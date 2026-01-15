Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

Tras acumular 2.089.355 reproducciones, «dopamina (w Tito Double P)» de Peso Pluma se mantiene en primer lugar.

2. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.615.734 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

«7-3 (w Tito Double P)», interpretado por Peso Pluma, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.603.895 reproducciones.

4. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.300.552 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho», interpretado por Herencia De Grandes, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 1.145.920 reproducciones.

6. ni pedo (w Tito Double P)

Peso Pluma

Tras acumular 1.124.628 reproducciones, el temazo de Peso Pluma se mantiene en sexto lugar.

7. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.103.300 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.057.742 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la novena posición, con 1.015.465 reproducciones.

10. bckpckbyz (w Tito Double P)

Peso Pluma

«bckpckbyz (w Tito Double P)» de Peso Pluma se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 980.083 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

El día que Spotify dio la espalda a la IA

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical global. En 2023, su sencillo 'Ella Baila Sola' alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como 'Dos Días', 'La Patrulla', 'Qlona' y 'Los Cuadros' se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.