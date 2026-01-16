México

Feria de San Marcos 2026: qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas

Los conciertos principales de la esperada feria en Aguascalientes tendrá como protagonistas a Goo Goo Dolls, Empire Of The Sun, Foreigner y más

Guardar
Los conciertos principales de la
Los conciertos principales de la esperada feria en Aguascalientes tendrá como protagonistas a Goo Goo Dolls, Empire Of The Sun, Foreigner y más. (Facebook Feria Nacional de San Marcos)

La Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes prepara uno de los carteles musicales más atractivos de los últimos años. Durante tres semanas, el Foro de las Estrellas será escenario de una programación que reúne a figuras internacionales, exponentes de la música mexicana y propuestas innovadoras. Los conciertos serán gratuitos y permitirán el acceso al público sin registro previo ni zonas preferenciales.

La edición 2026 de la feria confirma la presencia de artistas de alto perfil, entre ellos Andrea Bocelli y José Carreras, quienes aportarán el toque clásico con sus interpretaciones de ópera. La programación suma la presencia de J Balvin y David Guetta, dos de los nombres más reconocidos en la música urbana y electrónica a nivel mundial. El cartel también incluye a Paulo Londra, representante de la nueva generación urbana, y a Bryndis, agrupación que ofrecerá baladas románticas.

Empire of the Sun regresa
Empire of the Sun regresa a México en 2026. (Archivo)

El Foro de las Estrellas se consolida como uno de los recintos principales de la feria, caracterizado por su diversidad de géneros. La agenda contempla también al grupo de rock Foreigner y a los estadounidenses Goo Goo Dolls, además de la tradicional cumbia de La Sonora Santanera. La variedad de estilos musicales busca atraer a audiencias de diferentes edades y preferencias, reforzando el papel de la feria como un punto de encuentro cultural.

Cabe señalar que la Feria Nacional de San Marcos representa uno de los eventos más esperados para el turismo nacional e internacional. La ciudad de Aguascalientes recibe cada año a miles de visitantes atraídos por la oferta de actividades que va más allá de la música: corridas de toros, centros nocturnos, gastronomía local, muestras de arte y tradiciones mexicanas forman parte del programa.

Cartel compelto de la feria
Cartel compelto de la feria en Aguascalientes.(Feria de San Marcos 2026)

El acceso a los conciertos en el Foro de las Estrellas será gratuito, con ingreso conforme a la llegada de los asistentes. A diferencia del Palenque, donde los boletos tienen costo y varían según el artista y la zona, el público podrá disfrutar de los espectáculos musicales en un formato abierto. La feria mantiene su tradición como una de las más antiguas del país y continúa evolucionando para consolidar a Aguascalientes como destino cultural y de entretenimiento.

Carte completo de la Feria de San Marcos 2026

Abril 2026

  • 18 de abril: Entre Amigos
  • 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
  • 20 de abril: BXS Brindis X Siempre
  • 21 de abril: Goo Goo Dolls
  • 22 de abril: J Balvin
  • 23 de abril: Lara Campos
  • 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera
  • 25 de abril: Andrea Bocelli
  • 26 de abril: Álex Fernández
  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA
  • 28 de abril: Kany García
  • 29 de abril: El Mimoso
  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Mayo 2026

  • 1 de mayo: Lucha libre (evento)
  • 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli
  • 3 de mayo: Foreigner
  • 4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román
  • 5 de mayo: Grupo Frontera
  • 6 de mayo: Mago de Oz
  • 7 de mayo: Lila Downs
  • 8 de mayo: David Guetta
  • 9 de mayo: Paulo Londra
  • 10 de mayo: Empire Of The Sun

Temas Relacionados

Feria de San MarcosFeria de San Marcos 2026Aguascalientesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Entre los nombres más esperados figuran importantes artistas que llevarán el K-pop al Foro de las Estrellas

Idols de K-pop que se

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

La llegada del intérprete creó expectativa entre sus seguidores y generó un ambiente de entusiasmo en redes sociales

Shawn Mendes es captado conviviendo

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

El video de poco más de 30 segundos revela que el comunicador fue atacado por diversos hombres de forma coordinada

“Está adentro de los tacos”:

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Fueron asegurados junto con armas de fuego y dosis de droga

Detienen a tres presuntos miembros

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos

Ataque armado contra elementos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Está adentro de los tacos”:

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

ENTRETENIMIENTO

Idols de K-pop que se

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

Feria de San Marcos 2026: fechas, posibles precios y todo lo que debes saber

Feria Nacional de San Marcos 2026: J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan el cartel oficial

Nuevamente recaudan firmas para impedir concierto de Pepe Aguilar: “No nos representa”

DEPORTES

Germán Berterame sueña con ir

Germán Berterame sueña con ir al Mundial 2026 con México por encima de la Hormiga González: “Es bueno tener competencia”

Caicedo con un pie fuera de Pumas, según reportes

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella