Disfruta huevos rancheros fit que te ayudan a cuidar el colesterol y mantenerte saciado

Disfruta este platillo en su version saludable (Gemini)

Los huevos rancheros son un clásico del desayuno mexicano, pero su versión tradicional suele llevar tortillas y huevos fritos en aceite.

Esta versión fit conserva todo el sabor ranchero, pero utiliza tortillas horneadas o tostadas en sartén sin aceite, huevos cocidos al gusto (pueden ser estrellados en sartén antiadherente, al vapor o pochados) y una salsa casera de jitomate, chile y cebolla, cocida sin grasa añadida.

Receta de huevos rancheros fit y sin frituras

Ingredientes (1 porción)

2 huevos grandes 2 tortillas de maíz (pueden ser integrales) 2 jitomates medianos 1/4 de cebolla blanca 1 diente de ajo 1 chile serrano o jalapeño (opcional) 1 ramita de cilantro fresco Sal y pimienta al gusto 1/2 taza de frijoles negros refritos bajos en grasa (opcional) 1/4 de aguacate en rebanadas (opcional)

Instrucciones

1. Salsa ranchera fit

Asa los jitomates, el chile, la cebolla y el ajo en un sartén seco o comal, volteando ocasionalmente, hasta que todo esté doradito y suave (unos 8 minutos).

Licúa los ingredientes asados con sal al gusto y un chorrito de agua hasta obtener una salsa espesa.

Vierte la salsa en un sartén antiadherente, cocina a fuego medio 3-4 minutos para que espese y agrega cilantro picado al final.

2. Tortillas sin aceite

Coloca las tortillas en un sartén antiadherente bien caliente o en horno a 180°C. Tuéstalas 2-3 minutos por lado hasta que queden doradas y crujientes, pero no quemadas.

3. Huevos sin fritura

Calienta una sartén antiadherente. Casca los huevos y colócalos con cuidado.

Agrega 1-2 cucharadas de agua y tapa la sartén para cocinarlos al vapor (estilo estrellados). Cocina hasta que la clara cuaje y la yema esté a tu gusto (2-3 minutos).

Alternativamente, puedes cocer los huevos pochados en agua hirviendo con un chorrito de vinagre por 3 minutos.

4. Montaje

Unta una capa fina de frijoles refritos bajos en grasa sobre cada tortilla (opcional pero recomendable para más fibra y saciedad).

Coloca un huevo cocido encima de cada tortilla.

Baña generosamente con la salsa ranchera caliente.

Decora con rebanadas de aguacate y hojas de cilantro fresco. Acompaña con ensalada verde o rodajas de rábano si lo deseas.

Beneficio a la salud

Bajo en grasa y colesterol, sin aceites ni frituras.

Alto en proteína y fibra, ideal para mantenerte saciado y cuidar tu digestión.

Salsa rica en licopenos, vitamina C y antioxidantes naturales.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Salsa ranchera: en refrigerador hasta 4 días.

Tortillas tostadas: hasta 2 días en recipiente hermético.

Huevos: de preferencia preparar al momento.