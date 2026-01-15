‘La Mañanera’ de hoy jueves 15 de enero | En vivo

De acuerdo con José de Jesús Muñoz Velasco: “La tecnología ha avanzado mucho; hay sistemas para producir —Pollo— de manera amigable sin afectar las comunidades”.
Empresa dedicada a la producción de productos derivados del pollo, contempla la inversión de mil 300 millones de dólares, lo que representa la creación de más de 4,000 empleos directos y 16,000 empleos indirectos.
Además, se estima una producción adicional superior a 373 mil toneladas. Esta iniciativa está alineada con el Plan México y el Plan de Sustentabilidad Alimentaria.
La empresa Pilgrim’s México “va a ser una inversión de mil 300 millones de dólares”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esto representa un aumento de empleos, así como un impacto en la seguridad alimentaria del país por una reducción del 35% en la importación de pollo a México.
