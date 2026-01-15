Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 en Zacatecas rodeado de amigos y la familia Aguilar en una fiesta de tres días. (IG)

El cumpleaños número 27 de Christian Nodal se transformó en mucho más que una simple celebración. Desde Zacatecas, rodeado de amigos y la familia Aguilar, el sonorense acaparó la atención de la prensa con una fiesta de tres días; pero una ausencia notable no pasó inadvertida.

La fiesta, titulada por el propio cantante como Nodal Fest, llenó de música y alegría la tierra natal de la dinastía Aguilar, mientras el artista agradeció públicamente el apoyo de quienes lo acompañaron.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Nodal agradece nuevos comienzos

En medio de la callejoneada típica por el centro histórico de Zacatecas, el intérprete de regional mexicano concedió algunas declaraciones a la prensa, pero una de las que más sorprendió fue la que hizo al programa Ventaneando.

“No le pido nada a la vida, hermano, la vida me lo da todo y, por eso, estoy bien feliz, compadre, con gente que me quiere”, expresó.

Asimismo, insistió en que sus verdaderos deseos son compartir con quienes se mantienen a su lado: “Yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar”, agregó.

Nodal destacó públicamente su felicidad y agradeció el apoyo de quienes asistieron al exclusivo Nodal Fest en tierra zacatecana. (Captura de pantalla @solojaf / @chefantonioamavizca)

Cabe señalar que el festejo también permitió que Nodal explorara tradiciones que hasta ahora le resultaban ajenas, pero ahora le brindan felicidad.

“Yo soy feliz de que vengan acá conmigo, a una cultura que no había conocido y que, ahora que la conozco, me hace aún más feliz”, expresó.

Cancelación de último momento: la ausencia de los padres de Nodal

Pese al éxito de la celebración, el evento estuvo marcado por la ausencia de Cristy Nodal y Jaime González, padres del intérprete, quienes cancelaron su presencia a última hora, según periodista Adri Toval.

A través de su canal de Youtube, Toval aseguró que los padres de Nodal ya habían confirmado su asistencia, pero cancelaron poco antes del inicio del festejo, gesto que se interpretó como un desaire hacia su hijo.

“Los papás de Christian Nodal sí tenían pensado ir a la fiesta. Incluso, habían confirmado asistencia, pero de último momento cancelaron y le hicieron el desaire a su hijo”, señaló la periodista.

Periodistas señalan que la cancelación de los padres podría estar ligada al distanciamiento familiar y la situación legal del cantante. (IG)

De acuerdo con las versiones recogidas por la comunicadora, lo ocurrido dejó claro para el cantante la postura de sus allegados: “Christian Nodal ya sabe quién lo quiere y quién no, es una familia muy extraña”.

Pese a que el distanciamiento no ha sido confirmado, algunas sitios señalan que la fractura podría estar relacionada con el apoyo de Cristy Nodal a la artista argentina Cazzu y a su nieta, así como a la situación legal que enfrenta el cantante en Guadalajara.

El rol central de la familia Aguilar en la vida de Nodal

Mientras la ausencia parental generaba comentarios, la familia Aguilar se consolidaba como el pilar de apoyo para Nodal en Zacatecas.

Ángela Aguilar subrayó la importancia de la ocasión no solo en lo personal, sino también en lo cultural: “Nos agarraron de fiesta, yo estoy feliz de la vida, para mí, estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural y traer a mi esposo a hacer una callejoneada, estamos contentos, felices, celebrando sus 27 con mis papás y amigos muy cercanos”, dijo para Ventaneando.

La familia Aguilar, especialmente Ángela Aguilar, mostró su respaldo a Nodal, convirtiéndose en su pilar durante su cumpleaños.(Captura de pantalla)

Además, en medio de la celebración, la pareja también adelantó que pronto habrá una boda religiosa tras más de un año de haberse casado por la vía civil.