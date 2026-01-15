México

Sinaloa 2026: cómo está la seguridad después de la guerra de cárteles

El conflicto entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” no cesa, afectando la economía local, pese a los esfuerzos del Grupo Interinstitucional y los refuerzos federales en la entidad

Guardar
Sinaloa sigue siendo escenario de
Sinaloa sigue siendo escenario de una guerra interna en el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

La crisis de violencia en Sinaloa persiste en este arranque de 2026, con escenarios que reflejan una tensión constante en distintas regiones del estado.

Enfrentamientos armados, desapariciones y ataques directos contra la población han marcado este comienzo, afectando tanto la vida cotidiana como la economía local.

Aunque las autoridades reportan una reducción en homicidios y robo de vehículos, la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa sigue activa y mantiene en vilo a comunidades enteras.

El gobierno del estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, impulsa acciones para recuperar la tranquilidad en la región a través de los trabajos del Grupo Interinstitucional, sin embargo, los testimonios y reportes de medios locales confirman que la violencia y la disputa criminal siguen presentes, y que el regreso a la estabilidad aún no se ha logrado.

La guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” no cede

La disputa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” mantiene altos los niveles de violencia en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, el estado ha experimentado una escalada de violencia atribuida a la lucha interna entre estas dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Esta confrontación ha disparado las cifras de homicidios y afectado diversas regiones, donde se han registrado enfrentamientos armados que cobran vidas en el estado y afectan a terceros, debido a la suspensión de actividades escolares, comerciales.

Las autoridades estatales reconocen que, aunque la presencia policiaca ha aumentado, la disputa territorial sigue como el principal factor de inestabilidad.

Respuesta institucional

El gobernador ha declarado que
El gobernador ha declarado que no se bajará la guardia. Foto: Gobierno de Sinaloa.

En declaraciones recientes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha destacado que la coordinación entre los tres niveles de gobierno habría permitido reducir los homicidios dolosos y el robo de vehículos. Según Rocha, estos avances estarían respaldados por cifras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El gobernador ha señalado que la entidad aún no puede considerarse segura y que “no se bajará la guardia” hasta recuperar completamente la paz.

Además, ha resaltado el trabajo del Grupo Interinstitucional, el cual mantiene operativos en zonas de mayor riesgo, mientras persisten los reportes de desapariciones y actos violentos en varias regiones del estado.

Impacto económico y social de la violencia

La ola de violencia ha provocado afectaciones severas en la economía y la vida cotidiana de Sinaloa. A mediados de 2025, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estimaba que las pérdidas económicas relacionadas con la inseguridad ascendían a más de 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos en el sector agrícola, comercio, hotelería y gastronomía.

La vida nocturna en ciudades como Culiacán permanece limitada y la población restringe sus actividades por temor a nuevos brotes de violencia.

El cierre de escuelas y negocios en zonas de riesgo es recurrente, profundizando la percepción de inseguridad. Las autoridades insisten en que la prioridad es garantizar la tranquilidad de los habitantes, pero la persistencia del conflicto criminal genera dudas sobre el alcance real de las acciones implementadas.

La situación de seguridad en Sinaloa permanece marcada por la tensión y la incertidumbre. El trabajo de las autoridades y la continuidad del conflicto criminal configuran un escenario donde los avances conviven con retos aún pendientes.

Cómo buscan pacificar el estado

Uno de los decomisos realizador
Uno de los decomisos realizador por el Grupo Interinstitucional en Sinaloa. Crédito: Cortesía

El gobierno estatal busca recuperar la estabilidad mediante el reforzamiento de la seguridad, bajo la coordinación del Grupo Interinstitucional.

Este grupo está conformado por:

  • Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
  • Secretaría de Marina (Semar)
  • Guardia Nacional (GN)
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
  • Fiscalía General de la República (FGR)
  • Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE)
  • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP)

Las acciones conjuntas incluyen operativos en puntos estratégicos y respuesta inmediata ante episodios de violencia, como la liberación de personas privadas de la libertad, el aseguramiento de armas y la detención de presuntos integrantes del crimen organizado. La coordinación de estas instituciones busca contener la disputa entre los grupos criminales y restablecer condiciones de seguridad en las zonas más afectadas del estado.

El panorama en Sinaloa evidencia la complejidad de devolver la tranquilidad a un estado marcado por la disputa criminal.

Pese a los operativos y el trabajo interinstitucional, la violencia y la incertidumbre siguen presentes, y la solución definitiva no se vislumbra en el corto plazo.

Temas Relacionados

SinaloaSeguridadCártel de SinaloaLos ChapitosLa MayizaViolencia en SinaloaRubén Rocha MoyaGobierno del EstadoMarinaEjército MéxicanoFGRSSPCHarfuchCrisis económicaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero: se registra

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Originario de Palenque y apodado también “Kung Fu Panda”, utilizó su imagen de ganadero para encubrir actividades ilícitas en el Cártel de Sinaloa

Extraditan a EEUU a “La

MEGA Reciclatrón 2026 en la UNAM: fechas, horarios y todo sobre la jornada de reciclaje electrónico en CDMX

El evento impulsa la correcta disposición de aparatos electrónicos y fomenta la reutilización de materiales

MEGA Reciclatrón 2026 en la

Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

Edén Guadalupe Villarreal Gómez, alias La Teniente, se consolidó como una de las operadoras más importantes del Cártel del Noreste

Quién es ‘La Teniente’ del

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Extraditan a EEUU a “La

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

ENTRETENIMIENTO

¿Cuál es el fanchant de

¿Cuál es el fanchant de BTS y cómo aprenderlo antes de sus conciertos en México?

Belinda sorprende a sus fans tras anunciar que se va de México por esta razón

Edad de Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel: ¿cuántos años se llevan?

Así presumió Ángela Aguilar su amor por Christian Nodal en el Nodal Fest

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura