto entre el conductor y Legarreta, desligándose del rumor insistente que circulaba en las redes.

La confirmación del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo mexicano (Instagram: Andrea Legarreta)

Origel acepta a Andrea Legarreta como ‘una sobrina’

En las últimas jornadas, los mensajes de apoyo para la pareja han proliferado. Origel, mediante un video difundido en Instagram, expresó su beneplácito por la relación de su sobrino con la exesposa de Erik Rubín.

Declaró al respecto: “Ya se desató la noticia de que mi querida Andrea Legarreta está enamorada, entonces, el escándalo de todo el mundo. Tienes suerte porque te queremos y porque nos caes de poca. Yo lo único que le deseo a Luis Carlos, a mi ahijado, es que sea feliz, que haga lo que él quiera hacer, pero que sea feliz”, según recogió su propia cuenta en la mencionada red social.

Juan José 'Pepillo' Origel desmintió en su cuenta de Instagram los rumores de ruptura entre Andrea Legarreta y su sobrino Luis Carlos Origel (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En el mismo video, Origel compartió sus impresiones sobre la familia de Andrea Legarreta y la recibió como parte de la suya:

“Me habló mi sobrino para darme la noticia, dije: ‘Ay, pues bueno’. Yo como que ya me lo sospechaba, la verdad, pero si él no me decía nada, yo no decía nada. Como ya me dijo, entonces ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta”.

La reacción de Andrea Legarreta no tardó, y a través de un comentario respondió: “Mi pepillo hermoso. Gracias por tus buenos deseos. Tú y tu familia son hermosos. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo y a Luis Carlos tanto. Un día a la vez. Feliz e ilusionada. Se trata de vivir bonito”.

Origel calificó de 'hipócrita' a René Franco tras negar cualquier conflicto con Andrea Legarreta en respuesta a los comentarios en redes sociales (IG)

Origel profundizó sobre el afecto de su entorno hacia la conductora. Añadió que conoció a la madre de Legarreta, a quien consideró parte de una “familia íntegra” y destacó el rol maternal de la presentadora: “Bueno, Andrea es una gran madre, ha estado al cien con sus hijas, las adora”.

Feliz e ilusionada con un ‘amor lindo’

Antes de que Origel manifestara públicamente su respaldo, Legarreta había declarado para Televisa Espectáculos su satisfacción por la nueva etapa sentimental que atraviesa:

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, y agregó, refiriéndose a su proceso personal: “Tuve una época de mucha tristeza. Y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Andrea Legarreta agradeció públicamente el cariño y respaldo de Juan José Origel y su familia hacia la nueva pareja (IG, juanjoseorigel - Pepillo Origel)

Acerca de la conexión con Luis Carlos Origel, la conductora de Hoy sostuvo: “Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”.