El nuevo billete de la Lotería Nacional que homenajea al héroe histórico General Mariano Escobedo

Con billete de lotería rinden homenaje al Gral. Mariano Escobedo en el Bicentenario de su Natalicio (Lotería Nacional)

La Lotería Nacional y el municipio de General Escobedo, en Nuevo León, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4001, dedicado a los 200 años del natalicio del General Mariano Escobedo. Esta emisión resalta la figura del héroe nacional y su legado histórico en México, según informaron la Lotería Nacional y el gobierno federal.

La ceremonia de presentación estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el alcalde de General Escobedo, Andrés C. Mijes Llovera. Ambos destacaron la trascendencia de Mariano Escobedo como militar disciplinado, servidor público íntegro y referente histórico de la defensa de la República.

De acuerdo con la Lotería Nacional, este billete representa más que un homenaje, pues transforma la memoria histórica en un ejercicio cotidiano para la sociedad. Salomón afirmó que la emisión constituye “un acto de justicia histórica y de afirmación de nuestra identidad nacional”. Además, señaló que al honrar a quienes defendieron la República, se fortalecen la identidad, los valores y la cohesión social en el país.

Para conmemorar los 200 años del natalicio del Gral. Mariano Escobedo la Lotería Nacional creará un "cachito" (Lotería Nacional)

Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo: detalles del sorteo

La directora general subrayó que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsa la protección de la memoria colectiva y el legado histórico como parte activa de la vida pública. Añadió que el ejemplo de Escobedo permanece como referente ético para las actuales y futuras generaciones.

En el evento, Salomón explicó que el General Mariano Escobedo fue clave en la defensa de la República durante los desafíos del siglo XIX. Destacó que su actuación como hombre de Estado se mantiene como modelo de legalidad y lealtad a las instituciones.

El Sorteo Mayor No. 4001 se realizará el martes, 10 de febrero, a las 20:00 horas, en el municipio de General Escobedo, según la Lotería Nacional. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos repartidos en tres series, con una bolsa total de 66 millones de pesos. Se comercializan tres millones 600 mil cachitos por todo el país, a un costo de 30 pesos cada uno y 600 pesos por serie, tanto en puntos de venta físicos como en la plataforma miloteria.mx. El evento será transmitido en directo por el canal oficial de YouTube, Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Olivia Salomón recalcó que con una historia de más de 255 años, la institución continúa promoviendo el reconocimiento de los héroes nacionales mediante billetes temáticos y sorteos públicos.

El Sorteo Mayor No. 4001 se realizará el martes, 10 de febrero (Lotería Nacional)

Por su parte, el alcalde Andrés C. Mijes Llovera resaltó que el municipio, que lleva el nombre del general, busca reflejar sus valores en la gestión cotidiana. Señaló que el sorteo es un símbolo que hace circular la historia de México y recordó que la lucha de Escobedo sigue vigente en la vida nacional.

El edil destacó el liderazgo de la presidenta Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó la continuidad de los principios de soberanía y trabajo que encarnó el general. Apuntó que el Sorteo Mayor es el primero del Cuarto Millar, lo que otorga un significado especial para General Escobedo al unir la herencia histórica con los objetivos actuales del municipio. Resaltó también el modelo denominado "4T Norteña“, que, según el alcalde, promueve justicia social y defensa de la soberanía desde Nuevo León.

La ceremonia y el billete conmemorativo, según las autoridades, confirman que transformar la vida pública y resguardar la soberanía depende, sobre todo, del compromiso diario de la ciudadanía.