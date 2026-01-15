México

Guardia Nacional desata polémica en redes al bloquear acceso a deportistas en el Parque del Jaguar: “No nos dejaron entrenar”

Atletas locales denunciaron que se les negó el acceso para entrenar pese al anuncio de entrada libre

Los atletas se preparaban para
Los atletas se preparaban para el medio maratón cuando fueron detenidos. (X / JJDiazMachuca)

Un grupo de deportistas locales denunció que elementos de la Guardia Nacional les impidieron el acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, cuando intentaban ingresar para realizar sus entrenamientos matutinos. El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y que rápidamente generó cuestionamientos sobre el uso y control de este espacio público.

En las imágenes se observa a uno de los atletas dialogar con un agente identificado como Marín, a quien le pregunta por qué no se les permite el paso a las instalaciones. Sin embargo, el elemento de la Guardia Nacional no ofrece una explicación clara y se limita a realizar una llamada telefónica desde su celular, mientras los deportistas permanecen detenidos en el acceso.

El video evidenció la negativa
El video evidenció la negativa de acceso por parte de la Guardia Nacional. (X / JJDiazMachuca)

Uno de los inconformes explicó en el video que se encontraba en el lugar junto a amigos triatletas y maratonistas, con quienes se prepara para competir en el medio maratón de Tulum. A pesar de ello, señaló que se les negó la entrada bajo el argumento de que no podían pasar antes de las 8:00 horas de la mañana. Según su testimonio, llevaban alrededor de 30 minutos esperando en el acceso sur del parque, mientras el agente continuaba realizando llamadas.

El deportista también aseguró que todos eran habitantes del municipio de Tulum y que incluso mostraron una reservación para ingresar al parque, sin que esto fuera suficiente para permitirles el paso de inmediato. Finalmente, tras varios minutos de espera, el agente les indicó que podrían ingresar únicamente a una zona específica del Parque del Jaguar, gracias a dicha reservación.

Atletas denunciaron que se les impidió entrenar pese a ser locales. Crédito: Redes Sociales

Un contraste con el anuncio oficial

Ya hay acceso al Parque
Ya hay acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo (@MaraLezama/X)

El incidente contrasta con el anuncio realizado el pasado 14 de noviembre de 2025 por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien desde Tulum informó sobre la apertura total y gratuita de las playas ubicadas dentro del Parque Nacional del Jaguar. El mensaje se dio durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, con la participación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

En esa ocasión, la mandataria estatal destacó que las playas Santa Fe, Pescadores, Maya y Mangle tendrían acceso 100% gratuito todos los días del año para residentes y visitantes, nacionales y extranjeros. Subrayó que estos espacios serían de uso comunitario, ideales para caminar, correr o andar en bicicleta.

Asimismo, se explicó que los accesos libres estarían claramente señalizados, ya sea por la avenida Cobá o por el camino tradicional frente al muro principal. La gobernadora enfatizó que esta reapertura respondió a una demanda histórica de la población local, que buscaba recuperar el derecho a disfrutar de sus playas para actividades recreativas, deportivas y familiares, un objetivo que ahora es puesto en duda tras lo ocurrido con los deportistas.

