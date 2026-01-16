México

Aldo de Nigris y Abelito se quedan atrapados en un automóvil tras desborde de un río en Brasil

Los exparticipantes de “La Casa de los Famosos México” viajaron a Sao Paulo para participar en los promocionales de “¿Apostarías por mí?

Aldo de Nigris prendió las alarmas en redes sociales tras revelar que él, Abelito y todo su equipo de trabajo se quedaron varados en una carretera de Sao Paulo, Brasil, debido a una fuerte tormenta.

De acuerdo con la información que compartió el influencer en sus historias de Instagram, la lluvia ocasionó que un río cercano se desbordara, por lo que ellos quedaron atrapados en el tráfico lejos de un lugar seguro donde resguardarse.

“Andamos, andan bien estresaditos porque nos quedamos parados en la carretera. No vamos a llegar al en vivo que teníamos que hacer ahí en Televisa. Pero no pasa nada, no se estresen. No te estreses, güey, no pasa nada", contó De Nigris.

Los influencers mexicanos se quedaron varados en una carretera de Sao Paulo debido a una tormenta. (IG: @el:abelito_oficial)

Y es que tanto él como Abelito se encuentran en Brasil para participar en los promocionales de “¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality show de TelevisaUnivision que se estrenará el próximo 18 de enero.

Podemos hacer un 24 horas sobreviviendo en una camioneta. No se estresen, no pasa nada, cuando las cosas salen mal, no se estresen, va a salir bien, van a ver”, continuó el influencer.

Después de varios minutos esperando al interior de la camioneta, los influencers consiguieron algunas frituras, las probaron e hicieron una reseña.

La situación se alargó durante más de cinco horas. Aldo de Nigris compartió un nuevo video en sus historias de Instagram, donde dio a conocer que todos lograron salir del tráfico, llegaron a los foros y grabaron contenido, pero no se pudieron ir cuando terminaron porque seguían las restricciones viales.

Parejas confirmadas de ¿Apostarías por mí?

El nuevo reality show de TelevisaUnivision que se estrenará el próximo 18 de enero en punto de las 19:00 horas (centro de México) a través de Vix y 20:00 horas por el Canal de las Estrellas.

Contará con la participación estelar de 12 parejas de famosos. Ellos son:

  • Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
  • Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar
  • Adrián Di Monte y Nuja Amar
  • Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
  • Breh Badassifier y Franco Tradardi
  • René Strickler y Rubí Cardozo
  • Jim Velásquez y Alina Lozano
  • David Leal y Gigi Ojeda
  • José Medina y Tiby Camacho
  • Lorenzo Méndez y Claudia Galván
  • ‘El Malito’ y Laisha
  • Mario y Brenda Bezares

El reality show será conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, mientras que Arana Lemus y Lamba García serán los hosts de las pre y post galas. Además, Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano participarán como críticos.

