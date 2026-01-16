Disfruta huevos rancheros fit que te ayudan a cuidar el colesterol y mantenerte saciado

Los huevos rancheros son un clásico del desayuno mexicano, pero su versión tradicional suele llevar tortillas y huevos fritos en aceite.
Esta versión fit conserva todo el sabor ranchero, pero utiliza tortillas horneadas o tostadas en sartén sin aceite, huevos cocidos al gusto (pueden ser estrellados en sartén antiadherente, al vapor o pochados) y una salsa casera de jitomate, chile y cebolla, cocida sin grasa añadida.
Receta de huevos rancheros fit y sin frituras
Ingredientes (1 porción)
- 2 huevos grandes
- 2 tortillas de maíz (pueden ser integrales)
- 2 jitomates medianos
- 1/4 de cebolla blanca
- 1 diente de ajo
- 1 chile serrano o jalapeño (opcional)
- 1 ramita de cilantro fresco
- Sal y pimienta al gusto
- 1/2 taza de frijoles negros refritos bajos en grasa (opcional)
- 1/4 de aguacate en rebanadas (opcional)
Instrucciones
1. Salsa ranchera fit
- Asa los jitomates, el chile, la cebolla y el ajo en un sartén seco o comal, volteando ocasionalmente, hasta que todo esté doradito y suave (unos 8 minutos).
- Licúa los ingredientes asados con sal al gusto y un chorrito de agua hasta obtener una salsa espesa.
- Vierte la salsa en un sartén antiadherente, cocina a fuego medio 3-4 minutos para que espese y agrega cilantro picado al final.
2. Tortillas sin aceite
- Coloca las tortillas en un sartén antiadherente bien caliente o en horno a 180°C. Tuéstalas 2-3 minutos por lado hasta que queden doradas y crujientes, pero no quemadas.
3. Huevos sin fritura
- Calienta una sartén antiadherente. Casca los huevos y colócalos con cuidado.
- Agrega 1-2 cucharadas de agua y tapa la sartén para cocinarlos al vapor (estilo estrellados). Cocina hasta que la clara cuaje y la yema esté a tu gusto (2-3 minutos).
- Alternativamente, puedes cocer los huevos pochados en agua hirviendo con un chorrito de vinagre por 3 minutos.
4. Montaje
- Unta una capa fina de frijoles refritos bajos en grasa sobre cada tortilla (opcional pero recomendable para más fibra y saciedad).
- Coloca un huevo cocido encima de cada tortilla.
- Baña generosamente con la salsa ranchera caliente.
- Decora con rebanadas de aguacate y hojas de cilantro fresco. Acompaña con ensalada verde o rodajas de rábano si lo deseas.
Beneficio a la salud
- Bajo en grasa y colesterol, sin aceites ni frituras.
- Alto en proteína y fibra, ideal para mantenerte saciado y cuidar tu digestión.
- Salsa rica en licopenos, vitamina C y antioxidantes naturales.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
- Salsa ranchera: en refrigerador hasta 4 días.
- Tortillas tostadas: hasta 2 días en recipiente hermético.
- Huevos: de preferencia preparar al momento.
