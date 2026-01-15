México

‘La Mañanera’ de hoy jueves 15 de enero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:52 hsHoy
13:48 hsHoy

Pilgrim’s afirma operar con seguridad y compromiso con las regiones donde se instalarán

De acuerdo con José de Jesús Muñoz Velasco: “La tecnología ha avanzado mucho; hay sistemas para producir —Pollo— de manera amigable sin afectar las comunidades”.

13:41 hsHoy

Pilgrim’s explica su proyecto de inversión

Empresa dedicada a la producción de productos derivados del pollo, contempla la inversión de mil 300 millones de dólares, lo que representa la creación de más de 4,000 empleos directos y 16,000 empleos indirectos.

Además, se estima una producción adicional superior a 373 mil toneladas. Esta iniciativa está alineada con el Plan México y el Plan de Sustentabilidad Alimentaria.

13:41 hsHoy

Marcelo Ebrard anuncia inversión de la empresa brasileña

La empresa Pilgrim’s México “va a ser una inversión de mil 300 millones de dólares”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esto representa un aumento de empleos, así como un impacto en la seguridad alimentaria del país por una reducción del 35% en la importación de pollo a México.

03/02/2025 HANDOUT - 03 February
03/02/2025 HANDOUT - 03 February 2025, Mexico, Mexico City: Mexican Secretary of Economy Marcelo Ebrard speaks at a press conference. The United States is suspending its previously announced tariffs of 25\% on imports from Mexico for one month, Mexican President Claudia Sheinbaum and US President Donald Trump announced on Monday. Photo: -/Presidencia Mexico/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full ECONOMIA DEPORTES -/Presidencia Mexico/dpa
13:38 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este jueves se hablará acerca de la economía mexicana,

12:32 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

