Feria de San Marcos 2026: qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas

Los conciertos principales de la esperada feria en Aguascalientes tendrá como protagonistas a Goo Goo Dolls, Empire Of The Sun, Foreigner y más. (Facebook Feria Nacional de San Marcos)

La Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes prepara uno de los carteles musicales más atractivos de los últimos años. Durante tres semanas, el Foro de las Estrellas será escenario de una programación que reúne a figuras internacionales, exponentes de la música mexicana y propuestas innovadoras. Los conciertos serán gratuitos y permitirán el acceso al público sin registro previo ni zonas preferenciales.

La edición 2026 de la feria confirma la presencia de artistas de alto perfil, entre ellos Andrea Bocelli y José Carreras, quienes aportarán el toque clásico con sus interpretaciones de ópera. La programación suma la presencia de J Balvin y David Guetta, dos de los nombres más reconocidos en la música urbana y electrónica a nivel mundial. El cartel también incluye a Paulo Londra, representante de la nueva generación urbana, y a Bryndis, agrupación que ofrecerá baladas románticas.

Empire of the Sun regresa a México en 2026. (Archivo)

El Foro de las Estrellas se consolida como uno de los recintos principales de la feria, caracterizado por su diversidad de géneros. La agenda contempla también al grupo de rock Foreigner y a los estadounidenses Goo Goo Dolls, además de la tradicional cumbia de La Sonora Santanera. La variedad de estilos musicales busca atraer a audiencias de diferentes edades y preferencias, reforzando el papel de la feria como un punto de encuentro cultural.

Cabe señalar que la Feria Nacional de San Marcos representa uno de los eventos más esperados para el turismo nacional e internacional. La ciudad de Aguascalientes recibe cada año a miles de visitantes atraídos por la oferta de actividades que va más allá de la música: corridas de toros, centros nocturnos, gastronomía local, muestras de arte y tradiciones mexicanas forman parte del programa.

Cartel compelto de la feria en Aguascalientes.(Feria de San Marcos 2026)

El acceso a los conciertos en el Foro de las Estrellas será gratuito, con ingreso conforme a la llegada de los asistentes. A diferencia del Palenque, donde los boletos tienen costo y varían según el artista y la zona, el público podrá disfrutar de los espectáculos musicales en un formato abierto. La feria mantiene su tradición como una de las más antiguas del país y continúa evolucionando para consolidar a Aguascalientes como destino cultural y de entretenimiento.

Carte completo de la Feria de San Marcos 2026

Abril 2026

18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: BXS Brindis X Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Mayo 2026

1 de mayo: Lucha libre (evento)

2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mago de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire Of The Sun