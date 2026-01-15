México replanteará negociaciones con EEUU y buscará mantener el T-MEC: Marcelo Ebrard

Este jueves desde Palacio Nacional, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que ya se encuentra en revisión el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC):

“Queremos que se mantenga el tratado, ese es nuestro primer objetivo estratégico. Queremos que el sistema de solución de controversia siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afecten a diferentes industrias. Estamos planteando también que haya reciprocidad o paridad en lo laboral y en otras áreas. Y que se cumplan las cartas paralelas del tratado”.

El funcionario aseguró que el tratado ha funcionado: “Hay que ver nada más lo números en el crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que se ha tenido en número de empleos. Ese es el punto de partida que presentaremos en el documento”.

Y destacó la relevancia comercial: “México es el cliente número uno de los Estados Unidos, el segundo es Canadá. México le compra más a EEUU que China, Japón y Alemania juntos”.

Ebrard explicó qué parámetros llevará el documento que presentarán a finales de enero, comenzando por la importancia del acuerdo comercial y los avances que se han tenido con el mismo: “Que significa para nuestro país y para nuestros socios y por qué vale la pena fortalecerlo”.

En el tema de aranceles, Ebrard expuso: “No puedes en el tratado modificar esa disposición legal que existe en los Estados Unidos, pero el sistema de solución de controversias y lo que prevé el tratado, nos ayuda para reducir márgenes de incertidumbre en materia de aranceles, por eso es importante conservarlo”.

Finalmente, sobre las consultas que hubo en México con los sectores productivos, el funcionario compartió que derivaron diversas propuestas para revisar y mejorar el tratado, dependiendo del sector industrial:

“Lo vamos a presentar, pero en esencia lo que vimos es que nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso en favor de que se mantenga”.