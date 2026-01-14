Papás de Christian Nodal habrían cancelado de último momento su asistencia a la fiesta de su hijo organizada por los Aguilar

Aseguran que el distanciamiento entre Nodal y sus papás estaría relacionado con la polémica de Cazzu. (IG)

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ser tendencia tras la celebración de cumpleaños del sonorense en Zacatecas, un evento que duró 3 días y acaparó la atención de las redes y los medios de comunicación.

El festejo, conocido como “Nodal Fest”, resaltó tanto por su exclusividad como por la variedad de actividades y la atención mediática que generó, aunque uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la ausencia de los papás de Nodal.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Papás de Nodal habrían cancelado de último momento su asistencia a la fiesta en Zacatecas

En medio de la intriga que generó la ausencia de Cristy Nodal y Jaime González, la periodista costarricense Adri Toval reveló que aunque los papás sí estuvieron invitados al “Nodal Fest” cancelaron de último momento su asistencia.

“Me puse en contacto con mi fuente, es muy cercana al equipo de Christian y me pudo confirmar que los papás de Christian Nodal sí tenían pensado ir a la fiesta. Incluso, habían confirmado asistencia, pero de último momento cancelaron y le hicieron el desaire a su hijo”, compartió en su programa de YouTube.

De acuerdo con la presentadora, no le dieron más detalles sobre la inasistencia, pero destacó que ante lo ocurrido el sonorense ya se habría dado cuenta “quien está de su lado y quién no”.

“Christian Nodal ya sabe quién lo quiere y quién no, es una familia muy extraña”, agregó.

Christian Nodal celebró su cumpleaños en Zacatecas con una gran fiesta de tres días acompañada por Ángela Aguilar. (@angelitasvip, Instagram)

¿Cazzu está involucrada en el distanciamiento de Nodal y sus papás?

Por otra parte, la comunicadora señaló que el distanciamiento entre el intérprete de “Botella tras botella” y su familia podría estar relacionado con Cazzu, ya que Cristy Nodal tiene una relación cercana con la argentina.

“Lo que me han dicho mis fuentes es que la señora está completamente del lado de Cazzu y de su nieta y por eso vemos esa distancia entre Nodal y sus padres”, contó.

Asimismo, explicó que lo relacionada a la demanda que interpuso contra su expareja, solo cuenta con el apoyo de la familia Aguilar, pues el caso se está llevando en Guadalajara.

“En todo este tema de la demanda que Nodal interpuso contra la madre de su hija, quienes realmente lo están apoyando son los Aguilar. Pepe, Aneliz y Ángela. Incluso el abogado de Nodal que está llevando el caso en Guadalajara, es cercano a los Aguilar”, detalló.

La ausencia de los papás de Christian Nodal, Cristy Nodal y Jaime González, generó intriga y especulaciones durante el evento en Zacatecas. (Captura de pantalla)

¿Cristy Nodal y Ángela Aguilar tienen una mala relación?

Desde que Nodal inició una relación con Ángela Aguilar, han sido pocas las veces que ha aparecido junto a sus papás, Jaime González y Cristy Nodal; sin embargo, la periodista costarricense aseguró no tiene una mala relación con la hija de Pepe Aguilar.

“No es que la señora tenga una mala relación directa con Ángela Aguilar, a mí me dicen que ellas se llevan de manera diplomática”, aseguró.