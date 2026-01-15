Conciertos de BTS en México: ¿es válida la ARMY Membership US para comprar boletos?

La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

La expectativa por los conciertos de BTS en México en 2026 ha generado múltiples dudas entre los seguidores, especialmente sobre la validez y utilidad de la ARMY Membership US para acceder a la preventa de boletos en territorio mexicano.

La reciente apertura del proceso de compra de la membresía ha motivado preguntas entre fans, en particular sobre si esta membresía, originalmente pensada para Estados Unidos, puede ser utilizada sin restricciones al adquirir boletos para los shows de los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

¿En dónde funciona la ARMY Membership US?

Para el sistema de preventas para la gira mundial de BTS se permite usar la ARMY Membership US como la GLOBAL, que se pueden adquirir a través de la Weverse Shop, sin embargo, de acuerdo con Ticketmaster, la ARMY Membership US puede usarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La ARMY Membership será clave para acceder a preventas-| Foto composición: Infobae Perú

El único requisito esencial es que el correo electrónico asociado a la membresía en Weverse coincida con el correo de la cuenta que usas en Ticketmaster.

Esta condición es indispensable, ya que el sistema vincula la identidad digital del usuario a través de ese dato. Además, el número de membresía (BA + 9 dígitos) funcionará como el código de acceso para desbloquear la preventa.

Si estás interesado en ir a conciertos en países de Sudamérica, Europa y Reino Unido, sólo se valida la membresía Global.

¿Qué pasa si tengo ambas?

Si tienes la ARMY Membership US como la GLOBAL sólo se validará tu número de cuenta de la membresía US.

Proceso de registro y compra: pasos y recomendaciones

El proceso para asegurar el acceso a la preventa comienza con la compra de la membresía en Weverse Shop. El usuario puede elegir entre la membresía US o Global (o ambas).

BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP. (Weverse)

Una vez realizada la compra, es necesario registrarse en la plataforma de Weverse para la preventa antes del 18 de enero a las 17:00 horas, asociando el mismo correo que se utilizará en Ticketmaster.

Durante la preventa, Ticketmaster solicitará que el usuario ingrese su número de ARMY Membership para desbloquear la compra. El sistema permite seleccionar hasta tres ciudades en Norteamérica y un máximo de cuatro boletos por concierto, es decir, un total de 12.

El acceso a la preventa está reservado únicamente para quienes hayan adquirido y registrado la membresía y hayan completado todos los pasos en los plazos establecidos.

No se permiten transferencias de membresía ni compras fuera de canales oficiales. Además, la tarjeta de crédito utilizada para el pago no necesita coincidir con el nombre de la cuenta de Weverse o Ticketmaster.

¿Cómo encontrar tu número de membresía y qué datos cuidar?

El número de membresía (BA + 9 dígitos) se localiza en la app Weverse, sección “Membership”, haciendo clic en “Ver detalles de la membresía” bajo “ARMY MEMBERSHIP”.

Este número es indispensable el día de la preventa, ya que funciona como el código para desbloquear la compra de boletos, por lo que debes tenerlo a la mano.

Entrega y uso de boletos

BTS viene a México en mayo. Imagen: Twitter.

Los boletos serán únicamente móviles; no habrá boletos físicos.

El código de barras no se mostrará hasta 48 horas antes del evento.

Es posible transferir boletos a otra persona, pero solo cuando el código de barras esté activo.

Se recomienda descargar los boletos en formato Safetix antes del evento para evitar contratiempos.

¿Qué tarjeta puedo usar?

Puedes utilizar cualquier tarjeta de crédito válida para la compra, sin importar el nombre del titular. No es necesario que el nombre coincida con las cuentas de Weverse o Ticketmaster.